En ny rapport från Europeiska kommissionen visar var vi hittar Europas mest övervärderade bostadsmarknad.
Bostad i solen? Undvik det här landet
I fjol hade bostäder världen över nått sina högsta prisnivåer på decennier.
Mellan 2014 och 2024 steg bostadspriserna i EU i genomsnitt med 50 procent men i länder som Ungern, Litauen, Tjeckien, Portugal, Estland, Bulgarien och Polen ökade priserna med över 200 procent, enligt rapporten Housing in the European Union, som publicerades i veckan.
Portugal sticker dock ut.
Portugals övervärderade marknad
I Portugal, ett av Europas säkraste länder, har bostadspriserna skenat de senaste tio åren och är nu bland de mest övervärderade i hela EU. Rapporten från EU-kommissionen visar att huspriserna ligger omkring 35 procent över sitt verkliga värde.
Priserna har ökat snabbare än hushållens inkomster och ligger nu långt över vad marknaden bedöms tåla.
“Priserna beräknas vara övervärderade med omkring 35 procent i Portugal, som är det enda landet där övervärderingen ökade markant fram till 2024”, skriver kommissionen enligt Euronews.
Detta har bland annat lett till att Portugals befolkning har Europas högsta flyttvilja.
Turismen pressar upp bostadsmarknaden
En av de främsta orsakerna till de skenande priserna är turismen och korttidsuthyrningarna.
Enligt rapporten finns ett tydligt samband mellan ökningen av korttidsuthyrningar i turisttäta områden och stigande hyror och bostadspriser.
“Ökningen av korttidsuthyrningar i turistområden hänger nära samman med ökningen av bostadspriser och hyror”, konstaterar forskarna.
Hemdelningsplattformar som Airbnb har, precis som i Spanien, förändrat marknaden och bidragit till att minska antalet tillgängliga långtidsboenden, särskilt i stadskärnor som Lissabon och Porto.
Europeiska kommissionen beskriver Portugal som det land i EU där turismen haft störst påverkan på bostadspriserna.
Lågt byggande och mycket byråkrati
Samtidigt byggs det alldeles för lite nytt. Antalet bygglov i Portugal ligger nära historiskt låga nivåer, och den byråkratiska processen för att få byggtillstånd är en av de mest långdragna i hela EU.
“I de flesta EU-länder finns fasta tidsfrister för att utfärda ett tillstånd, från 3 veckor i Litauen till 31 veckor i Portugal”, står det i rapporten.
Långa handläggningstider och omfattande dokumentationskrav bromsar byggandet av nya bostäder.
Få offentliga bostäder och många tomma
Portugal har dessutom en mycket liten andel offentliga bostäder – bara omkring 2 procent av bostadsbeståndet ägs eller subventioneras av staten. Samtidigt står många bostäder tomma.
Europeiska kommissionen pekar på att ungefär en av sex bostäder i EU är obebodd, och Portugal finns bland de länder som har flest vakanta bostäder, tillsammans med Bulgarien, Rumänien, Malta, Cypern och Ungern.
EU kritiserar Portugals åtgärder
Den portugisiska regeringen har försökt dämpa krisen genom skatteincitament. Bland annat ska momsen sänkas till 6 procent för byggprojekt upp till 648 000 euro, och samma skattesats ska gälla för hyror upp till 2 300 euro.
Men Europeiska kommissionen menar att det inte räcker. I juni varnade kommissionen för att Portugals regeringar inte varit effektiva i sin hantering av bostadskrisen, och rekommenderade tydliga åtgärder som hyreskontroller eller begränsningar av korttidsuthyrning.
Portugal har därmed blivit ett av de tydligaste exemplen på hur turism, byråkrati och bristande bostadspolitik tillsammans kan skapa en marknad där vanliga hushåll har allt svårare att hitta någonstans att bo.
Vill du veta hur skatten slår beroende på var i Europa du köper bostad? Då kan vi slå ett slag för den här analysen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
En ny rapport från Europeiska kommissionen visar var vi hittar Europas mest övervärderade bostadsmarknad.? I fjol hade bostäder världen över nått sina högsta prisnivåer på decennier.? Mellan 2014 och 2024 steg bostadspriserna i EU i genomsnitt med 50 procent men i länder som Ungern, Litauen, Tjeckien, Portugal, Estland, Bulgarien och Polen ökade priserna med över …