De vill inte vänta till 67 – går i "pension" mitt i karriären

Karriär i ett lugnare tempo

En jobbpaus kan förstås bromsa karriären. Men snabba befordringar står inte heller överst på allas önskelista. Istället är mikropensionering ett konkret exempel på att vilja styra arbetslivets rytm.

I Deloittes globala undersökning för 2026 föredrar 44 procent av Gen Z och 45 procent av millennials en stadig karriärutveckling. Bara 25 respektive 21 procent vill avancera snabbt med täta befordringar.

Ambitionerna finns ändå kvar. Hela 76 procent av Gen Z och 67 procent av millennials är intresserade av en hög ledarposition någon gång under karriären.

Bland dem som inte prioriterar ledarskap är stress, utbrändhet och stort ansvar vanliga hinder. Även balansen mellan arbete och privatliv väger tungt.

Att själv kunna välja karriärens tempo blir framtidens yrkesmässiga lyx, menar João Bernardo Gonçalves, chef på rekryteringsföretaget Michael Page, i en åsiktstext i portugisiska ECO.

Vissa vill accelerera under några år och sedan bromsa. Andra vill vara specialister utan att leda ett team. Nästa steg behöver helt enkelt inte alltid vara ett trappsteg uppåt.

Ledigheten har ett pris

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Men en paus från jobbet är också en paus från lönen.

I Deloittes undersökning uppger 47 procent av de unga svaranden att de lever från lön till lön. Över hälften har skjutit upp stora livsbeslut på grund av sin ekonomi.

För den som redan har svårt att få pengarna att räcka är en längre obetald ledighet knappast bara en kalenderfråga.

Gabrielle Siegel, rådgivare inom förmögenhetsförvaltning på Northwestern Mutual, säger till Fast Company att pauserna kan ge återhämtning och hjälpa människor att undvika utbrändhet. Samtidigt betonar hon behovet av en ekonomisk plan.

Uteblivna inkomster kan påverka sparande, investeringar och pensionsinbetalningar. Återkommande uppehåll utan anpassade ekonomiska mål kan störa det långsiktiga pensionssparandet.

Även återkomsten kan bli besvärlig. HR-konsulten Kenyetta Nesbitt-Simmons varnar för att konkurrensen kan göra det svårt att komma tillbaka till den bransch man lämnat. Täta pauser kan också påverka hur arbetsgivare ser på en kandidat inför en anställning eller befordran.

Den som vill prova behöver därför räkna på både själva ledigheten och tiden efteråt: vad pengarna ska räcka till, vilka villkor arbetsgivaren erbjuder och hur nästa jobb ska ordnas.

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