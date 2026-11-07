Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre

Tidigare har utvecklingen i Norge varit i stort sett entydig, enligt Lars-Erik Lie, senior konsult på Ipsos, som presenterar de senaste resultaten från ”Seniorpolitisk barometer”.

”Om man ser till de långsiktiga trenderna gick utvecklingen i stort sett åt ett håll mellan 2003 och 2015. Den ålder då människor ville gå i pension steg ganska konsekvent”, säger Lie hos Forskning.

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Vill jobba ett år mindre

2015 vände trenden. Sedan dess har åldern då människor vill sluta jobba sjunkit. I dag planerar anställda norrmän att arbeta ett år kortare än de tänkte sig 2015.

”Vi har nått ett tak. Det här kommer inte att gå över av sig självt”, varnar Kari Østerud, chef för Kunnskapssenteret for ett lengre arbeidsliv, i ett pressmeddelande.

I årets undersökning ligger den genomsnittliga ålder då man vill sluta jobba helt på 65,1 år.

De som är äldre uppger en högre ålder än yngre svarande. Bland dem över 60 år är det genomsnittliga svaret 68,9 år.

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