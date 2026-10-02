Här är världens bästa land att flytta till som pensionär – favoriten tappar

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Men vilket land erbjuder egentligen den bästa kombinationen?

I Global Citizen Solutions nya Global Retirement Report & Index går förstaplatsen till Uruguay. Mauritius kommer tvåa och Spanien trea.

Portugal, som tidigare toppade listan, får nöja sig med en femteplats.

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Uruguay tar förstaplatsen

Indexet jämför 46 program för uppehållstillstånd som riktar sig till pensionärer och personer med passiva inkomster, exempelvis från investeringar eller uthyrning.

Fem områden vägs samman: livskvalitet, rörlighet och medborgarskap, skatter, ansökningsprocess och ekonomiska krav. Livskvalitet väger tyngst.

Uruguays seger bygger enligt rapporten på balans. Landet dominerar inte någon enskild kategori, men har heller ingen stor svaghet i bedömningen.

Framför allt får Uruguay höga betyg för ekonomiska inträdeskrav och möjligheterna till permanent bosättning och medborgarskap. Livskvalitet är landets svagaste del i indexet, främst på grund av resultatet inom miljö.

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Mauritius får i sin tur draghjälp av sin skatteprofil och relativt jämna resultat inom övriga områden.

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