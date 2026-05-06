Bodde kvar när pappa dog – blev olovlig andrahandsuthyrning

Domstolarna gick på hyresvärdens linje. Arkivbild. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Sonen bodde kvar i hyresradhuset när hans pappa dog. Nu blir han av med bostaden, då det räknas som olovlig andrahandsuthyrning enligt domstol.

Hyresgästen hyrde ett hyresrättsradhus i Södertälje och hade gjort så sedan 1980 fram till sin död 2022. Därefter stod dödsboet som hyresgäst och i bostaden bodde hyresgästens son kvar, rapporterar Dagens Juridik.

Det fick han inte för hyresvärden, som sade upp avtalet. Sonen protesterade.

Dödsboet saknade behov

Frågan gick till hyresnämnden.

Hyresvärden angav att dödsboet saknade behov av lägenheten eftersom den ursprungliga hyresgästen hade avlidit samt att dödsboet hade upplåtit lägenheten i andra hand till sonen utan tillstånd.

Enligt dödsboet hade sonen bott tillsammans med hyresgästen sedan 2015 och hade rätt att överta hyresrätten. Dödsboet bestred att det var fråga om andrahandsuthyrning och menade att samma rättsförhållande som tidigare hade fortsatt efter dödsfallet.

Hyresnämnden konstaterade att reglerna är att make eller sambo får ofta bo kvar utan att det räknas som andrahandsuthyrning, men för andra närstående – som barn – krävs hyresvärdens godkännande eller ett särskilt tillstånd från hyresnämnden.

Ansökte aldrig

Någon sådan ansökan hade aldrig gjorts i det här fallet.

Hyresnämnden ansåg därför att sonens fortsatta boende efter dödsfallet utgjorde en olovlig andrahandsupplåtelse, skriver Dagens juridik.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt, som inte gjorde någon annan bedömning än Hyresnämnden. Sonen måste därför flytta.

