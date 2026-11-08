Inför Black Friday: Se upp för lockpriser

”Det kan leda till att rabatter under Black Friday kanske inte är så bra som de framstår”, säger sajtens expert Isabella Ahmadi.

Prisjakt har undersökt prisutvecklingen för en halv miljon produkter i näthandeln under oktober. Knappt 30 procent av dem har stigit i pris – och drygt 14 procent har ökat med minst 10 procent.

Bland produkterna med störst prisökningar finns tv-apparater, jackor, datorer, spelkonsoler och parfymer.

”Vi ser att en större andel priser ökar markant månaden inför Black Friday och det kan vara en förberedelse inför rean”, säger sajtens konsumentexpert Isabella Ahmadi i ett pressmeddelande.

Smyghöjning rundar lagändring

Sedan 2022 måste butiker uppge det lägsta priset en vara haft under de senaste 30 dagarna när den marknadsförs med en prissänkning.

Men höjer man priserna ännu tidigare, exempelvis 31 dagar innan Black Friday, så träffas det inte av prisinformationslagen, säger Konsumentverkets jurist Anton Mattsson.

Efter ändringen 2022 har Prisjakt noterat en högre andel prishöjningar i oktober än tidigare. Under fjolåret hade vart tionde erbjudande på Black Friday ökat i pris i oktober.

Det gäller därmed att blicka längre bak i tiden än 30 dagar för att veta hur bra erbjudandet faktiskt är, säger Isabella Ahmadi på Prisjakt.