Unga byter bort nätcasinon mot nya former av spel: "Farligt"

De varnar för att plattformarna fungerar som nätcasinon för personer som i många delstater egentligen är för unga för att spela om pengar.

Yngre får tillgång till plattformar

Till skillnad från traditionell betting klassas prediktionsmarknader inte som betting enligt amerikansk lag. I stället regleras de som finansiella marknader, ungefär som handel med råvaror och terminer.

Det innebär att personer från 18 år kan använda tjänster som Kalshi och Polymarket, trots att vanliga spelplattformar ofta har 21-årsgräns.

Kritiker menar att det skapat ett juridiskt kryphål där unga vuxna exponeras för avancerade och beroendeframkallande spelformer utan samma skydd som inom den vanliga spelindustrin, skriver CNN.

Flera beroendeexperter pekar på att hjärnans impulskontroll inte är fullt utvecklad förrän runt 25 års ålder och att yngre personer därför är mer sårbara för spelproblem.

