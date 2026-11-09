Bankerna höjer bolåneräntan – du kan spara tusenlappar på att förhandla

På torsdagen meddelade Swedbank att listräntan för tremånaderslån skulle höjas med 0,25 procentenheter till 4,14 procent, enligt TT. På fredagen höjde SEB och Handelsbanken till 4,19 procent, och Länsförsäkringar Bank gick upp till samma nivå. Nordea, SBAB och Danske Bank hade på måndagen inte ändrat sina tremånadersräntor, enligt bankernas räntesidor.

Bank Listränta 3 mån före höjningen Listränta 9 november Ändrad Swedbank 3,89 % 4,14 % 5 november SEB 3,94 % 4,19 % 6 november Handelsbanken 3,94 % 4,19 % 6 november Länsförsäkringar Bank 3,94 % 4,19 % 6 november Nordea 3,94 % 3,94 % Oförändrad sedan 12 juni Danske Bank 3,84 % 3,84 % Oförändrad SBAB 3,15 % 3,15 % Oförändrad sedan 27 maj

Bankernas räntesidor och Lånupplysningens ränteändringslogg, 9 november 2026.

Behåller kunden sin rabatt stiger räntan lika mycket som listräntan. För ett hushåll med tre miljoner kronor i rörligt bolån i någon av de fyra bankerna blir räntekostnaden då 7 500 kronor högre om året, eller 625 kronor i månaden före ränteavdraget på 30 procent.

Efter flera år av räntesänkningar kan svenska bolånetagare behöva förbereda sig på högre kostnader igen (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Efter avdraget stannar höjningen vid knappt 440 kronor i månaden. Enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå märks höjningen på ett tremånaderslån först när ränteperioden löper ut.

Kunderna betalar långt under listräntan

Listräntan är bankens utgångspris, och kundens ränta sätts efter förhandling som en rabatt på listräntan. Snitträntorna, som jämförelsetjänsten Zmarta sammanställer varje månad, visar vad kunderna faktiskt betalade.

I oktober, sista månaden före höjningen, låg genomsnittet för de 13 bankerna i Zmartas sammanställning på 2,71 procent, mot 2,72 procent i september.

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Bank Rörlig snittränta oktober Räntekostnad per år, 3 miljoner Mer än billigaste banken Skandiabanken 2,57 % 77 100 kr 0 kr Landshypotek 2,59 % 77 700 kr 600 kr SEB 2,65 % 79 500 kr 2 400 kr Danske Bank 2,66 % 79 800 kr 2 700 kr Swedbank 2,68 % 80 400 kr 3 300 kr Handelsbanken 2,70 % 81 000 kr 3 900 kr Länsförsäkringar Bank 2,70 % 81 000 kr 3 900 kr SBAB 2,72 % 81 600 kr 4 500 kr Stabelo 2,72 % 81 600 kr 4 500 kr Nordea 2,76 % 82 800 kr 5 700 kr ICA Banken 2,76 % 82 800 kr 5 700 kr Hypoteket 2,85 % 85 500 kr 8 400 kr Ikano Bank 2,93 % 87 900 kr 10 800 kr

Snitträntor från Zmarta, oktober 2026. Räntekostnad före ränteavdrag, egen uträkning.

Skillnaden mellan Skandiabanken och Ikano Bank, 10 800 kronor om året, är större än vad Riksbankens höjning kostar ett hushåll med tre miljoner kronor i lån.

Rabatterna på listräntan skiljer sig kraftigt mellan bankerna. SBAB har den i särklass lägsta listräntan av de sju bankerna i den första tabellen, 3,15 procent, och kunderna betalade i snitt 2,72 procent i oktober, en rabatt på 0,43 procentenheter.

Hos SEB var rabatten 1,29 procentenheter, så SBAB-kunderna betalade mer än SEB:s kunder trots att SEB:s listränta låg 0,79 procentenheter högre. Nordea, som ännu inte höjt listräntan, hade redan den högsta snitträntan av de sju.

För bundna lån har höjningarna redan kommit. Den genomsnittliga treårsräntan steg i oktober från 3,48 till 3,68 procent och femårsräntan från 3,65 till 3,85 procent, enligt Zmarta.

Bankerna höjde de bundna räntorna i flera omgångar i september, och SBAB förklarade sin höjning med att stigande långa marknadsräntor gjort bankens egen upplåning dyrare. ”Sötebrödsdagarna är över, åtminstone för den här gången. Bankerna har redan hunnit skruva upp de bundna räntorna och efter Riksbankens höjning ligger de rörliga i skottgluggen”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Hushållen räknade i oktober med en rörlig bolåneränta på 4,2 procent om ett år, enligt Konjunkturinstitutets barometer, ungefär i nivå med bankernas nya listräntor. Allt fler binder räntan, och andelen nya bolån med rörlig ränta föll från nästan 87 procent i somras till 77 procent i september, enligt SCB.