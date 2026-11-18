Nu blir det ännu dyrare för den som har råd med en lyxlägenhet som mest står tom, genom införandet av en särskild skatt på exklusiva extrabostäder, en så kallad pied-à-terre-skatt.

Så har du en extralägenhet i New York men bor någon annanstans kan det bli en dyr affär.

Vi har redan berättat om fenomenet i USA, där debatten rasar om högre skatter på ultrarika. Där vill allt fler delstater att extremt rika ska betala mer i skatt. Men det är inte populärt. Tvärtom ogillas det starkt och techmiljardärer hotar att lämna delstater som aviserar ett hårdare skattetryck.

Amerikanska entreprenören Peter Thiel, god för cirka 215 miljarder kronor, lägger flera miljarder på att bekämpa skatteförslag i stället för att betala högre skatt. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Lyxlägenheter får högre skatt

I New York ska den extra skatten, som började gälla i maj, gå till bland annat skolor, parker och andra offentliga tjänster.

Enligt New Yorks finansförvaltning omfattas bland annat vissa villor värderade till över fem miljoner dollar och bostadsrätter som värderas till minst en miljon dollar enligt stadens särskilda taxeringsmodell.

De rika i New York ska helt enkelt vara med och bidra mer till samhället genom den nya skatten.

”Om du har råd med ett andra hem för fem miljoner dollar som står tomt större delen av året, har du också råd att bidra som alla andra New York-bor”, uppgav delstatens guvernör Kathy Hochul när förslaget presenterades i april.