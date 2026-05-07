Därför vill fler svenskar köpa bostad – inom den närmsta månaden

Köplusten håller i sig

Men den som tror att köparna backar från marknaden får tänka om.

Enligt Boneo tangerade köpbenägenheten rekordnivån 68 procent i april. Dessutom ökade andelen som planerar att köpa bostad inom den närmaste månaden, från 24 till 27 procent. Det tyder på att fler köpare nu är redo att slå till omgående.

Anledningen?

Anledningen till att fler svenskar nu är redo att agera tror Boneo, inte helt oväntat, är de nya bolånereglerna som trädde i kraft den 1 april.

”Det intressanta är att köpbenägenheten håller sig kvar på rekordnivå och att allt fler vill köpa inom den närmsta månaden, vilket tyder på att reglerna kan ha fått fler att börja agera”, säger Caroline Nilsson, Head of Commercial Operations på Boneo.

Att de nya reglerna får fler att köpa bostad märker även Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

De lättade bolånereglerna har inneburit att antalet bostadsaffärer ökat markant, konstaterar han. Och framför allt handlar det om en kategori lägenheter.

”Uppgången syns brett, men är särskilt tydlig bland mindre lägenheter där antalet försäljningar under flera år legat på låga nivåer”, säger Holmberg.

