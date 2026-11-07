Norrmännens syn på pensionen har förändrats. Efter att ha stigit många år sjunker åldern när man vill gå i pension i Norge.
Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre
Under två decennier har norska forskare vartannat år ställt samma fråga till ett statistiskt representativt urval av cirka 3 000 norrmä;
”Vid vilken ålder skulle du vilja lämna arbetslivet helt och hållet, om du var helt fri att välja?”
Tidigare har utvecklingen i Norge varit i stort sett entydig, enligt Lars-Erik Lie, senior konsult på Ipsos, som presenterar de senaste resultaten från ”Seniorpolitisk barometer”.
”Om man ser till de långsiktiga trenderna gick utvecklingen i stort sett åt ett håll mellan 2003 och 2015. Den ålder då människor ville gå i pension steg ganska konsekvent”, säger Lie hos Forskning.
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Vill jobba ett år mindre
2015 vände trenden. Sedan dess har åldern då människor vill sluta jobba sjunkit. I dag planerar anställda norrmän att arbeta ett år kortare än de tänkte sig 2015.
”Vi har nått ett tak. Det här kommer inte att gå över av sig självt”, varnar Kari Østerud, chef för Kunnskapssenteret for ett lengre arbeidsliv, i ett pressmeddelande.
I årets undersökning ligger den genomsnittliga ålder då man vill sluta jobba helt på 65,1 år.
De som är äldre uppger en högre ålder än yngre svarande. Bland dem över 60 år är det genomsnittliga svaret 68,9 år.
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”Kommer inte att nå målet”
”Med den nuvarande trenden kommer vi inte att nå myndigheternas mål att fler ska arbeta längre. Fler människor behöver arbeta mer om vi ska upprätthålla välfärden i vårt samhälle, så samhället har ett problem”, konstaterar Kari Østerud i pressmeddelandet.
Den grupp som är minst benägen att säga att de alltid ser fram emot att gå till jobbet är personer mellan 30 och 39 år. Utöver det ökar andelen med åldern.
De som mest ser fram emot att gå till jobbet mest är de över 60 år. I denna grupp säger 47 procent att de alltid ser fram emot det.
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Unga ser mest fram mot pensionen
I undersökningen tillfrågades deltagarna även om de ser fram emot eller fruktar att gå i pension.
De som mest ser fram emot det är personer mellan 30 och 49 år. Bland dem över 60 fasar en större andel inför att sluta arbeta.
Även om de äldsta anställda ser fram emot att gå till jobbet mest, känner de inte nödvändigtvis att de har samma möjligheter som yngre kollegor.
Anställda över 60 år känner i högre grad att de inte får lära sig nya saker eller ges möjlighet till nya arbetsuppgifter. Sammantaget visar Seniorpolitisk barometer att fler i dag upplever åldersdiskriminering på arbetsplatsen.