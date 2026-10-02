Varför spara all ledig tid till slutet av arbetslivet? Vissa unga tar i stället små ”pensioner” längs vägen. Pauserna kan ge välbehövlig återhämtning, men också lämna spår i ekonomin.
De vill inte vänta till 67 – går i "pension" mitt i karriären
Först jobba i några decennier. Sedan resa, vila och ägna sig åt allt det där som inte riktigt fick plats mellan måndagsmötena.
Det upplägget passar inte alla.
Vissa unga i generation Z tar därför ut små ”pensioner” mitt i karriären. De pausar jobbet utan lön för att vila, resa eller fundera på nästa steg.
Någon pension betalas alltså inte ut.
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Två veckor utan jobb
Pauserna kan se olika ut. En del kommer överens med arbetsgivaren om obetald ledighet. Andra lämnar sitt jobb och söker ett nytt när de vill börja arbeta igen. Företagare kan ordna uppehåll i den egna verksamheten.
Företagaren Joshua Charles tar två veckors paus var sjätte månad. Då reser han och lämnar jobbet helt åt sidan, berättar han för Fast Company.
Hans konsultverksamhet hjälper bland annat institutionella investerare och pensionsfonder att investera i projekt i Afrika. Under ledigheten får problemen vänta tills han är tillbaka.
Enligt Charles har uppehållen varit bra för hans psykiska hälsa och inte påverkat verksamheten eller karriären negativt. Han informerar kunder och medarbetare om frånvaron och har dessutom en del passiva inkomster.
Det underlättar förstås när ledigheten fortfarande har någon sorts kassaflöde.
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Karriär i ett lugnare tempo
En jobbpaus kan förstås bromsa karriären. Men snabba befordringar står inte heller överst på allas önskelista. Istället är mikropensionering ett konkret exempel på att vilja styra arbetslivets rytm.
I Deloittes globala undersökning för 2026 föredrar 44 procent av Gen Z och 45 procent av millennials en stadig karriärutveckling. Bara 25 respektive 21 procent vill avancera snabbt med täta befordringar.
Ambitionerna finns ändå kvar. Hela 76 procent av Gen Z och 67 procent av millennials är intresserade av en hög ledarposition någon gång under karriären.
Bland dem som inte prioriterar ledarskap är stress, utbrändhet och stort ansvar vanliga hinder. Även balansen mellan arbete och privatliv väger tungt.
Att själv kunna välja karriärens tempo blir framtidens yrkesmässiga lyx, menar João Bernardo Gonçalves, chef på rekryteringsföretaget Michael Page, i en åsiktstext i portugisiska ECO.
Vissa vill accelerera under några år och sedan bromsa. Andra vill vara specialister utan att leda ett team. Nästa steg behöver helt enkelt inte alltid vara ett trappsteg uppåt.
Ledigheten har ett pris
Men en paus från jobbet är också en paus från lönen.
I Deloittes undersökning uppger 47 procent av de unga svaranden att de lever från lön till lön. Över hälften har skjutit upp stora livsbeslut på grund av sin ekonomi.
För den som redan har svårt att få pengarna att räcka är en längre obetald ledighet knappast bara en kalenderfråga.
Gabrielle Siegel, rådgivare inom förmögenhetsförvaltning på Northwestern Mutual, säger till Fast Company att pauserna kan ge återhämtning och hjälpa människor att undvika utbrändhet. Samtidigt betonar hon behovet av en ekonomisk plan.
Uteblivna inkomster kan påverka sparande, investeringar och pensionsinbetalningar. Återkommande uppehåll utan anpassade ekonomiska mål kan störa det långsiktiga pensionssparandet.
Även återkomsten kan bli besvärlig. HR-konsulten Kenyetta Nesbitt-Simmons varnar för att konkurrensen kan göra det svårt att komma tillbaka till den bransch man lämnat. Täta pauser kan också påverka hur arbetsgivare ser på en kandidat inför en anställning eller befordran.
Den som vill prova behöver därför räkna på både själva ledigheten och tiden efteråt: vad pengarna ska räcka till, vilka villkor arbetsgivaren erbjuder och hur nästa jobb ska ordnas.
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