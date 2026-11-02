På onsdag lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked och prognosmakarna tror på flera höjningar framöver. För vissa hushåll kan det innebära över 40 000 kronor i ökade räntekostnader.
Räntan kan höjas på onsdag – då blir bolånet 40 000 kronor dyrare
På onsdag, den 4 november, lämnar Riksbanken sitt nästa räntebesked. Styrräntan, som i dag ligger på 1,75 procent, kommer enligt prognosmakarna att börja stiga igen.
Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos väntas styrräntan nå 2 procent i slutet av 2026 och 2,5 procent vid utgången av nästa år.
Bakom prognosen hittar vi, bland annat, stigande energipriser, som väntas driva upp inflationen.
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Bolånet kan bli 40 800 kronor dyrare
I en ny analys har Stockholms Handelskammare räknat på vad tre räntehöjningar, med sammanlagt 0,75 procentenheter, skulle innebära för svenska hushåll.
För en nyköpt genomsnittsvilla i Storstockholm skulle räntekostnaden öka med omkring 3 400 kronor i månaden. På ett år blir det nästan 40 800 kronor.
För en motsvarande villa i landet som helhet blir ökningen omkring 1 950 kronor i månaden. Alltså drygt 23 400 kronor per år.
Skillnaden beror framför allt på bostadspriserna. En genomsnittlig villa i Storstockholm kostade i september omkring 7,7 miljoner kronor, jämfört med 4,4 miljoner i riket.
”Om vi får se en ny period med stigande räntor är det framför allt bostadsköpare i Stockholm som kommer att känna av kostnadsökningarna. För många hushåll som nyligen köpt bostad kan det handla om flera tusenlappar mer i räntekostnader varje månad”, kommenterar Joakim Wirén, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
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Barnfamiljen kan få betala 4 900 kronor mer
En barnfamilj i Täby med ett bolån på 7,9 miljoner kronor skulle få omkring 4 900 kronor högre räntekostnader varje månad vid tre höjningar.
För en familj med ett bolån på 3,3 miljoner kronor skulle motsvarande ökning bli omkring 2 100 kronor.
På nationell nivå skulle tre höjningar kunna öka hushållens årliga räntekostnader med drygt 25 miljarder kronor.
Beräkningarna förutsätter att höjningarna får fullt genomslag på bolåneräntorna.
Hushållen räknar själva med högre räntor
En räntehöjning ser dock inte ut att komma som någon större chock. Svenskarna har nämligen redan ställt in sig på dyrare bolån.
I Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer framgår att hushållen i oktober räknade med en rörlig bolåneränta på i genomsnitt 4,2 procent om ett år. En månad tidigare låg förväntningarna på 4,0 procent.
Även hushållens framtidstro har försämrats kraftigt, enligt samma undersökning.
Då kan din bolåneränta höjas
Hur snabbt en eventuell höjning märks i din plånbok beror bland annat på vilken bindningstid du har.
Enligt Konsumenternas påverkas bolån med tremånadersränta först när den aktuella ränteperioden löper ut. Har du bundit räntan på längre tid ligger den fast tills bindningstiden går ut.
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