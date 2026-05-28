Bolag som Polymarket och Kalshi lockar många unga som inte är gamla nog att spela på nätcasinon eller betting i USA. Det får experter att höja ett varningens finger.
Unga byter bort nätcasinon mot nya former av spel: "Farligt"
Allt fler unga amerikaner använder så kallade prediktionsmarknader för att satsa pengar på sport, politik och nyhetshändelser.
Det får oron att växa bland beroendeexperter och myndigheter.
De varnar för att plattformarna fungerar som nätcasinon för personer som i många delstater egentligen är för unga för att spela om pengar.
Yngre får tillgång till plattformar
Till skillnad från traditionell betting klassas prediktionsmarknader inte som betting enligt amerikansk lag. I stället regleras de som finansiella marknader, ungefär som handel med råvaror och terminer.
Det innebär att personer från 18 år kan använda tjänster som Kalshi och Polymarket, trots att vanliga spelplattformar ofta har 21-årsgräns.
Kritiker menar att det skapat ett juridiskt kryphål där unga vuxna exponeras för avancerade och beroendeframkallande spelformer utan samma skydd som inom den vanliga spelindustrin, skriver CNN.
Flera beroendeexperter pekar på att hjärnans impulskontroll inte är fullt utvecklad förrän runt 25 års ålder och att yngre personer därför är mer sårbara för spelproblem.
Intensiv marknadsföring
Samtidigt marknadsförs plattformarna aggressivt i sociala medier med budskap om snabba pengar och enkla sidointäkter.
Enligt rådgivare inom beroendevård har allt fler unga sökt hjälp efter stora förluster på prediktionssajter. I vissa fall har studielån och kreditkort använts för att finansiera handeln.
Branschen försvarar sig med att tjänsterna handlar om finansiella kontrakt snarare än traditionellt hasardspel.
Företagen framhåller också att användarna är myndiga och har rätt att handla med olika typer av finansiella produkter.
Försöker sanera branschen
Den politiska pressen växer dock också i styrka. Ett fyrtiotal amerikanska delstater driver rättsprocesser eller försöker begränsa verksamheten.
Minnesota blev nyligen den första delstaten att förbjuda prediktionsmarknader helt, medan federala myndigheter försöker stoppa lagen.
Flera lagförslag har dessutom lagts fram i kongressen, bland annat om att höja åldersgränsen till 21 år för sportrelaterade insatser.
Även vissa bolag inom sektorn har börjat införa frivilliga skyddsåtgärder.
Kalshi har presenterat nya regler för yngre användare, bland annat uppmaningar om insättningsgränser och krav på att visa ekonomiska tillgångar vid stora förluster.
