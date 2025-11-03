Efter flera år med skenande räntor har läget vänt. Nu är det återigen billigare att äga sin bostad än att hyra den, enligt en ny genomgång från jämförelsetjänsten Zmarta.
Så mycket billigare är det att äga sin bostad
Tidigare i år visade en undersökning från SCB att medianutgiften för alla hushåll i Sverige under 2024 var 115 000 kronor i äganderätt, 94 000 kronor i bostadsrätt och 91 000 kronor i hyresrätt. Att kostnaderna för den som äger sitt boende var högre berodde till stor del på höga räntor.
Men nu har räntefallet förändrat spelplanen.
Trenden vänder
Enligt Zmartas analys kostar en genomsnittlig bostadsrätt på 70 kvadratmeter i Stockholm, Göteborg och Malmö nu drygt 9 600 kronor i månaden, medan motsvarande hyresrätt ligger på cirka 10 200 kronor.
Det betyder att det i dag är nästan 600 kronor billigare per månad att äga än att hyra samma bostad – för första gången sedan 2021.
”I takt med att räntorna stabiliserats har bostadsrättsägarna fått mer kvar i plånboken”, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.
Hyrorna fortsätter stiga
Till saken hör att hyrorna har höjts rejält på senare år.
Enligt SCB ökade hyrorna i Sverige med i genomsnitt 5,0 procent under 2024, vilket är den största ökningen på flera år.
Under 2025 ligger snitthöjningen på 4,8 procent. Det är förvisso något lägre än 2024 men fortfarande en hög nivå för redan pressade hyresgäster.
Malmö sticker ut
Skillnaden mellan att hyra och äga varierar förvisso mellan städerna. I Stockholm är skillnaden liten – bara cirka 250 kronor per månad. I Göteborg är kostnaderna ungefär lika höga.
I Malmö är skillnaden desto större: där kostar en hyresrätt på 70 kvadratmeter runt 10 000 kronor i månaden, medan en bostadsrätt ligger på 8 800 kronor. Det motsvarar en skillnad på nära 1 300 kronor – till ägarnas fördel.
“Den stora fördelen med att äga sin bostad är däremot att bostadens värde tenderar att öka över tid, samtidigt som inflationen äter upp lånet när pengar blir mindre värda. Med en genomsnittlig inflation på två procent under 2000-talet har den som lånade tre miljoner för tio år sedan i praktiken fått skulden krympt med drygt en halv miljon”, säger Söderlind.
“Kan göra stor skillnad”
Zmarta påpekar att små förändringar i räntan snabbt kan påverka hushållens ekonomi.
”Små rörelser i ränta eller bostadspriser kan göra stor skillnad i plånboken eftersom majoriteten av de svenska hushållen har korta räntebindningstider. Det är därför klokt att regelbundet se över sina boendekostnader och jämföra sina räntor”, avslutar Söderlind.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
