Man ska ta det lugnt – men inte för lugnt. En domare som inte gjorde något åt en tvist på nästan ett år hamnar nu själv under åtal.
Domare åtalas: Gjorde inget på elva månader
Det är en svårartad passivitet som nu får Solna tingsrätt att genom sin lagman anmäla en rådman för misstänkt tjänstefel.
Efter sex månader med ärendet hade rådmannen inte gjort något över huvud taget och efter elva månader hade inte någon stämning i tvistemålet utfärdats.
Då lottades målet om och hamnade hos en annan, förhoppningsvis aktiv, domare.
Chefsrådmannen vid tingsrätten hade då upprepade gånger påpekat passiviteten för rådmannen.
Statens ansvarsnämnd anser nu rådmannen ”skäligen misstänkt” för tjänstefel och anmäler henne till åtal.
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Gjorde inget på elva månader
Av anmälan framgår att rådmannen fick ansvaret för det aktuella tvistemålet 22 september 2025.
Sedan gjordes inget åt målet förrän 19 mars 2026, på tre dagar när ett halvår senare, då rådmannen utfärdade ett kompletteringsföreläggande, som hon fick svar på fyra dagar senare.
Därefter dröjde det till 10 juli, då rådmannen utfärdade ännu ett föreläggande, även det med snabbt svar trots semestertider, svar kom 26 juli, refererar Lexnova.
När tingsrättens chef sedan tog målet från rådmannen 17 augusti i år, hade ännu inget beslut i målet fattats, trots att rådmannen då haft ärendet på sitt bord i elva månader.
Statens ansvarsnämnd konstaterar nu att det ”genom de mycket långa perioderna av inaktivitet förekommit allvarliga brister i handläggningen av målet” och att det är rådmannen som är ansvarig på detta.
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Rådmannen förklarar sig inte
Vad rådmannen tycker? Det vet vi inte. Hon har inte förklarat hur hon ställer sig till anmälan, trots att den kan bli allvarlig för hennes fortsatta yrkesliv.
”Mot bakgrund av detta och med hänsyn till de krav som finns på att en rättegång ska genomföras i skälig tid anser ansvarsnämnden att rådmannen är skäligen misstänkt för tjänstefel. Det kan inte uteslutas att gärningen är grövre än ringa”, skriver ansvarsnämnden.
Mot bakgrund av det anmäls rådmannen till åtal hos Åklagarmyndigheten.
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Tingsrätten har ny chef
Solna tingsrätt har en ny chef i Per Lennerbrant som tidigare arbetade hos JO, Justitieombudsmannen men i november förra året utsågs till lagman i Solna tingsrätt av regeringen.
”Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till domstolsvärlden. Domstolarna har en sådan viktig roll i vårt samhälle, det känns väldigt meningsfullt att komma tillbaka till den världen, sade Lennerbrant då hos Dagens juridik.
”Att chefen för domstolen tidigare varit justitieombudsman påverkade nog hans beslut att dra kollegan inför Statens ansvarsnämnd”, spekulerar Lexnovas chefredaktör.
”Det är andra tider nu och domarna har ögonen på sig”, tillägger han och så ser det utan tvivel ut – åtminstone i Solna tingsrätt.
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