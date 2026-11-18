Hyran gör vardagen betydligt dyrare

En tvåa kostar i genomsnitt 7 742 kronor i månaden, enligt SCB-statistik.

Med den hyran och ett månadskort i kollektivtrafiken landar kostnaden för en ensamstående på 17 039 kronor i månaden under 2027, eller drygt 204 000 kronor om året.

För kollektivtrafiken räknas ett genomsnittspris på 757 kronor för en periodbiljett i tätort, enligt en undersökning från svensk Kollektivtrafik.

Kostnaden för vatten och avlopp har räknats bort, eftersom den redan ingår i SCB:s genomsnittshyror.

Så mycket behöver olika hushåll

För en familj med två vuxna och två barn, i åldrarna 4-6 respektive 7-10 år, beräknar Konsumentverket vardagsutgifterna till 24 821 kronor i månaden.

Med en genomsnittlig hyra för en lägenhet med fyra rum och två månadskort i kollektivtrafiken stiger summan till 37 563 kronor.

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Ett par utan barn, där båda är mellan 25 och 50 år, landar på 25 262 kronor i månaden med motsvarande beräkning för en trerumslägenhet.

Så mycket kan vardagen kosta 2027

Hushåll Per månad Per år Ensamstående 17 039 kr 204 468 kr Par utan barn 25 262 kr 303 144 kr Par med två barn 37 563 kr 450 756 kr

Källa: Konsumentverkets hushållskostnader för 2027, SCB:s genomsnittshyror för 2026 och Svensk Kollektivtrafiks biljettpriser. Exemplen gäller hushåll i hyresrätt där all mat lagas hemma. Ensamstående bor i en tvåa, paret i en trea och barnfamiljen i en lägenhet med minst fyra rum. Samtliga vuxna är 25–50 år och har var sitt periodkort för kollektivtrafik i tätort. Beloppen är räkneexempel, inte genomsnittliga faktiska utgifter.

Dyrare boende för barnfamiljer i villa

Det finns ju, förstås, en hel drös svenskar som inte bor i hyresrätt.

I SCB:s undersökning av hushållens boendeutgifter uppgick boendeutgifterna för ett par med två barn i bostadsrätt till i genomsnitt omkring 15 000 kronor i månaden under 2024.

För motsvarande familj i ett ägt småhus var genomsnittet 16 550 kronor, medan en familj i hyresrätt betalade omkring 10 100 kronor.

SCB räknar bland annat in bolåneräntor, amorteringar och underhåll i bostadsägarnas boendeutgifter. För småhus ingår även driftsutgifter.

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Kan bli ännu dyrare

Sjukvård och läkemedel kan tillkomma, liksom avgifter för förskola och fritidshem. En familj som behöver bil får också räkna med andra transportkostnader än de månadskort som ingår i exemplen.

Även fackavgifter, a-kassa och husdjur kan höja utgifterna.

För hyran och kollektivtrafiken bygger sammanräkningarna på tidigare års priser. Eventuella höjningar inför 2027 finns därför inte med i de delarna av beräkningen.

Kostnaderna är beräknade utifrån valda typhushåll och ska därför inte läsas som genomsnitt för vad svenskarna faktiskt spenderar.

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