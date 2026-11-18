New York blir ännu dyrare att ha lyxlägenheter i. Borgmästaren har infört en extraskatt som leder till skattekrav och ger miljardärerna en stor anledning att sälja.
New York jagar miljardärernas lyxvåningar – kräver miljarder i skatt
De rika i New York ska betala mer i skatt.
Det har borgmästaren Zohran Mamdani redan klargjort.
Nu blir det ännu dyrare för den som har råd med en lyxlägenhet som mest står tom, genom införandet av en särskild skatt på exklusiva extrabostäder, en så kallad pied-à-terre-skatt.
Så har du en extralägenhet i New York men bor någon annanstans kan det bli en dyr affär.
Vi har redan berättat om fenomenet i USA, där debatten rasar om högre skatter på ultrarika. Där vill allt fler delstater att extremt rika ska betala mer i skatt. Men det är inte populärt. Tvärtom ogillas det starkt och techmiljardärer hotar att lämna delstater som aviserar ett hårdare skattetryck.
Lyxlägenheter får högre skatt
I New York ska den extra skatten, som började gälla i maj, gå till bland annat skolor, parker och andra offentliga tjänster.
Enligt New Yorks finansförvaltning omfattas bland annat vissa villor värderade till över fem miljoner dollar och bostadsrätter som värderas till minst en miljon dollar enligt stadens särskilda taxeringsmodell.
De rika i New York ska helt enkelt vara med och bidra mer till samhället genom den nya skatten.
”Om du har råd med ett andra hem för fem miljoner dollar som står tomt större delen av året, har du också råd att bidra som alla andra New York-bor”, uppgav delstatens guvernör Kathy Hochul när förslaget presenterades i april.
Miljarderna ska rulla in
Zohran Mamdani är nöjd med att stadskassan nu fylls på.
”Vi fortsätter att vara övertygade om att den kan dra in en halv miljard dollar om året”, säger han enligt sajten Bloomberg Tax.
Trots att målet alltså ligger på en halv miljard dollar om året, eller nästan fem miljarder kronor, lär det bli svårt att nå upp till målet. Intäkterna ser i stället ut att landa någonstans mellan tre och fyra miljarder kronor om året.
För New York återstår därför den stora frågan:
Hur mycket av miljardärernas pengar kommer faktiskt att hamna i stadens kassa?
Miljardärerna protesterar
Flera fastighetsägare har vänt sig till domstol och hävdar att reglerna är orättvisa mot personer som bor utanför New York.
Bland dem finns kasinomiljardären Steve Wynn och USA:s tidigare handelsminister Wilbur Ross.
Advokaten Ben Williams, som företräder flera fastighetsägare, beskriver missnöjet för Bloomberg Tax:
”De människor jag pratar med är inte nöjda, och de är nästan beredda att spendera vad som helst för att vinna”, säger han.
Miljardären säljer lyxvåning
Vissa säljer vidare sina bostäder för att undvika den nya skatten.
En av miljardärerna som hamnat i skottlinjen är Ken Griffin, grundare av hedgefondjätten Citadel.
Nu har han sålt en exklusiv etagelägenhet på Manhattan för 58 miljoner dollar, motsvarande omkring 590 miljoner kronor.
Affären kan minska miljardärens skattebörda, även om det inte är bekräftat att den nya skatten låg bakom beslutet att sälja, enligt New York Post.
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