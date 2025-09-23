Sverige svårt för unga – var femte fast i föräldrahemmet 

Att bostadsmarknaden är svår för unga är förvisso ingen nyhet. Vi har tidigare kunnat konstatera att två av tre personer under 18 år är oroliga för hur de ska kunna bo i framtiden. Bland unga vuxna mellan 25 och 34 år är siffran hela 70 procent.

Därtill ser var tredje person under 25 blancolånet – lån utan säkerhet – som enda vägen in på bostadsmarknaden.

Nu visar en ny rapport, Unga vuxnas boende 2025, att 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande bor kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett problem, om inte 90 procent av dem menar att de bor där ofrivilligt.

“Att vara ung i Sverige idag är att fastna i evighetslånga bostadsköer, ockerhyror och svartkontrakt. Vi pratar om väldigt små chanser till ett tryggt hem”, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

Familjedrömmar på paus

Rapporten visar också att bostadsläget påverkar stora livsval. En tredjedel av de unga vuxna tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden. Nästan 400 000 unga oroar sig för att de inte ska hitta någonstans att bo i framtiden.

“Tänk att var tredje ung i Sverige tvekar inför att bilda familj för att bostadsmarknaden fungerar så pass dåligt. Det pratas mycket om att barnafödandet minskar i Sverige, och vår rapport visar att bostadsmarknaden är en stor del av problemet”, säger Ola Palmgren, vice förbundsordförande.