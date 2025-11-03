Så mycket billigare är det att äga sin bostad 

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Hyrorna fortsätter stiga

Till saken hör att hyrorna har höjts rejält på senare år.

Enligt SCB ökade hyrorna i Sverige med i genomsnitt 5,0 procent under 2024, vilket är den största ökningen på flera år.

Under 2025 ligger snitthöjningen på 4,8 procent. Det är förvisso något lägre än 2024 men fortfarande en hög nivå för redan pressade hyresgäster.

Hyrorna har stigit kraftigt på senare år (Foto: Zmarta)

Malmö sticker ut

Skillnaden mellan att hyra och äga varierar förvisso mellan städerna. I Stockholm är skillnaden liten – bara cirka 250 kronor per månad. I Göteborg är kostnaderna ungefär lika höga.

I Malmö är skillnaden desto större: där kostar en hyresrätt på 70 kvadratmeter runt 10 000 kronor i månaden, medan en bostadsrätt ligger på 8 800 kronor. Det motsvarar en skillnad på nära 1 300 kronor – till ägarnas fördel.

“Den stora fördelen med att äga sin bostad är däremot att bostadens värde tenderar att öka över tid, samtidigt som inflationen äter upp lånet när pengar blir mindre värda. Med en genomsnittlig inflation på två procent under 2000-talet har den som lånade tre miljoner för tio år sedan i praktiken fått skulden krympt med drygt en halv miljon”, säger Söderlind.

“Kan göra stor skillnad”

Zmarta påpekar att små förändringar i räntan snabbt kan påverka hushållens ekonomi.

”Små rörelser i ränta eller bostadspriser kan göra stor skillnad i plånboken eftersom majoriteten av de svenska hushållen har korta räntebindningstider. Det är därför klokt att regelbundet se över sina boendekostnader och jämföra sina räntor”, avslutar Söderlind.

