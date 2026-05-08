Trerummare i Stockholm glödheta – kraftig prisökning

I Storgöteborg och centrala Göteborg, men även centrala Malmö är bostadsrättspriserna upp med nästan 2 procent.

I centrala Stockholm stannar prisökningen under månaden på 1,5 procent, medan lägenhetspriserna klättrar 0,7 procent i Storstockholm.

I Stormalmö är prisökningen på bostadsrätter 0,5 procent.

Stora variationer i bostadsrättspriserna

”Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst plus 7,4 procent i centrala Stockholm ner till plus 1,7 procent i centrala Malmö”, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

På villamarknaden ökar priserna med 2 procent i Stormalmö. Däremot uppges villapriserna vara i stort oförändrade i Storgöteborg och Storstockholm.

Stormalmö har haft en prisökning på 3 procent på årsbasis, medan Storstockholms villapriserna stigit med knappt 2 procent i årstakt.