Inom två dagar efter Riksbankens räntehöjning hade Swedbank, SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank höjt räntan på rörliga bolån. Nordea, SBAB och Danske Bank har ännu inte gjort det. Redan före höjningen betalade kunderna i den dyraste banken över 10 000 kronor mer om året än i den billigaste, räknat på ett lån på tre miljoner kronor.
Bankerna höjer bolåneräntan – du kan spara tusenlappar på att förhandla
Riksbanken höjde styrräntan från 1,75 till 2 procent på onsdagsmorgonen den 4 november, med verkan från den 11 november, och pekade på energipriser som stigit efter kriget i Mellanöstern och på en krona som försvagats under året. ”Ett starkare konjunkturläge i kombination med kostnadsökningar till följd av utbudsstörningar gör att inflationen förväntas stiga framöver”, skriver Riksbanken.
På torsdagen meddelade Swedbank att listräntan för tremånaderslån skulle höjas med 0,25 procentenheter till 4,14 procent, enligt TT. På fredagen höjde SEB och Handelsbanken till 4,19 procent, och Länsförsäkringar Bank gick upp till samma nivå. Nordea, SBAB och Danske Bank hade på måndagen inte ändrat sina tremånadersräntor, enligt bankernas räntesidor.
|Bank
|Listränta 3 mån före höjningen
|Listränta 9 november
|Ändrad
|Swedbank
|3,89 %
|4,14 %
|5 november
|SEB
|3,94 %
|4,19 %
|6 november
|Handelsbanken
|3,94 %
|4,19 %
|6 november
|Länsförsäkringar Bank
|3,94 %
|4,19 %
|6 november
|Nordea
|3,94 %
|3,94 %
|Oförändrad sedan 12 juni
|Danske Bank
|3,84 %
|3,84 %
|Oförändrad
|SBAB
|3,15 %
|3,15 %
|Oförändrad sedan 27 maj
Bankernas räntesidor och Lånupplysningens ränteändringslogg, 9 november 2026.
Behåller kunden sin rabatt stiger räntan lika mycket som listräntan. För ett hushåll med tre miljoner kronor i rörligt bolån i någon av de fyra bankerna blir räntekostnaden då 7 500 kronor högre om året, eller 625 kronor i månaden före ränteavdraget på 30 procent.
Efter avdraget stannar höjningen vid knappt 440 kronor i månaden. Enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå märks höjningen på ett tremånaderslån först när ränteperioden löper ut.
Kunderna betalar långt under listräntan
Listräntan är bankens utgångspris, och kundens ränta sätts efter förhandling som en rabatt på listräntan. Snitträntorna, som jämförelsetjänsten Zmarta sammanställer varje månad, visar vad kunderna faktiskt betalade.
I oktober, sista månaden före höjningen, låg genomsnittet för de 13 bankerna i Zmartas sammanställning på 2,71 procent, mot 2,72 procent i september.
|Bank
|Rörlig snittränta oktober
|Räntekostnad per år, 3 miljoner
|Mer än billigaste banken
|Skandiabanken
|2,57 %
|77 100 kr
|0 kr
|Landshypotek
|2,59 %
|77 700 kr
|600 kr
|SEB
|2,65 %
|79 500 kr
|2 400 kr
|Danske Bank
|2,66 %
|79 800 kr
|2 700 kr
|Swedbank
|2,68 %
|80 400 kr
|3 300 kr
|Handelsbanken
|2,70 %
|81 000 kr
|3 900 kr
|Länsförsäkringar Bank
|2,70 %
|81 000 kr
|3 900 kr
|SBAB
|2,72 %
|81 600 kr
|4 500 kr
|Stabelo
|2,72 %
|81 600 kr
|4 500 kr
|Nordea
|2,76 %
|82 800 kr
|5 700 kr
|ICA Banken
|2,76 %
|82 800 kr
|5 700 kr
|Hypoteket
|2,85 %
|85 500 kr
|8 400 kr
|Ikano Bank
|2,93 %
|87 900 kr
|10 800 kr
Snitträntor från Zmarta, oktober 2026. Räntekostnad före ränteavdrag, egen uträkning.
