Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla 

Efter en period av gratislån, rekorddyra bostäder och snabbt stigande skulder har svenskarna nu börjat dra åt svångremmen.

Räntorna är tillbaka på mer normala nivåer men smärtan, den finns kvar.

Från minusränta till baksmälla

2010-talet blev den stora lånefestens årtionde.

När styrräntan sänktes till minusnivåer började Riksbanken också köpa obligationer – så kallad QE – för att pressa ner lånekostnaderna ytterligare. Redan då varnades för vad som skulle kunna komma när räntorna steg igen.

”Där någonstans insåg vi på Riksbanken att vi måste få tillbaka trovärdigheten”, säger Martin Flodén, professor i nationalekonomi och tidigare ledamot i Riksbankens direktion, i en intervju med Dagens Nyheter.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Flodén menar att den expansiva politiken fungerade i början. Inflationen steg och förtroendet för penningpolitiken stärktes. Men konsekvenserna blev långvariga.

Mellan 2015 och 2022 ökade ett genomsnittligt hushåll sina skulder med nästan en hel årslön, omkring 340 000 kronor, och bostadspriserna steg med 70 procent.

ANNONS

I dag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.