Varannan ung sparare har flyttat pengar som var avsedda för investeringar till sportspel. En fjärdedel ser spelandet som en del av sin långsiktiga ekonomiska plan.
52 procent flyttade sparpengarna till spelkontot – 26 procent kallar det en strategi
Generation Z har intagit en ny och oroande position på marknaden där traditionellt sparande trängs undan till förmån för betting.
Enligt färska data från bland annat Bank of America Institute och undersökningar av Betterment har en utveckling tagit fart där unga sparare i stor utsträckning väljer att flytta pengar från fonder och aktier direkt till sportspel, rapporterar CNBC.
Statistiken visar att hela 66 procent av unga investerare inom denna generation ägnar sig åt sportspel. Och 52 procent av dessa har flyttat pengar som ursprungligen var avsedda för regelbundna investeringar till just betting.
Den digitala miljön där spelprodukter och traditionella börsportföljer visas upp sida vid sida i samma mobilapplikationer suddar ut gränserna mellan sunt sparande och hasardspel.
En fjärdedel ser spelandet som långsiktigt
Den traditionella synen på aktiemarknaden som den främsta vägen till långsiktig avkastning håller på att ritas om bland unga vuxna. Undersökningar visar att genomsnittliga användare förlorar pengar på dessa plattformar men trots detta ser en fjärdedel av den unga generationen spelandet som en integrerad del av sin långsiktiga ekonomiska plan.
Det framgår att unga är dubbelt så benägna att betrakta sportspel som en form av investering jämfört med befolkningen i stort.
”Det är inte en tillgång som växer med ekonomin, som liksom blir bättre med tiden, som har en positiv förväntad avkastning, och som man liksom kan luta sig tillbaka och inte behöva göra någonting med. Det är precis tvärtom”, varnar Dan Egan, chef för beteendefinansiering och investeringar på Betterment, i artikeln.
Ekonomin och psykiska hälsan tar stryk
Utvecklingen har lett till att finansiella experter och hälsoexperter slår larm om dubbla risker. När sparade pengar försvinner in i sportspel drabbas inte bara den egna plånboken utan även den mentala hälsan. Tyngre förluster kopplas direkt till försämrade psykiska hälsoresultat hos unga individer som tagit steget fullt ut i spelvärlden.
Bank of America kunde nyligen rapportera att unga vuxna stod för nästan hälften av alla onlinespel under sommaren och därmed passerade äldre generationer i spelintensitet.
Experter understryker att plattformarnas utformning med ständiga notiser och lättillgängliga funktioner gör det oerhört svårt att stå emot när frestelsen tar över.
Prediktionsmarknader lockar också stort
Medan vissa plattformar och nätverksaktörer har börjat erbjuda gränssnitt med verktyg för självbegränsning kvarstår det faktum att många riskerar att bränna sitt kapital innan de ens har byggt upp en stabil ekonomisk grund för vuxenlivet.
En undersökning från BadCredit i augusti, som CNBC refererar till, visade att 44 procent av de svarande börjat handla på plattformar för prediktionsmarknader i hopp om att tjäna extra pengar. Fakta är att majoriteten av de som ägnar sig åt vadslagning på sport och användare av prediktionsmarknader förlorar sina pengar.
Ett annat känt faktum är att gamblers sällan eller aldrig pratar om sina förluster, däremot talas det högljutt om när vinsten trillar in.