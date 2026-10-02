Måste du dela pensionen vid skilsmässa – så gäller i Sverige 

När äktenskapet tar slut ska bostaden hanteras, tillgångarna räknas och någon ska väl ha soffan också. Men vad händer med pensionen?

Där fungerar det inte riktigt som med resten av ekonomin. Att ni har varit gifta innebär inte att era pensioner automatiskt jämnas ut när ni skiljer er.

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Den här pensionen behåller du

Den allmänna pensionen ingår inte i bodelningen. Det gäller både inkomstpensionen och premiepensionen.

Även tjänstepensionen står vanligtvis utanför. Den ägs oftast av arbetsgivaren och är knuten till den som har arbetat ihop den.

Den som tjänat mer kan alltså behålla sin högre pension. Den som arbetat deltid eller haft lägre lön har ingen automatisk rätt att få skillnaden kompenserad vid skilsmässan.

Familjens gemensamma beslut kan med andra ord ge ganska olika pensionsbesked.

Har ni fört över premiepensionsrätt från den ena till den andra upphör överföringen automatiskt när ni skiljer er. Det som redan har förts över stannar däremot hos mottagaren och ingår inte i bodelningen.

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