Bostadsmarknaden har inte tappat pulsen. Men den har blivit betydligt mer försiktig. Ändå håller sig köpintresset kvar på rekordnivå.
Därför vill fler svenskar köpa bostad – inom den närmsta månaden
Många, både svenskar och experter, tror på stigande bostadspriser framöver.
Nu syns dock en liten inbromsning i optimismen. Åtminstone hos Boneo.
Enligt deras senaste trendspaning Köparkollen och Mäklarkollen ökar andelen bostadsköpare som tror på oförändrade priser kraftigt.
Samtidigt håller köpintresset i sig på rekordnivå. Nu planerar fler att slå till redan inom den närmaste månaden.
Fler tror på stillastående priser
Bland besökarna på Boneo tror nu 49 procent att bostadspriserna kommer att vara oförändrade de kommande tre månaderna. Det är en ökning från 40 procent i mars.
Samtidigt har andelen som tror på stigande priser minskat från 45 till 36 procent. De som tror på fallande priser ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare, 15 procent.
Det betyder att rörelsen i första hand kommer från dem som tidigare var optimister.
Köplusten håller i sig
Men den som tror att köparna backar från marknaden får tänka om.
Enligt Boneo tangerade köpbenägenheten rekordnivån 68 procent i april. Dessutom ökade andelen som planerar att köpa bostad inom den närmaste månaden, från 24 till 27 procent. Det tyder på att fler köpare nu är redo att slå till omgående.
Anledningen?
Anledningen till att fler svenskar nu är redo att agera tror Boneo, inte helt oväntat, är de nya bolånereglerna som trädde i kraft den 1 april.
”Det intressanta är att köpbenägenheten håller sig kvar på rekordnivå och att allt fler vill köpa inom den närmsta månaden, vilket tyder på att reglerna kan ha fått fler att börja agera”, säger Caroline Nilsson, Head of Commercial Operations på Boneo.
Att de nya reglerna får fler att köpa bostad märker även Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
De lättade bolånereglerna har inneburit att antalet bostadsaffärer ökat markant, konstaterar han. Och framför allt handlar det om en kategori lägenheter.
”Uppgången syns brett, men är särskilt tydlig bland mindre lägenheter där antalet försäljningar under flera år legat på låga nivåer”, säger Holmberg.
