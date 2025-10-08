Dagens PS
Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i

Bästa landet för svenskar att pensionera sig i
Spanien är ett utmärkt val för pensionärer (Foto: Unsplash/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

En växande skara svenskar funderar på att tillbringa pensionsåren utomlands, lockade av lägre kostnader, fler soltimmar och hög livskvalitet. Nu presenterar 60plusbanken en ny ranking över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk. 

Listor över världens bästa länder att pensionera sig i dyker upp titt som tätt. Senast häromveckan utsågs Portugal till världens bästa land att pensionera sig i, enligt den globala listan Global Retirement Report 2025.

Dessförinnan utsåg ännu en global rankning Schweiz till världens bästa land för en bekväm pension. 

Den här gången handlar det dock om svenskar. 60plusbanken har tagit fram en egen ranking som visar var svenska pensionärer lever bäst. 

Spanien i topp – “helheten är svårslagen”

Spanien kniper förstaplatsen i årets lista. Landet erbjuder enligt analysen en svårslagen kombination av klimat, vård, infrastruktur och levnadskostnader. Dessutom finns ett stort svenskt community, vilket gör omställningen enklare.

“Sverige är ett mycket bra land att åldras i – men det finns länder som, för vissa, ger ännu bättre matchning mellan klimat, kostnadsläge och livskvalitet”, säger Sandra Lillienberg, chef på 60plusbanken.

“Det viktiga är att göra ett informerat val utifrån både plånbok och välmående”, tillägger hon. 

Bästa staden i Spanien? 

Osäker på var i Spanien du ska slå dig ner? Då pekar en annan ranking ut en särskild kuststad, Almuñécar i Andalusien, som Spaniens bästa plats att pensionera sig på

Den lilla kuststaden lyfts fram för sitt fantastiska klimat, låga levnadskostnader och goda livskvalitet. 

Publikationen Moving to Spain utsåg redan förra året Almuñécar till den bästa platsen för pensionering, med motiveringen att staden har “otroligt väder, låga levnadskostnader och ingen förmögenhetsskatt”.

Pension
Kuststaden Almuñécar lyfts fram för sitt fantastiska klimat och låga levnadskostnader (Pexels)

Portugal och Malta 

Om vi återgår till den svenska rankingen hittar vi Portugal på plats två. Detta beror bland annat på lägre kostnader (levnadskostnaden är upp till 34 procent lägre än i Sverige), mycket sol och god sjukvård i större städer. Dessutom har Portugal redan tidigare utsetts till Europas säkraste land. 

På plats tre hittar vi Malta, ett land som lyfts fram som ett smidigt alternativ inom EU – engelska språket används i vardagen och vården håller god standard.

“Den som vill ha fler soltimmar eller högre köpkraft kan vinna på att titta söderut i EU – eller ända bort i Sydostasien”, tillägger Sandra Lillienberg.

Här är hela topplistan: 

  • Spanien
  • Portugal
  • Malta
  • Frankrike
  • Italien
  • Grekland
  • Tyskland
  • Kroatien
  • Estland
  • Thailand
Gör läxan innan flytten

Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Det finns dock vissa saker att tänka på. 

För den som funderar på att flytta rekommenderar 60plusbanken att först testa livet på plats. Bland råden finns att göra en hushållsbudget per ort, undersöka vårdens tillgänglighet, och att hyra boende i tre till sex månader innan beslutet tas – gärna under lågsäsong för att få en realistisk bild av vardagen.

Se upp för fallgroparna 

En stor fördel med att flytta utomlands som pensionär är att inkomst- och tjänstepensionen betalas ut som vanligt, oavsett var du bor. Samtidigt kan lägre levnadskostnader i många länder göra att pengarna räcker längre.

Men det finns fallgropar. 

“För de som får hela eller delar av sin pension från garantipension eller bostadstillägg och andra förmåner är det viktigt att veta att dessa förmåner upphör när du flyttar utomlands. Därför är det avgörande att förstå vilka delar av pensionen som betalas ut och planera för det”, har pensionsekonomen Trifa Chireh tidigare sagt till Dagens PS

Därtill bör man fundera lite extra på valutaförändringar.

”Den svenska kronan har varit svag, vilket kan påverka hur mycket din pension räcker beroende på var du bor. Det kan vara klokt att ha en buffert i den lokala valutan för att skydda sig mot plötsliga valutafluktuationer”.

Vill du dessutom bli begränsat skattskyldig i Sverige – och därmed kunna dra nytta av lägre skatt utomlands – måste du skriva ut dig ur Sverige. 

Det innebär bland annat att du inte får ha kvar ett permanent boende eller affärsverksamhet i Sverige. Du får inte heller vistas i landet för ofta.

Vill du veta i vilket land du betalar lägst skatt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

