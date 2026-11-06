Riktåldern kan ändras, pension vid 64 och 80 000 kronor – varje månad

Efter 40 års arbete – bara 47 procent av lönen

Vidare till en ny rapport från Folksam, som visar att ett långt arbetsliv inte nödvändigtvis ger den pension man kanske hade hoppats på.

För medelinkomsttagare som arbetat i minst 40 år och gick i pension 2002 motsvarade den allmänna pensionen 70 procent av slutlönen.

För motsvarande grupp som pensionerades 2022 hade andelen sjunkit till 47 procent.

Det är en minskning med hela 23 procentenheter.

Folksams beräkningar visar att ungefär hälften av pensionärerna födda 1957 skulle hamna under gränsen för relativ fattigdom utan tjänstepensionen.

”Tjänstepension har för många blivit helt avgörande för att få en trygg ekonomi på ålderns höst och så var det inte tänkt att det skulle vara”, säger Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman.

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Läs mer här: Efter 40 års arbete: Så lite får du i allmän pension. Dagens PS

LO vill ändra svenskarnas pensionsålder

Veckans kanske mest uppmärksammade krav kommer från LO.

Sedan årsskiftet gäller riktåldern 67 år för personer födda mellan 1960 och 1965. För yngre generationer väntas pensionsåldern bli ännu högre.

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kan personer födda mellan 1998 och 2014 få en riktålder på 70 år.

Men alla har inte samma förutsättningar att arbeta så länge.

Det menar LO, som nu kräver att reglerna för hur riktåldern beräknas görs om.

I dag bygger beräkningen på hur befolkningens genomsnittliga livslängd utvecklas. Problemet, enligt LO, är att skillnaderna mellan olika grupper är stora.

Organisationen vill därför att framtida höjningar också ska ta hänsyn till hur hälsan och livslängden utvecklas i breda befolkningsgrupper.

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”Det är helt orimligt att Sveriges arbetare skulle behöva arbeta ännu längre för att få en bra pension”, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

Läs vidare: Svenskarnas pensionsålder kan ändras – här är nya kravet. Dagens PS

Svenskarna förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna. Nu kräver LO att reglerna för pensionsåldern görs om (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Tidig pension kan löna sig – om du inte blir 88

Vill du ha mer pengar bör du vänta med pensionen, lyder rådet. Men det finns en hake.

Visserligen blir månadsbeloppet högre ju längre du väntar med uttaget. Räknar man i stället på hur mycket pengar man får sammanlagt under livet kan resultatet bli ett annat.

Det menar Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman.

Han hänvisar till beräkningar från Pensionsmyndigheten som visar att den som börjar ta ut sin allmänna pension vid 67 år kan behöva leva tills 88-årsdagen för att få ut mer pengar totalt än den som börjar vid 64.

Särskilt intressant kan ett tidigt uttag vara för den som fortsätter arbeta och har möjlighet att spara pensionspengarna.

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Enligt Svärdman kan ett sådant upplägg ge en sparbuffert på uppemot 500 000 kronor.

Mer om detta: Ta ut din pension före 65 – då kan du få mer pengar. Dagens PS

Över 55? Så kan du få 5 460 kronor extra

Vi avslutar veckan med ett gäng tips till alla som passerat 55 och oroar sig för att det är för sent att förbättra pensionen.

Det behöver det nämligen inte vara.

Pensionsexperten Eva Fluhr visar med två räkneexempel hur ett sparande under de sista tio arbetsåren kan ge ett betydande tillskott till pensionskassan.

Den som sparar 1 500 kronor i månaden i fonder med en antagen årlig avkastning på 6 procent kan få ihop omkring 246 000 kronor på tio år.

Fördelas pengarna sedan över tio år motsvarar det cirka 2 050 kronor extra i månaden.

Har du möjlighet att spara 4 000 kronor i månaden kan kapitalet i stället växa till omkring 655 000 kronor.

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Det motsvarar 5 460 kronor extra i månaden under tio år.

Du kan även arbeta längre.

Enligt Pensionsmyndigheten kan ett extra arbetsår efter 67 ge en person med genomsnittlig lön mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension varje månad, livet ut.

Att se över fondavgifterna och behovet av återbetalningsskydd i tjänstepensionen kan även det göra skillnad.

Läs mer här: Över 55? Så kan du få 5 460 kronor extra – varje månad. Dagens PS

Läs också: Sålde huset för evig kryssning – tvingades i land i Kambodja. E55

Läs även: Hit ska du inte resa ensam – Europas dyraste och farligaste städer. Realtid