Prisjakt har undersökt prisutvecklingen för en halv miljon produkter i näthandeln under oktober. Knappt 30 procent av dem har stigit i pris – och drygt 14 procent har ökat med minst 10 procent.
Inför Black Friday: Se upp för lockpriser
Många svenskar tar sikte på Black Friday för att fynda.
Men tusentals produkter på nätet har ökat i pris inför readagen, visar Prisjakts undersökning.
”Det kan leda till att rabatter under Black Friday kanske inte är så bra som de framstår”, säger sajtens expert Isabella Ahmadi.
Prisjakt har undersökt prisutvecklingen för en halv miljon produkter i näthandeln under oktober. Knappt 30 procent av dem har stigit i pris – och drygt 14 procent har ökat med minst 10 procent.
Bland produkterna med störst prisökningar finns tv-apparater, jackor, datorer, spelkonsoler och parfymer.
”Vi ser att en större andel priser ökar markant månaden inför Black Friday och det kan vara en förberedelse inför rean”, säger sajtens konsumentexpert Isabella Ahmadi i ett pressmeddelande.
Smyghöjning rundar lagändring
Sedan 2022 måste butiker uppge det lägsta priset en vara haft under de senaste 30 dagarna när den marknadsförs med en prissänkning.
Men höjer man priserna ännu tidigare, exempelvis 31 dagar innan Black Friday, så träffas det inte av prisinformationslagen, säger Konsumentverkets jurist Anton Mattsson.
Efter ändringen 2022 har Prisjakt noterat en högre andel prishöjningar i oktober än tidigare. Under fjolåret hade vart tionde erbjudande på Black Friday ökat i pris i oktober.
Det gäller därmed att blicka längre bak i tiden än 30 dagar för att veta hur bra erbjudandet faktiskt är, säger Isabella Ahmadi på Prisjakt.
Fyra av tio fuskar
Dessutom är det vanligt att butiker gör fel på Black Friday-rean.
Vi gjorde en granskning i fjol, då var det 39 procent av alla företag vi granskade som bröt mot prisinformationslagen, säger Mattsson.
Det handlar ofta om att företagen inte uppger rätt jämförelsepris.
När man har rea ska man ange det lägsta priset som varan haft 30 dagar före prissänkningen, och då kan det vara att det är felaktigt helt enkelt. Vi har olika verktyg för att fånga upp det.
Hur ska man göra på under Black Friday-rean om man vill vara säker på att erbjudandet faktiskt är ett fynd?
Med tanke på hur många ärenden vi har haft de senaste åren skulle jag absolut rekommendera att man jämför priserna på en jämförelsesajt, säger Mattsson.
Det finns flera olika prisjämförelsesajter, exempelvis Pricerunner och Prisbot.se. Det finns även en del nischade jämförelsesajter för särskilda varor som böcker, spel och datorer.