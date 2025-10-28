Dagens PS
Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla 

Hushållen
Mellan 2015 och 2022 ökade ett genomsnittligt hushåll sina skulder med nästan en hel årslön (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Det var ett av Sveriges största ekonomiska experiment. När Riksbanken införde minusränta 2015 var målet att få fart på ekonomin och få upp inflationen. Tio år senare lever hushållen med baksmällan.

Efter en period av gratislån, rekorddyra bostäder och snabbt stigande skulder har svenskarna nu börjat dra åt svångremmen. 

Räntorna är tillbaka på mer normala nivåer men smärtan, den finns kvar. 

Från minusränta till baksmälla

2010-talet blev den stora lånefestens årtionde.

När styrräntan sänktes till minusnivåer började Riksbanken också köpa obligationer – så kallad QE – för att pressa ner lånekostnaderna ytterligare. Redan då varnades för vad som skulle kunna komma när räntorna steg igen.

”Där någonstans insåg vi på Riksbanken att vi måste få tillbaka trovärdigheten”, säger Martin Flodén, professor i nationalekonomi och tidigare ledamot i Riksbankens direktion, i en intervju med Dagens Nyheter

Flodén menar att den expansiva politiken fungerade i början. Inflationen steg och förtroendet för penningpolitiken stärktes. Men konsekvenserna blev långvariga.

Mellan 2015 och 2022 ökade ett genomsnittligt hushåll sina skulder med nästan en hel årslön, omkring 340 000 kronor, och bostadspriserna steg med 70 procent.

 I dag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen

Riksbanken
När inflationen tog fart igen efter pandemin höjde Riksbanken räntan kraftigt (Foto: Henrik Montgomery/TT)
”Kostade mer än den smakade”

När inflationen tog fart igen efter pandemin höjde Riksbanken räntan kraftigt – från noll till fyra procent.

Då tog festen slut.

”Min bild är att den här räntepolitiken bidrog till högre tillväxt, högre konsumtionstillväxt och högre bostadspriser än vad vi annars hade sett. Men med facit i hand skulle jag säga att det kostade mer än den smakade”, säger Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank, till DN. 

Hon beskriver dagens läge som en smärtsam men nödvändig anpassning. Hushållen sparar mer och lånar mindre.

“Men det är tydligt att de är obekväma med de skulder som har byggts upp”, säger hon. 

Idag har Sverige en svag konjunkturutveckling, något Martin Flodén menar beror på hushållens höga skulder. 

”Även om räntenivå nu har kommit ner ganska mycket så tror jag att hushållen är lite brända av den här erfarenheten. Man stramar åt. Framför allt tar man inte nya lån för att renovera huset och så vidare,” säger han. 

BaksmällahushållMinusräntaskulder
Matilda Habbe
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

