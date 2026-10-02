Pension utomlands kan betyda mer än bättre väder. I en ny rankning vägs livskvalitet mot skatter, ekonomiska krav och möjligheten att faktiskt få bosätta sig i landet. Nu har den tidigare ettan Portugal fått lämna tronen.
Här är världens bästa land att flytta till som pensionär – favoriten tappar
Sol på balkongen är trevligt. Att pensionen räcker längre är också trevligt. Helst ska båda gå att ordna utan att halva tillvaron försvinner i blanketter.
Men vilket land erbjuder egentligen den bästa kombinationen?
I Global Citizen Solutions nya Global Retirement Report & Index går förstaplatsen till Uruguay. Mauritius kommer tvåa och Spanien trea.
Portugal, som tidigare toppade listan, får nöja sig med en femteplats.
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Uruguay tar förstaplatsen
Indexet jämför 46 program för uppehållstillstånd som riktar sig till pensionärer och personer med passiva inkomster, exempelvis från investeringar eller uthyrning.
Fem områden vägs samman: livskvalitet, rörlighet och medborgarskap, skatter, ansökningsprocess och ekonomiska krav. Livskvalitet väger tyngst.
Uruguays seger bygger enligt rapporten på balans. Landet dominerar inte någon enskild kategori, men har heller ingen stor svaghet i bedömningen.
Framför allt får Uruguay höga betyg för ekonomiska inträdeskrav och möjligheterna till permanent bosättning och medborgarskap. Livskvalitet är landets svagaste del i indexet, främst på grund av resultatet inom miljö.
Mauritius får i sin tur draghjälp av sin skatteprofil och relativt jämna resultat inom övriga områden.
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Spanien bäst i Europa
För den som helst vill hålla sig närmare Sverige är Spanien det högst placerade europeiska landet.
Spanien får höga betyg för livskvalitet och rörlighet. Däremot hamnar landet sist av samtliga 46 i rapportens skattebedömning.
Låg skatt är alltså en sak och ett bra liv som pensionär en annan. I rankningen är det sällan samma länder som erbjuder båda.
När forskarna ändrar viktningen för att passa olika önskemål förändras också resultatet. Förenade Arabemiraten blir etta för den som prioriterar skattemässiga fördelar. Paraguay toppar jämförelsen för den som vill hålla nere kostnaderna.
Spanien leder däremot när livsstil eller möjligheten att flytta med familjen får större betydelse.
Därför tappar Portugal
Portugal har fortfarande höga betyg för livskvalitet och rörlighet. Ändå faller landet från första till femte plats.
Global Citizen Solutions förklarar tappet med att vägen till medborgarskap har blivit längre. Enligt rapporten har bosättningstiden som krävs för många sökande förlängts från fem till tio år.
Även väntan på uppehållstillstånd drar ned resultatet. Rapporten anger en total process på omkring 18-24 månader för Portugals D7-program.
Den som vill ordna en ny tillvaro får alltså räkna med att själva ordnandet kan ta sin tid.
Rankningen kräver dock en brasklapp för svenskar. Den bedömer särskilda program för uppehållstillstånd. Svenska medborgare kan vid en flytt inom EU i stället använda den fria rörligheten.
Här är topp tio
- Uruguay
- Mauritius
- Spanien
- Costa Rica
- Portugal
- Paraguay
- Lettland
- Andorra
- Italien
- Grekland
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