I flera europeiska städer har bostadspriserna skenat de senaste åren.
Bostadskris i Europa – här har priserna fördubblats
Enligt en ny analys från Oxford Economics har bostadspriserna i delar av Europa mer än fördubblats mellan 2015 och 2024.
Problemet har nu nått så stora proportioner att EU utsett sin första bostadskommissionär och förbereder en ”Affordable Housing Plan” – bostäder till överkomliga priser – som ska presenteras i december.
Bostadspriserna rusar – särskilt i öst och söder
Störst prisuppgångar, i många fall över en fördubbling, har skett i större städer i Central- och Östeuropa samt i Portugal och Nederländerna.
I Portugal, ett av Europas säkraste länder, har bostadspriserna skenat de senaste tio åren och är nu bland de mest övervärderade i hela EU. Här ligger huspriserna omkring 35 procent över sitt verkliga värde. Priserna har ökat snabbare än hushållens inkomster och ligger nu långt över vad marknaden bedöms tåla.
Men det är inte bara några få städer som sticker ut, tvärtom syns trenden i nästan 80 europeiska städer som Oxford Economics följer.
Samtidigt har flera av Europas rikaste städer – som London, Paris, Zürich, Genève och Stockholm – haft betydligt svagare prisutveckling. Där har redan höga bostadskostnader och pressade realinkomster dämpat prisrallyt.
Allt svårare att ha råd
Bakom statistiken döljer sig en dyster bild, där bostadskostnaderna ökat betydligt snabbare än lönerna. Det gör att hushåll i många länder nu lägger en rekordstor del av sin inkomst på boende.
Konsekvenserna är både ekonomiska och sociala, menar Oxford Economics, som varnar för minskad arbetskraftsrörlighet, lägre disponibla inkomster och växande ojämlikhet.
Det gör i sin tur städerna mindre konkurrenskraftiga – företag får svårare att rekrytera och invånare tvingas bo kvar längre hos föräldrar eller i diverse tillfälliga lösningar.
Även hyrorna rusar
Det är förvisso inte bara bostadspriserna som stigit.
Enligt Europeiska investeringsbanken har hyrorna fördubblats i vissa storstäder under de senaste tio åren. Här sticker bland annat Lissabon, Dublin, Budapest, Berlin och Luxemburg ut.
I exempelvis Ungern och Litauen har hyrorna ökat med över 60 procent sedan 2015.
Turism, migration och lågt byggande
Bakom prisexplosionen finns flera samverkande faktorer, konstaterar Oxford Economics.
År av billiga lån har gjort det lättare att låna till bostad, samtidigt som starka arbetsmarknader och ökande urbanisering drivit upp efterfrågan.
I länder som Spanien har befolkningen vuxit kraftigt, särskilt i turisttäta regioner som Madrid, Málaga och Balearerna, där mycket av ökningen drivits av internationell migration.
Samtidigt har antalet hushåll ökat, när fler bor ensamma eller i mindre familjer. Därtill har korttidsuthyrning via turism minskat utbudet av vanliga bostäder.
På utbudssidan är bilden lika mörk: sedan finanskrisen 2008 har bostadsbyggandet aldrig helt återhämtat sig. Färre byggbolag, brist på arbetskraft och stigande byggkostnader har förvärrat situationen. Enligt Eurostat har kostnaderna för byggmaterial och arbetskraft ökat med omkring 20 procent mellan 2021 och 2023 – den högsta kostnadsökningen på decennier.
En växande politisk kris
Oxford Economics konstaterar att bostadsfrågan nu står i centrum för politiken. EU:s plan för prisvärda bostäder, och Storbritanniens löfte om att bygga 1,5 miljoner nya hem, blir ett avgörande test för hur Europas regeringar hanterar krisen.
”Beslutsfattare som underskattar utmaningens omfattning gör det på egen risk”, avslutar Oxford.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
