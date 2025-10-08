Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Bästa staden i Spanien?

Osäker på var i Spanien du ska slå dig ner? Då pekar en annan ranking ut en särskild kuststad, Almuñécar i Andalusien, som Spaniens bästa plats att pensionera sig på.

Den lilla kuststaden lyfts fram för sitt fantastiska klimat, låga levnadskostnader och goda livskvalitet.

Publikationen Moving to Spain utsåg redan förra året Almuñécar till den bästa platsen för pensionering, med motiveringen att staden har “otroligt väder, låga levnadskostnader och ingen förmögenhetsskatt”.

Kuststaden Almuñécar lyfts fram för sitt fantastiska klimat och låga levnadskostnader (Pexels)

Portugal och Malta

Om vi återgår till den svenska rankingen hittar vi Portugal på plats två. Detta beror bland annat på lägre kostnader (levnadskostnaden är upp till 34 procent lägre än i Sverige), mycket sol och god sjukvård i större städer. Dessutom har Portugal redan tidigare utsetts till Europas säkraste land.

På plats tre hittar vi Malta, ett land som lyfts fram som ett smidigt alternativ inom EU – engelska språket används i vardagen och vården håller god standard.

“Den som vill ha fler soltimmar eller högre köpkraft kan vinna på att titta söderut i EU – eller ända bort i Sydostasien”, tillägger Sandra Lillienberg.

Här är hela topplistan:

Spanien

Portugal

Malta

Frankrike

Italien

Grekland

Tyskland

Kroatien

Estland

Thailand

Gör läxan innan flytten

Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Det finns dock vissa saker att tänka på.

För den som funderar på att flytta rekommenderar 60plusbanken att först testa livet på plats. Bland råden finns att göra en hushållsbudget per ort, undersöka vårdens tillgänglighet, och att hyra boende i tre till sex månader innan beslutet tas – gärna under lågsäsong för att få en realistisk bild av vardagen.

Se upp för fallgroparna

En stor fördel med att flytta utomlands som pensionär är att inkomst- och tjänstepensionen betalas ut som vanligt, oavsett var du bor. Samtidigt kan lägre levnadskostnader i många länder göra att pengarna räcker längre.

Men det finns fallgropar.

“För de som får hela eller delar av sin pension från garantipension eller bostadstillägg och andra förmåner är det viktigt att veta att dessa förmåner upphör när du flyttar utomlands. Därför är det avgörande att förstå vilka delar av pensionen som betalas ut och planera för det”, har pensionsekonomen Trifa Chireh tidigare sagt till Dagens PS.

Därtill bör man fundera lite extra på valutaförändringar.

”Den svenska kronan har varit svag, vilket kan påverka hur mycket din pension räcker beroende på var du bor. Det kan vara klokt att ha en buffert i den lokala valutan för att skydda sig mot plötsliga valutafluktuationer”.

Vill du dessutom bli begränsat skattskyldig i Sverige – och därmed kunna dra nytta av lägre skatt utomlands – måste du skriva ut dig ur Sverige.

Det innebär bland annat att du inte får ha kvar ett permanent boende eller affärsverksamhet i Sverige. Du får inte heller vistas i landet för ofta.

Vill du veta i vilket land du betalar lägst skatt? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.