Skillnaden mellan Skandiabanken och Ikano Bank, 10 800 kronor om året, är större än vad Riksbankens höjning kostar ett hushåll med tre miljoner kronor i lån.
Rabatterna på listräntan skiljer sig kraftigt mellan bankerna. SBAB har den i särklass lägsta listräntan av de sju bankerna i den första tabellen, 3,15 procent, och kunderna betalade i snitt 2,72 procent i oktober, en rabatt på 0,43 procentenheter.
Hos SEB var rabatten 1,29 procentenheter, så SBAB-kunderna betalade mer än SEB:s kunder trots att SEB:s listränta låg 0,79 procentenheter högre. Nordea, som ännu inte höjt listräntan, hade redan den högsta snitträntan av de sju.
För bundna lån har höjningarna redan kommit. Den genomsnittliga treårsräntan steg i oktober från 3,48 till 3,68 procent och femårsräntan från 3,65 till 3,85 procent, enligt Zmarta.
Bankerna höjde de bundna räntorna i flera omgångar i september, och SBAB förklarade sin höjning med att stigande långa marknadsräntor gjort bankens egen upplåning dyrare. ”Sötebrödsdagarna är över, åtminstone för den här gången. Bankerna har redan hunnit skruva upp de bundna räntorna och efter Riksbankens höjning ligger de rörliga i skottgluggen”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Hushållen räknade i oktober med en rörlig bolåneränta på 4,2 procent om ett år, enligt Konjunkturinstitutets barometer, ungefär i nivå med bankernas nya listräntor. Allt fler binder räntan, och andelen nya bolån med rörlig ränta föll från nästan 87 procent i somras till 77 procent i september, enligt SCB.
Bankerna väntar sig fler höjningar
Riksbanken bedömer att styrräntan sannolikt höjs igen under det närmaste året. Beslutet har kritiserats efter att SCB:s preliminära siffra visat att KPIF-inflationen sjönk till 1,1 procent i oktober, från 1,5 procent i september.
”Vi är i högkonjunktur, men arbetsmarknaden släpar efter och det här lägger som en våt filt på den återhämtningen”, säger Elinor Odeberg, chefsekonom på fackförbundet Handels, i SVT:s Ekonomibyrån. ”Ivern att höja räntan blir i detta sammanhang mycket märklig”, skriver Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt på LinkedIn.
Alla sex bankerna i Placeras genomgång den 4 november räknade med minst en höjning till.
|Bank
|Väntad topp för styrräntan
|Nordea
|2,25 %
|Swedbank
|2,25 %
|SBAB
|2,50 %
|SEB
|2,50 %
|Danske Bank
|2,50 %
|Handelsbanken
|2,50 %
Bankernas prognoser enligt Placera, 4 november 2026.
Nordea räknar med en topp på 2,25 procent. ”Mycket talar för att bolåneräntorna blir högre framöver, dock inte med några dramatiska ökningar”, skriver chefsekonomen Annika Winsth i bankens boränteprognos för oktober.
En barnfamilj i Täby med 7,9 miljoner kronor i bolån får omkring 4 900 kronor högre räntekostnad i månaden om styrräntan höjs tre gånger från 1,75 procent, novemberhöjningen inräknad, enligt Stockholms Handelskammares beräkning i början av november.
”Om vi får se en ny period med stigande räntor är det framför allt bostadsköpare i Stockholm som kommer att känna av kostnadsökningarna”, säger Joakim Wirén, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.
SBAB väntar sig höjningar även i december och februari. Med novemberhöjningen inräknad stiger då styrräntan från 1,75 till 2,5 procent. Slår höjningarna igenom fullt på bolånen blir räntekostnaden 22 500 kronor högre om året på ett lån på tre miljoner kronor, före ränteavdrag.
”För bolånetagare med rörlig ränta hoppas jag att vi får fel i vår prognos om en betydande uppgång i både inflationen, styrräntan och de rörliga bolåneräntorna”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.
Nästa räntebesked kommer den 16 december, då SBAB räknar med nästa höjning.