Domare åtalas: Gjorde inget på elva månader

Rådmannen förklarar sig inte

Vad rådmannen tycker? Det vet vi inte. Hon har inte förklarat hur hon ställer sig till anmälan, trots att den kan bli allvarlig för hennes fortsatta yrkesliv.

”Mot bakgrund av detta och med hänsyn till de krav som finns på att en rättegång ska genomföras i skälig tid anser ansvarsnämnden att rådmannen är skäligen misstänkt för tjänstefel. Det kan inte uteslutas att gärningen är grövre än ringa”, skriver ansvarsnämnden.

Mot bakgrund av det anmäls rådmannen till åtal hos Åklagarmyndigheten.

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En domare anmäls nu till åtal efter att på elva månader inte agerat kring en stämningsansökan vid Solna tingsrätt. (Foto: Viktoria Bank /TT)

Tingsrätten har ny chef

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Solna tingsrätt har en ny chef i Per Lennerbrant som tidigare arbetade hos JO, Justitieombudsmannen men i november förra året utsågs till lagman i Solna tingsrätt av regeringen.

”Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till domstolsvärlden. Domstolarna har en sådan viktig roll i vårt samhälle, det känns väldigt meningsfullt att komma tillbaka till den världen, sade Lennerbrant då hos Dagens juridik.

”Att chefen för domstolen tidigare varit justitieombudsman påverkade nog hans beslut att dra kollegan inför Statens ansvarsnämnd”, spekulerar Lexnovas chefredaktör.

”Det är andra tider nu och domarna har ögonen på sig”, tillägger han och så ser det utan tvivel ut – åtminstone i Solna tingsrätt.

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