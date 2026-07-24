Trafik: 75-åring vann i rätten – mot fyra poliser

Alla såg – även de med ryggen mot

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Polisen påstod, enligt 75-åringen, att samtliga fyra polisen sett att mannen åka utan bälte.

Mannen ställde sig starkt frågande till det, inte minst eftersom två av poliserna stod med ryggen mot bilen vid tillfället.

75-åringen erbjöds att erkänna och få böter på plats, men vägrade. Polisen lade då till att ärendet skulle ta lång tid om mannen vägrade erkänna, vilket han upplevde som hotfullt, enligt Skånska dagbladet.

Åklagaren valde att ta saken till domstol och begärde att 75-åringen skulle dömas av tingsrätten för bilbältesförseelse.

Som grund hade han polisens anmälan och förhör med en av de poliser som deltog vid ingripandet.

Avståndet? ”Två meter”

Polisen som vittnade i tingsrätten gjorde det under ed. Hon berättade hon uppmärksammats av en kollega på att en passagerare i bilen åkte utan bälte.

Hon gick då mot bilen och såg, även hon, att passagerare saknade bälte.

I rätten påstod polisen att även två av hennes kollegor sett 75-åringen utan bilbälte. En kollega till henne påstod dessutom att avståndet till 75-åringen i bilen när observationen gjordes endast var två meter.

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Mannens hustru och vid tillfället bilförare råkar, praktiskt nog, vara advokat och vittnade i rätten om att maken haft bältet på sig hela resan.

Tingsrätten i Lund väljer nu att fria 75-åringen, eftersom hans berättelse är detaljerad och trovärdig och får stöd av hustruns vittnesmål.

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Mitt i studentfirandet i Lund säger sig fyra poliser ha sett en man i 75-årsåldern åka utan bilbälte. Nu frias han av tingsrätten. (Foto: Johan Nilsson/TT)

75-åringen frikänd

Sikten och förhållandena för polisen vid ingripandet framstår som mindre goda enligt domstolens bedömning.

Avståndet var relativt långt, alltså inte de två meter polisen påstod, och hela situationen stressig, vilket skapar tvivel kring hur säkert polisen faktiskt kunde se om bältet användes, menar rätten.

Domstolens ordförande, en tingsnotarie, ville döma mannen men tre nämndemän valde att fria 75-åringen.

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