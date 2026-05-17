Prediction markets växer explosionsartat i USA där investerare nu satsar pengar på allt från politik och krig till räntor och sport, samtidigt som myndigheter varnar för insiderhandel och manipulation.
Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader
En ny typ av finansmarknad växer snabbt fram på Wall Street.
Istället för att köpa aktier eller obligationer satsar allt fler investerare pengar på vad som kommer att hända i världen.
Det handlar om så kallade prediction markets där användare köper kontrakt kopplade till exempelvis presidentval, centralbanksbesked, krig, sport och politiska beslut.
Bakom utvecklingen står plattformar som Kalshi och Polymarket som på kort tid lockat miljardbelopp i handel.
Men samtidigt växer oron snabbt bland amerikanska myndigheter och finansregulatorer.
Samtidigt varnar flera bedömare för att stigande räntor och geopolitisk oro kan skapa kraftiga svängningar på världens finansmarknader framöver.
I det klimatet växer också intresset för prediction markets där investerare försöker tjäna pengar på allt från centralbanksbesked och val till konflikter och ekonomiska kriser.
Misstänkta spel på politik och krig granskas
Enligt uppgifter från The Wall Street Journal granskar nu federala myndigheter misstänkta affärer där personer kan ha använt känslig information för att tjäna pengar på prediction markets.
I ett uppmärksammat fall misstänks en amerikansk soldat ha tjänat hundratusentals dollar genom att satsa pengar på en militär operation i Venezuela innan informationen blev offentlig.
Myndigheter varnar nu för att marknaden riskerar att bli ett nytt område för insiderhandel där personer med tillgång till politisk eller militär information kan få enorma fördelar.
“Det har blivit ett verkligt problem”, säger CFTC:s tillsynschef David Miller enligt Reuters.
Wall Street ser enorm potential
Trots kritiken fortsätter kapitalet att strömma in.
Prediction markets beskrivs nu av flera investerare som nästa stora trend inom finans och betting.
Plattformarna lockar både småsparare och professionella traders som ser möjligheten att tjäna pengar på världshändelser i realtid.
Samtidigt suddas gränsen mellan investering och gambling allt mer ut.
Flera amerikanska delstater försöker nu stoppa delar av verksamheten medan federala myndigheter hävdar att prediction markets ska regleras som finansiella instrument snarare än traditionellt spel.
Kritiker menar att marknaden riskerar att skapa incitament där människor tjänar pengar på kriser, konflikter och politiskt kaos.
Men för Wall Street handlar det framför allt om en ny miljardindustri.
Och utvecklingen ser ut att bara ha börjat.
