Bostadskris i Europa – här har priserna fördubblats

Enligt en ny analys från Oxford Economics har bostadspriserna i delar av Europa mer än fördubblats mellan 2015 och 2024.

Problemet har nu nått så stora proportioner att EU utsett sin första bostadskommissionär och förbereder en ”Affordable Housing Plan” – bostäder till överkomliga priser – som ska presenteras i december.

Bostadspriserna rusar – särskilt i öst och söder

Störst prisuppgångar, i många fall över en fördubbling, har skett i större städer i Central- och Östeuropa samt i Portugal och Nederländerna.

I Portugal, ett av Europas säkraste länder, har bostadspriserna skenat de senaste tio åren och är nu bland de mest övervärderade i hela EU. Här ligger huspriserna omkring 35 procent över sitt verkliga värde. Priserna har ökat snabbare än hushållens inkomster och ligger nu långt över vad marknaden bedöms tåla.

Här ligger huspriserna omkring 35 procent över sitt verkliga värde (Foto: Armando Franca/AP/TT)

Men det är inte bara några få städer som sticker ut, tvärtom syns trenden i nästan 80 europeiska städer som Oxford Economics följer.

Samtidigt har flera av Europas rikaste städer – som London, Paris, Zürich, Genève och Stockholm – haft betydligt svagare prisutveckling. Där har redan höga bostadskostnader och pressade realinkomster dämpat prisrallyt.