Nu tvingas du välja elbolag – annars stryps din el

Men i den privatiserings- och marknadsiver som gripit omkring sig i ett halvsekel i Sverige, kom beslutet om att vi skulle göra marknad även av elförsörjningen.

Därför har elkonsumenter i Sverige sedan 1996 kunnat välja vilken elhandlare de vill köpa sin el från. Elnätsbolag går däremot inte att välja.

Den här marknadsanpassningen har inte bara gjort det möjligt att köpa gräddvispar och plädar från stora elbolag, utan även skapat en mängd sådana bolag på ”marknaden”.

Däremot har det inte – som den marknadsekonomiska teorin hävdar – gett några kunder lägre priser.

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400 000 kunder berörs

Sedan har det funnits en aspekt till. De som inte velat leka ”Nya Finans” med sin elräkning har relativt ofta struntat i att välja något elhandelsbolag.

Det här gäller 7,9 procent eller cirka 400 000 av de svenska elkunderna.

Då har de slussats av sitt elnätsbolag till någon elhandlare, något elnätsbolag har en skyldighet att göra, bland annat för att säkra att alla kunder får el.

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Men nu har riksdagens majoritet tröttnat på att dessa 400 000 elkunder använder sin valfrihet till att inte välja.

Därför har riksdagen beslutat att denna valfrihet försvinner från och med 1 juli 2027.

Efter det datumet gäller ingen frihet, utan väljer man inte aktivt ett elavtal så får man ingen el.

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