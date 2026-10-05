52 procent flyttade sparpengarna till spelkontot – 26 procent kallar det en strategi

Statistiken visar att hela 66 procent av unga investerare inom denna generation ägnar sig åt sportspel. Och 52 procent av dessa har flyttat pengar som ursprungligen var avsedda för regelbundna investeringar till just betting.

Den digitala miljön där spelprodukter och traditionella börsportföljer visas upp sida vid sida i samma mobilapplikationer suddar ut gränserna mellan sunt sparande och hasardspel.

En fjärdedel ser spelandet som långsiktigt

Den traditionella synen på aktiemarknaden som den främsta vägen till långsiktig avkastning håller på att ritas om bland unga vuxna. Undersökningar visar att genomsnittliga användare förlorar pengar på dessa plattformar men trots detta ser en fjärdedel av den unga generationen spelandet som en integrerad del av sin långsiktiga ekonomiska plan.

Det framgår att unga är dubbelt så benägna att betrakta sportspel som en form av investering jämfört med befolkningen i stort.

”Det är inte en tillgång som växer med ekonomin, som liksom blir bättre med tiden, som har en positiv förväntad avkastning, och som man liksom kan luta sig tillbaka och inte behöva göra någonting med. Det är precis tvärtom”, varnar Dan Egan, chef för beteendefinansiering och investeringar på Betterment, i artikeln.