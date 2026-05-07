Husköp: Här får du betala över 300 000 kronor i skatt

Stora skillnader mellan kommuner

I Nacka landar den totala kostnaden för stämpelskatt och avgifter på 305 200 kronor vid 85 procents belåning. I Stockholm handlar det om 270 000 kronor och i Göteborg om 199 600 kronor.

I rapportens urval är kostnaden lägst i Kalix, där den uppgår till 26 800 kronor. I Vetlanda är motsvarande kostnad 49 040 kronor och i Örnsköldsvik 54 000 kronor.

Eftersom skatten följer bostadspriset blir skillnaderna stora mellan olika delar av landet.

Nya bolåneregler löser inte allt

Rapporten tittar också på de nya bolånereglerna, där bolånetaket höjs från 85 till 90 procent. Det sänker kontantinsatsen, men innebär också att lånet blir större. Därmed kan även pantbrevskostnaden öka.

I Nacka stiger den totala stämpelkostnaden från 305 200 kronor till 314 700 kronor när belåningen höjs till 90 procent.

Samtidigt minskar det totala belopp som hushållet måste ha tillgängligt vid köpet, eftersom kontantinsatsen blir lägre.

”Stämpla ut stämpelskatten”

Mäklarsamfundets slutsats är att stämpelskatten borde reformeras. Man menar att det är en transaktionskostnad som kan bromsa flyttar och minska rörligheten på bostadsmarknaden.

Man konstaterar också att stämpelskatten i flera exempel motsvarar nära två års obligatorisk amortering. Med andra ord: pengar som hade kunnat stärka hushållets ekonomi går i stället till en engångskostnad vid köpet.

”Det är ofta reavinstbeskattningen som hamnar i fokus i diskussioner om skattereformer för att sänka trösklarna till småhusmarknaden. En mer träffsäker reform vore att stämpla ut stämpelskatten”, menar Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

