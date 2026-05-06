Bodde kvar när pappa dog – blev olovlig andrahandsuthyrning

Det fick han inte för hyresvärden, som sade upp avtalet. Sonen protesterade.

Dödsboet saknade behov

Frågan gick till hyresnämnden.

Hyresvärden angav att dödsboet saknade behov av lägenheten eftersom den ursprungliga hyresgästen hade avlidit samt att dödsboet hade upplåtit lägenheten i andra hand till sonen utan tillstånd.

Enligt dödsboet hade sonen bott tillsammans med hyresgästen sedan 2015 och hade rätt att överta hyresrätten. Dödsboet bestred att det var fråga om andrahandsuthyrning och menade att samma rättsförhållande som tidigare hade fortsatt efter dödsfallet.

Hyresnämnden konstaterade att reglerna är att make eller sambo får ofta bo kvar utan att det räknas som andrahandsuthyrning, men för andra närstående – som barn – krävs hyresvärdens godkännande eller ett särskilt tillstånd från hyresnämnden.

Ansökte aldrig

Någon sådan ansökan hade aldrig gjorts i det här fallet.

Hyresnämnden ansåg därför att sonens fortsatta boende efter dödsfallet utgjorde en olovlig andrahandsupplåtelse, skriver Dagens juridik.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt, som inte gjorde någon annan bedömning än Hyresnämnden. Sonen måste därför flytta.

