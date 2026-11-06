Glöm billiga bolån: Så hög kan din ränta bli – enligt ekonomerna

Men mycket talar alltså för att den tiden är förbi.

”Vi kommer knappast tillbaka till när vi hade långa och korta räntor som låg runt noll och man kunde få bolån för en procent eller däromkring”, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, till Dagens Nyheter.

Missa inte: Riktåldern kan ändras, pension vid 64 och 80 000 kronor – varje månad. Dagens PS

Räknar med räntor på uppemot 4 procent

Även SBAB:s chefsekonom Robert Boije tror att svenskarna får vänja sig vid högre lånekostnader. Han tror att bolåneräntorna, framöver, kan hamna kring 3,5-4 procent, beroende på bindningstid.

Historiskt är nivåerna inte särskilt ovanliga. Mellan 1998 och 2025 låg den genomsnittliga rörliga bolåneräntan på 3,2 procent medan femårsräntan i genomsnitt uppgick till 4,1 procent.

I ett mer ogynnsamt läge kan räntorna stiga ytterligare.

Boije utesluter inte nivåer kring sex procent vid en ny inflationsuppgång. Däremot bedömer både han och Magnusson att räntor på åtta till tio procent är mindre sannolika så länge Sverige behåller sitt inflationsmål och har välskötta offentliga finanser.

Läs även: Priserna rusar – här har tvåan blivit 600 000 kronor dyrare. Dagens PS