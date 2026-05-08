Större lägenheter i Stockholms innerstad har starkast prisutveckling och på treor har priserna mer än fördubblats jämfört med ettor sedan 2022.
Trerummare i Stockholm glödheta – kraftig prisökning
Det konstaterar Mäklarsamfundet i en kommentar till nya siffror för april i år som visar att bostadspriserna fortsätter stiga i Sverige.
Ökningen är 0,8 procent på bostadsrätter och 1,0 procent på villor, enligt Mäklarstatistik.
I Storgöteborg och centrala Göteborg, men även centrala Malmö är bostadsrättspriserna upp med nästan 2 procent.
I centrala Stockholm stannar prisökningen under månaden på 1,5 procent, medan lägenhetspriserna klättrar 0,7 procent i Storstockholm.
I Stormalmö är prisökningen på bostadsrätter 0,5 procent.
Läs mer: Därför vill fler svenskar köpa bostad – inom den närmsta månaden DagensPS
Stora variationer i bostadsrättspriserna
”Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst plus 7,4 procent i centrala Stockholm ner till plus 1,7 procent i centrala Malmö”, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.
På villamarknaden ökar priserna med 2 procent i Stormalmö. Däremot uppges villapriserna vara i stort oförändrade i Storgöteborg och Storstockholm.
Stormalmö har haft en prisökning på 3 procent på årsbasis, medan Storstockholms villapriserna stigit med knappt 2 procent i årstakt.
Rymliga lägenheter hetast i Stockholm
Under första fyra månaderna i år har det sålts 56 200 bostadsrätter, 4 procent fler än under samma tid i fjol, medan villaförsäljningen sjunkit något.
”Den starka prisutvecklingen i Stockholms innerstad fortsatte i april. Över tid är det de större lägenheterna som stigit mest. Sedan 2022 har treor i centrala Stockholm ökat mer än dubbelt så mycket som ettor i kvadratmeterpris”, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.
Prisstatistik för bostadsrätter i april 2026
|BOSTADSRÄTTER
|1 mån
|3 mån
|12 mån
|Medelpris (kr/kvm)
|Riket
|+ 0,8%
|+ 4,2%
|+ 4,1%
|47 777
|Centrala Stockholm
|+ 1,5%
|+ 5,3%
|+ 7,4%
|120 893
|Stor-Stockholm
|+ 0,7%
|+ 5,7%
|+ 5,6%
|71 416
|Centrala Göteborg
|+ 1,9%
|+ 2,7%
|+ 4,9%
|70 550
|Stor-Göteborg
|+ 1,8%
|+ 2,3%
|+ 3,1%
|48 623
|Centrala Malmö
|+ 1,7%
|+ 4,3%
|+ 4,7%
|40 849
|Stor-Malmö
|+ 0,5%
|+ 1,2%
|+ 1,7%
|36 850
Statistiken baseras på försäljningen av 30 545 bostadsrätter under februari 2026 – april 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2025 – januari 2026, tolvmånaderssiffran med februari 2025 – april 2025 och i enmånadssiffran jämförs januari 2026 – mars 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.
Prisstatistik för villor i april 2026
|VILLOR
|1 mån
|3 mån
|12 mån
|Medelpris
|Riket
|+ 1,0%
|+ 2,3%
|+ 1,5%
|4 252 000
|Stor-Stockholm
|+ 0,7%
|+ 1,7%
|+ 1,7%
|7 299 000
|Stor-Göteborg
|± 0,0%
|+ 1,7%
|– 0,3%
|5 558 000
|Stor-Malmö
|+ 2,0%
|+ 2,5%
|+ 3,0%
|5 691 000
Statistiken baseras på försäljningen av 14 260 villor under februari 2026 – april 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2025 – januari 2026, tolvmånaderssiffran med februari 2025 – april 2025 och i enmånadssiffran jämförs januari 2026 – mars 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.
Källa: Mäklarstatistik
Läs även: Husköp: Här får du betala över 300 000 kronor i skatt DagensPS
Läs mer: Swedbank: Bostäderna blir dyrare – så mycket stiger priserna DagensPS