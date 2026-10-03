Balans på slak lina: USA-börsen nu dyrare än 1929

Goldman ser ingen bubbla

Mätt mot nästa års vinst ser det lugnare ut, och där har optimisterna sitt starkaste kort. S&P 500 handlas till 19,2 gånger vinsten enligt FactSet, ungefär som tioårssnittet.

Ben Snider, chefsstrateg för amerikanska aktier på Goldman Sachs, skriver att ”eftersom aktiekurserna inte hållit jämna steg med de snabbt stigande vinsterna visar värderingarna på kort sikt inga tecken på en bubbla”.

Argumentet står och faller med vinsterna, och Goldman räknar själv med att teknikjättarnas orealiserade vinster på innehav i onoterade AI-bolag krymper betydligt nästa år.

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Bara under andra kvartalet uppgick de orealiserade vinsterna till omkring 150 miljarder dollar, vilket banken räknar till 12 procent av vinsten per aktie i S&P 500. Snider medger också att ”även en genomsnittlig multipel kan vara dyr om dagens vinster inte är hållbara”.

Statsräntan har hunnit ikapp aktierna

Vid ett p/e-tal på 19,2 ger aktiemarknaden en vinstavkastning på ungefär 5,2 procent. Den amerikanska tioårsräntan stängde på 5,29 procent den 30 september, den högsta nivån sedan maj 2002 enligt finansdepartementet, och i går var den uppe i över 5,3 procent under handeln.

Mätt på det enklaste sättet, där en i praktiken real vinstavkastning ställs mot en nominell ränta, får aktieägaren ingen extra ersättning för att bära risken.

JP Morgan kommer med bankens egen modell fram till en riskpremie på 2,1 procent, den lägsta sedan 2002 och under botten på 2,4 procent från 2007. Andra placerare än banker, bland dem pensionsfonder och försäkringsbolag, är mer överviktade i aktier mot obligationer än någon gång sedan 2002.

Jag menar att finansmarknaden balanserar på slak lina, där minsta svängning kan få katastrofala effekter när aktier knappt ger mer än statspapper.

Det kan räcka med en ny auktion av statsobligationer som går lika dåligt som femåringarna den 23 september, som budgetorganisationen CRFB kallade usel, eller en kvartalsrapport där AI-intäkterna inte räcker till för investeringarna, och med de värderingar vi har i dag kan man inte utesluta en krasch.

Över 1 000 miljarder dollar i räntor

En del av förklaringen till den stigande räntan är statsskulden, som jag har följt hela året. I april passerade den 39 000 miljarder dollar, och Brookings räknade ut att varje amerikanskt hushåll skulle behöva betala 18 000 dollar om året för att få ner den.

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I augusti gick skulden över 40 000 miljarder, och när jag räknade om den till sekunder landade jag på 1,25 miljoner år. Den 30 september uppgick den till 40 172 miljarder dollar enligt finansdepartementet.

Under de elva första månaderna av budgetåret betalade staten 1 017 miljarder dollar i nettoräntor, mer än försvaret och mer än sjukförsäkringen Medicare kostade. Det är redan nästan tre gånger så mycket som under hela budgetåret 2020, och omräknat blir det omkring 6 300 kronor i månaden för varje amerikanskt hushåll.

En tredjedel av den omsättbara skulden, omkring 10 800 miljarder dollar, ska lånas om inom tolv månader, mest i statsskuldväxlar som följer Feds styrränta, och snitträntan på skulden har stigit från 1,7 procent i augusti 2020 till 3,5 procent i augusti i år.

Washington har redan försökt trycka ner långräntan. I augusti dubblade finansminister Scott Bessent återköpen av långa statsobligationer och betalade med nya korta lån, som att betala bolånet med kreditkortet enligt JP Morgans liknelse. Effekten höll i ungefär en dag.

Ray Dalio svarade med att dubbla guldet i sin modellportfölj.

Finansnestorn Ray Dalio förklarar hur hans portfölj ser ut för att klara den ”finansiella hjärtattack” som han länge har förutspått. Foto: TT/AP Photo/Ng Han Guan

Fed höjde dessutom styrräntan den 16 september, för första gången sedan 2023 och i ett beslut som gick emot Trump.

Ruchir Sharma, ordförande för Rockefeller International, ser statens lånekostnader som utlösaren. ”Stigande lånekostnader för staten kommer att pressa andra låntagare tidigare och slå hårdare mot de bubbelartade AI-marknaderna”, skriver han enligt Fortune.

CRFB:s ordförande Maya MacGuineas beskriver en spiral. ”Högre räntor föder mer skuld, och större skuld föder högre räntor och högre räntekostnader. Till slut kan alltihop rasa”, skrev hon i tisdags.

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Ingen kan säga när det vänder, men jag är övertygad om att den här uppgången kommer att få konsekvenser.

Det jag själv följer närmast de kommande veckorna är auktionerna av amerikanska statsobligationer, eftersom det var där varningslamporna började blinka i september, långt innan de syntes i Nasdaq.