Bostad i solen? Undvik det här landet

Turismen pressar upp bostadsmarknaden

En av de främsta orsakerna till de skenande priserna är turismen och korttidsuthyrningarna.

Enligt rapporten finns ett tydligt samband mellan ökningen av korttidsuthyrningar i turisttäta områden och stigande hyror och bostadspriser.

“Ökningen av korttidsuthyrningar i turistområden hänger nära samman med ökningen av bostadspriser och hyror”, konstaterar forskarna.

Hemdelningsplattformar som Airbnb har, precis som i Spanien, förändrat marknaden och bidragit till att minska antalet tillgängliga långtidsboenden, särskilt i stadskärnor som Lissabon och Porto.

Europeiska kommissionen beskriver Portugal som det land i EU där turismen haft störst påverkan på bostadspriserna.

En av de främsta orsakerna till Portugals skenande priser är turismen (Foto: Gabriella Bruske/TT)

Lågt byggande och mycket byråkrati

Samtidigt byggs det alldeles för lite nytt. Antalet bygglov i Portugal ligger nära historiskt låga nivåer, och den byråkratiska processen för att få byggtillstånd är en av de mest långdragna i hela EU.

“I de flesta EU-länder finns fasta tidsfrister för att utfärda ett tillstånd, från 3 veckor i Litauen till 31 veckor i Portugal”, står det i rapporten.

Långa handläggningstider och omfattande dokumentationskrav bromsar byggandet av nya bostäder.

Få offentliga bostäder och många tomma

Portugal har dessutom en mycket liten andel offentliga bostäder – bara omkring 2 procent av bostadsbeståndet ägs eller subventioneras av staten. Samtidigt står många bostäder tomma.

Europeiska kommissionen pekar på att ungefär en av sex bostäder i EU är obebodd, och Portugal finns bland de länder som har flest vakanta bostäder, tillsammans med Bulgarien, Rumänien, Malta, Cypern och Ungern.

EU kritiserar Portugals åtgärder

Den portugisiska regeringen har försökt dämpa krisen genom skatteincitament. Bland annat ska momsen sänkas till 6 procent för byggprojekt upp till 648 000 euro, och samma skattesats ska gälla för hyror upp till 2 300 euro.

Men Europeiska kommissionen menar att det inte räcker. I juni varnade kommissionen för att Portugals regeringar inte varit effektiva i sin hantering av bostadskrisen, och rekommenderade tydliga åtgärder som hyreskontroller eller begränsningar av korttidsuthyrning.

Portugal har därmed blivit ett av de tydligaste exemplen på hur turism, byråkrati och bristande bostadspolitik tillsammans kan skapa en marknad där vanliga hushåll har allt svårare att hitta någonstans att bo.

