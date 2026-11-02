Räntan kan höjas på onsdag – då blir bolånet 40 000 kronor dyrare

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos väntas styrräntan nå 2 procent i slutet av 2026 och 2,5 procent vid utgången av nästa år.

Bakom prognosen hittar vi, bland annat, stigande energipriser, som väntas driva upp inflationen.

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Bolånet kan bli 40 800 kronor dyrare

I en ny analys har Stockholms Handelskammare räknat på vad tre räntehöjningar, med sammanlagt 0,75 procentenheter, skulle innebära för svenska hushåll.

För en nyköpt genomsnittsvilla i Storstockholm skulle räntekostnaden öka med omkring 3 400 kronor i månaden. På ett år blir det nästan 40 800 kronor.

För en motsvarande villa i landet som helhet blir ökningen omkring 1 950 kronor i månaden. Alltså drygt 23 400 kronor per år.

Skillnaden beror framför allt på bostadspriserna. En genomsnittlig villa i Storstockholm kostade i september omkring 7,7 miljoner kronor, jämfört med 4,4 miljoner i riket.

”Om vi får se en ny period med stigande räntor är det framför allt bostadsköpare i Stockholm som kommer att känna av kostnadsökningarna. För många hushåll som nyligen köpt bostad kan det handla om flera tusenlappar mer i räntekostnader varje månad”, kommenterar Joakim Wirén, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

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