Vem behåller bostaden och vem tar bilen? Vid en skilsmässa finns det gott om pengar att diskutera. Men pensionen följer egna regler, och ett sparande som skulle göra framtiden mer rättvis kan behöva delas.
Måste du dela pensionen vid skilsmässa – så gäller i Sverige
Oktober brukar kallas skilsmässomånaden. Någon vidare romantisk utmärkelse är det knappast, men över tid är det då flest skilsmässor registreras i Sverige.
När äktenskapet tar slut ska bostaden hanteras, tillgångarna räknas och någon ska väl ha soffan också. Men vad händer med pensionen?
Där fungerar det inte riktigt som med resten av ekonomin. Att ni har varit gifta innebär inte att era pensioner automatiskt jämnas ut när ni skiljer er.
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Den här pensionen behåller du
Den allmänna pensionen ingår inte i bodelningen. Det gäller både inkomstpensionen och premiepensionen.
Även tjänstepensionen står vanligtvis utanför. Den ägs oftast av arbetsgivaren och är knuten till den som har arbetat ihop den.
Den som tjänat mer kan alltså behålla sin högre pension. Den som arbetat deltid eller haft lägre lön har ingen automatisk rätt att få skillnaden kompenserad vid skilsmässan.
Familjens gemensamma beslut kan med andra ord ge ganska olika pensionsbesked.
Har ni fört över premiepensionsrätt från den ena till den andra upphör överföringen automatiskt när ni skiljer er. Det som redan har förts över stannar däremot hos mottagaren och ingår inte i bodelningen.
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Undantagen
Tjänstepensionen är dock inte alltid fredad.
Enligt Familjens Jurist beror bedömningen på hur pensionen är utformad och vilken rätt den anställde har att förfoga över försäkringen. Om den anställde själv äger den kan den behöva ingå.
Tjänstepensionen för egenföretagare ingår ofta eftersom företagaren själv kontrollerar den.
Privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande, IPS, ingår normalt i bodelningen. Det finns dock undantag, exempelvis om det skulle vara oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden.
Sparandet som också kan delas
Pengar på ett ISK eller i en kapitalförsäkring ingår normalt i bodelningen om de är giftorättsgods. Det hjälper alltså inte att du i tanken har satt en stor etikett med ”min framtida pension” på kontot.
I ett räkneexempel från Länsförsäkringar får det fiktiva paret Oskar och Frida olika pensioner. Han beräknas få 21 700 kronor i månaden efter skatt, hon 15 400 kronor. Hon har lägre lön och tar större ansvar för föräldraledighet, vabb och deltidsarbete.
Men om Frida sparar privat för att minska skillnaden kan även det sparandet behöva delas vid en skilsmässa. Länsförsäkringar rekommenderar därför att ett sådant kompensationssparande görs till enskild egendom genom äktenskapsförord.
Prata innan ni behöver dela
minPensions råd är att jämföra pensionsprognoser, prata om skillnaderna och dela på föräldraledighet och obetalt hemarbete.
Efter en separation finns också skäl att kontrollera återbetalningsskydd och andra efterlevandeskydd hos pensionsbolaget eller valcentralen.
Pensionsprat är kanske ingen självklar fredagsunderhållning. Men det kan vara bra att veta vilka pengar som faktiskt är dina innan ni börjar diskutera soffan.
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