Fyra av tio har inga pengar kvar – här är svenskarna som sticker ut

Pensionen får vänta

I sin rapport lyfter Skandia också en kunskapslucka. Bland kvinnor mellan 35 och 49 år uppger 37 procent att de har dålig förståelse för hur val i arbetslivet påverkar pensionen. Bland jämnåriga män är motsvarande andel 22 procent.

ANNONS

Det handlar om beslut som kan kännas mer aktuella än själva pensionen: att byta jobb, arbeta deltid eller ändra arbetstid.

”För den som har svårt att få pengarna att räcka månaden ut kan pensionen kännas avlägsen. Samtidigt fattas många av de beslut som påverkar pensionen mitt i arbetslivet, till exempel om arbetstid och tjänstepension. Därför behöver det vara enkelt att förstå vad valen innebär”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Tjänstepensionen är en del av den framtida inkomsten för de flesta som arbetar. Hur mycket arbetsgivaren betalar in påverkas bland annat av lön, arbetstid och anställningsvillkor.

Tryggare nu än inför framtiden

Rapporten visar också att 75 procent upplever ekonomisk trygghet i dag. Högst är andelen bland personer mellan 65 och 84 år, där 84 procent känner sig ekonomiskt trygga.

Tilltron till den framtida pensionen är betydligt svagare. Bara 37 procent tror att pensionen kommer att ge dem ett bra liv.

Många tycker också att pensionsval är viktiga, men 55 procent uppger att de borde vara mer aktiva än de är.

Munter menar att man kan börja med några grundläggande frågor.

”Man behöver inte bli pensionsexpert. Men det är klokt att ta reda på om man har tjänstepension, vad som betalas in och hur pensionen påverkas om man exempelvis går ned i arbetstid eller byter jobb. Det ger bättre möjlighet att fatta beslut som fungerar både nu och längre fram”, avslutar han.

ANNONS

Läs också: Därför påverkas elpriset trots svensk elöverskott. Dagens PS