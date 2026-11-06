Glöm billiga bolån: Så hög kan din ränta bli – enligt ekonomerna

Bolåneräntor kring en procent hör sannolikt till historien. Ekonomer räknar med betydligt högre nivåer framöver och enligt SBAB kan räntorna stiga ytterligare redan nästa år. Bland svenska bolånetagare syns också en förändring. Allt fler väljer att binda sina lån.
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Under flera år kunde svenska hushåll låna pengar till historiskt låga räntor. När Riksbanken höll styrräntan på noll eller under noll gick det i vissa fall att få bolån med en ränta kring en procent.
Men mycket talar alltså för att den tiden är förbi.
”Vi kommer knappast tillbaka till när vi hade långa och korta räntor som låg runt noll och man kunde få bolån för en procent eller däromkring”, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, till Dagens Nyheter.
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Räknar med räntor på uppemot 4 procent
Även SBAB:s chefsekonom Robert Boije tror att svenskarna får vänja sig vid högre lånekostnader. Han tror att bolåneräntorna, framöver, kan hamna kring 3,5-4 procent, beroende på bindningstid.
Historiskt är nivåerna inte särskilt ovanliga. Mellan 1998 och 2025 låg den genomsnittliga rörliga bolåneräntan på 3,2 procent medan femårsräntan i genomsnitt uppgick till 4,1 procent.
I ett mer ogynnsamt läge kan räntorna stiga ytterligare.
Boije utesluter inte nivåer kring sex procent vid en ny inflationsuppgång. Däremot bedömer både han och Magnusson att räntor på åtta till tio procent är mindre sannolika så länge Sverige behåller sitt inflationsmål och har välskötta offentliga finanser.
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Nya höjningar väntas redan nästa år
I sin senaste rapport Boräntenytt räknar SBAB med tre styrräntehöjningar mellan november och februari.
Den första kom den 4 november, när Riksbanken höjde styrräntan till två procent.
Om även de återstående höjningarna blir verklighet väntas den rörliga bolåneräntan ha stigit med omkring 0,75 procentenheter till början av nästa år.
I SBAB:s prognos ligger den genomsnittliga tremånadersräntan på 3,3 procent i januari 2027. För bolån bundna på fem år är motsvarande siffra 4,3 procent.
För ett hushåll med 3,5 miljoner kronor i bolån skulle en räntehöjning från tre till 3,75 procent innebära att månadskostnaden efter ränteavdrag ökar från omkring 6 160 till närmare 7 900 kronor.
Det motsvarar drygt 1 700 kronor mer i månaden, eller över 20 000 kronor om året.
Fler svenskar börjar binda sina lån
Med fler räntehöjningar i sikte tycks också intresset för bundna bolån öka.
Enligt nya siffror från SCB hade nästan 87 procent av alla nya bolåneavtal rörlig ränta i somras. I september hade andelen sjunkit till 77 procent.
Det betyder att en större andel av de nya och omförhandlade lånen nu binds.
Rörlig ränta var fortfarande billigare i september, med ett genomsnitt på 2,72 procent. För bundna lån på mellan ett och fem år låg genomsnittet på 3,39 procent.
Tusentals kronor skiljer mellan bankerna
Med högre räntor blir även valet av bank viktigare.
Enligt en kartläggning från Finansinspektionen skilde det 0,27 procentenheter mellan den högsta och lägsta genomsnittliga rörliga bolåneräntan hos bankerna i juni.
För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar skillnaden drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.
”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
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