Dagensps.se
Weekend

Spanien slår mot turismen – tiotusentals lägenheter försvinner

Spanien
Spanien vill bromsa turismens negativa effekter på bostadsmarknaden (Foto: Pau Venteo/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Den spanska regeringen slår hårt mot illegala turistlägenheter. 53 000 bostäder tas nu bort från registret och ska istället göras om till permanenta hyresbostäder.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spanien är det näst mest populära resmålet för svenskarna. Men av allt att döma är det ingen lista Spanien gärna vill vara med på. 

Senast i somras fick utländska besökare höra att de “borde åka hem” från lokalbor i Barcelona, som även sprutade vatten på turister.

ANNONS

Nu tar Spanien krafttag mot den turism som medför negativa effekter på bostadsmarknaden.

Spanien
Demonstranter marscherar för att visa sitt missnöje mot massturism. (Foto: AP)

Tusentals oegentligheter upptäckta

Beslutet presenterades av premiärminister Pedro Sánchez under ett partimöte i Málaga. Han betonade att regeringen hittat tusentals oegentligheter i bostäder som används för korttidsuthyrning.

”Vi har upptäckt tusentals oegentligheter i många av dessa bostäder som är avsedda att bli semester- och turistleasingar. Och vad vi kommer att göra är att ta bort 53 000 bostäder från detta register så att de blir permanenta hyresbostäder för unga människor och familjer i vårt land”, sa Sánchez enligt Euronews

Åtgärden riktar sig mot bostäder registrerade i det nationella registret för turist- och korttidsuthyrning.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Airbnb pressas

ANNONS

Det spanska bostadsministeriet har redan uppmanat plattformar som Airbnb och Booking.com att ta bort annonser för de berörda bostäderna. Senast i juli fick Konsumentdepartementet bort omkring 65 000 olagliga annonser från Airbnb

Airbnb svarade i ett uttalande att detta markerar ett nytt skede i relationen med Spanien:

”Detta är ett nytt kapitel för Airbnb i Spanien, präglat av en proaktiv vilja till samarbete, kvalitet och en långsiktig vision om hållbar tillväxt som gynnar alla”.

Företaget påpekar också att cirka 70 000 av deras annonser nu har ett officiellt registreringsnummer, vilket innebär att de flesta följer reglerna. 

Samtidigt erkände man att knappt 10 procent av de återkallade registreringarna fortfarande ligger kvar på plattformen.

Andalusien hårdast drabbat

Mest omfattande är åtgärden i Andalusien, där 16 740 turistlägenheter nu försvinner från registret. Därefter följer Kanarieöarna (8 698), Katalonien (7 729) och Valencia (7 499).

På stadsnivå drabbas bland annat Sevilla (2 289), Marbella (1 802), Barcelona (1 564) och Madrid (1 257).

Nytt skatteförslag

ANNONS

Regeringen nöjer sig dock inte där. Redan i maj presenterades ett förslag om att införa 21 procents moms på korttidsuthyrningar – dubbelt så mycket som hotellen betalar i dag. 

Skatten ska gälla alla uthyrningar under 30 dagar och ses som ett sätt att bromsa turismens negativa effekter på bostadsmarknaden.

Bostadsminister Isabel Rodriguez kommenterade förslaget med orden: ”Hem är till för att bo i (…) åtgärderna syftar till att garantera rätten till hyresbostäder för familjer”. 

Det rapporterar Reuters. 

Del i större kamp mot överturism

Bakgrunden till regeringens beslut är den ökande frustrationen bland lokalbefolkningen över bostadsbrist och överturism. 

Senast i fjol visade rapporter att hemlösheten ökat i Spanien. Allt fler har svårt att ha råd med hyra eller att hitta en bostad, en situation som förvärrats av den ökade användningen av semesteruthyrningsplattformar som Airbnb och Booking.com. 

När fler bostäder används för korttidsuthyrning ökar hyreskostnaderna för långtidsboende i området.

Detta beror på att färre bostäder finns tillgängliga för långsiktig hyra, vilket driver upp priserna på det befintliga utbudet.

ANNONS

Genom att flytta tusentals lägenheter från turistmarknaden till den permanenta hyresmarknaden hoppas regeringen både mildra bostadskrisen och minska trycket från turismen i storstäder och populära semesterorter.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostäderSpanienTurister
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist, Dagens PS redaktionschef, hoppas på att konsumtionen ska ta fart i Sverige, men prognoserna har ändrats många gånger förr.
Spela klippet
Börs & Finans

När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"

16 sep. 2025
ANNONS
ANNONS