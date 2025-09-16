Spanien slår mot turismen – tiotusentals lägenheter försvinner

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Airbnb pressas

Det spanska bostadsministeriet har redan uppmanat plattformar som Airbnb och Booking.com att ta bort annonser för de berörda bostäderna. Senast i juli fick Konsumentdepartementet bort omkring 65 000 olagliga annonser från Airbnb.

Airbnb svarade i ett uttalande att detta markerar ett nytt skede i relationen med Spanien:

”Detta är ett nytt kapitel för Airbnb i Spanien, präglat av en proaktiv vilja till samarbete, kvalitet och en långsiktig vision om hållbar tillväxt som gynnar alla”.

Företaget påpekar också att cirka 70 000 av deras annonser nu har ett officiellt registreringsnummer, vilket innebär att de flesta följer reglerna.

Samtidigt erkände man att knappt 10 procent av de återkallade registreringarna fortfarande ligger kvar på plattformen.

Andalusien hårdast drabbat

Mest omfattande är åtgärden i Andalusien, där 16 740 turistlägenheter nu försvinner från registret. Därefter följer Kanarieöarna (8 698), Katalonien (7 729) och Valencia (7 499).

På stadsnivå drabbas bland annat Sevilla (2 289), Marbella (1 802), Barcelona (1 564) och Madrid (1 257).

Nytt skatteförslag

Regeringen nöjer sig dock inte där. Redan i maj presenterades ett förslag om att införa 21 procents moms på korttidsuthyrningar – dubbelt så mycket som hotellen betalar i dag.

Skatten ska gälla alla uthyrningar under 30 dagar och ses som ett sätt att bromsa turismens negativa effekter på bostadsmarknaden.

Bostadsminister Isabel Rodriguez kommenterade förslaget med orden: ”Hem är till för att bo i (…) åtgärderna syftar till att garantera rätten till hyresbostäder för familjer”.

Det rapporterar Reuters.

Del i större kamp mot överturism

Bakgrunden till regeringens beslut är den ökande frustrationen bland lokalbefolkningen över bostadsbrist och överturism.

Senast i fjol visade rapporter att hemlösheten ökat i Spanien. Allt fler har svårt att ha råd med hyra eller att hitta en bostad, en situation som förvärrats av den ökade användningen av semesteruthyrningsplattformar som Airbnb och Booking.com.

När fler bostäder används för korttidsuthyrning ökar hyreskostnaderna för långtidsboende i området.

Detta beror på att färre bostäder finns tillgängliga för långsiktig hyra, vilket driver upp priserna på det befintliga utbudet.

Genom att flytta tusentals lägenheter från turistmarknaden till den permanenta hyresmarknaden hoppas regeringen både mildra bostadskrisen och minska trycket från turismen i storstäder och populära semesterorter.