Räntevarningen: Då blir ditt bolån 22 500 kronor dyrare

Så mycket dyrare kan ditt bolån bli

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För bolånetagarna kan de väntade höjningarna innebära tusenlappar i ökade kostnader.

SEB har räknat på vad tre höjningar om sammanlagt 0,75 procentenheter skulle innebära för hushållens ekonomi.

För varje miljon kronor i bolån ökar räntekostnaden med 625 kronor i månaden, före ränteavdrag. Har du ett bolån på tre miljoner kronor handlar det alltså om 22 500 kronor mer per år, om den högre räntan gäller under ett helt år.

Enligt SEB:s bedömning får höjningarna sannolikt fullt genomslag först under andra halvåret 2027.

SBAB varnar för högre bolåneräntor

Enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije motsvarar den väntade ränteuppgången knappt 440 kronor extra i månaden för varje lånad miljon, efter ränteavdrag.

”För bolånetagare med rörlig ränta hoppas jag att vi får fel i vår prognos om en betydande uppgång i både inflationen, styrräntan och de rörliga bolåneräntorna”, kommenterar han.

Banken bedömer att bolåneräntorna under det närmaste året kan hamna på mellan knappt 3,5 och drygt 4 procent, beroende på bindningstid.

Även Handelsbanken spår dyrare bolån

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Också Handelsbanken räknar med stigande räntor.

I bankens senaste prognos väntas Riksbanken höja styrräntan i november och därefter ytterligare två gånger under 2027.

De genomsnittliga rörliga bolåneräntorna, som i september låg omkring 2,7 procent, väntas enligt Handelsbanken nå 3,4 procent under nästa år.

För hushåll som funderar på att binda räntan är framtiden dock svårbedömd. SBAB räknar visserligen med att rörlig ränta blir billigast, men skillnaden mot ett års bindningstid är liten.

”För den som funderar på räntebindningstid är valet inte givet sett till den betydande osäkerhet som omgärdar prognosen”, säger Robert Boije.

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