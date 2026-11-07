Ny lag i Sverige om två veckor – sparexperten: "Räcker inte hela vägen"

Enligt Kronofogdens senaste årsrapport anger 35 procent av dem som ansöker om skuldsanering överkonsumtion som en orsak till sina betalningsproblem.

Nu ska reglerna för lån och kreditköp skärpas.

Den 20 november, bara dagar före årets Black Week, börjar en ny konsumentkreditlag att gälla i Sverige.

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Hårdare krav på lån och kreditköp

Den nya lagen, som bygger på ett uppdaterat EU-direktiv, ska ge konsumenterna ett bättre skydd när de handlar på kredit eller lånar pengar.

Företagen måste, bland annat, göra en noggrannare bedömning av kundens möjligheter att betala tillbaka pengarna, även vid mindre krediter. Den nya lagen skärper också kravet på att konsumenten uttryckligen måste godkänna kreditavtalet.

Men kommer de nya reglerna verkligen att hindra svenskarna från att skuldsätta sig?

Sparpsykologen Niklas Laninge är tveksam.

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”Reglerna har goda intentioner, men de riktar sig mot erbjudandet och förändrar inte själva köpsituationen nämnvärt. Många köp under exempelvis Black friday fattas på några sekunder i en miljö som ofta är väldigt väldesignad”, säger han till Dagens PS.

Han påpekar också att ett avslag på en kreditansökan inte nödvändigtvis hindrar någon från att genomföra köpet.

”Den som får nej har ofta kvar samma behov, och då kan lånet flytta någon annanstans, till kreditkortet eller ett annat bolag. Samtidigt blir det en viss friktion på vägen, en välkommen broms. Så helt verkningslösa är reglerna inte, men de räcker inte hela vägen”.

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti. (Foto: Opti)

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