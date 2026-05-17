Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader

Det handlar om så kallade prediction markets där användare köper kontrakt kopplade till exempelvis presidentval, centralbanksbesked, krig, sport och politiska beslut.

Bakom utvecklingen står plattformar som Kalshi och Polymarket som på kort tid lockat miljardbelopp i handel.

Men samtidigt växer oron snabbt bland amerikanska myndigheter och finansregulatorer.

Samtidigt varnar flera bedömare för att stigande räntor och geopolitisk oro kan skapa kraftiga svängningar på världens finansmarknader framöver.

I det klimatet växer också intresset för prediction markets där investerare försöker tjäna pengar på allt från centralbanksbesked och val till konflikter och ekonomiska kriser.

Misstänkta spel på politik och krig granskas

Enligt uppgifter från The Wall Street Journal granskar nu federala myndigheter misstänkta affärer där personer kan ha använt känslig information för att tjäna pengar på prediction markets.

I ett uppmärksammat fall misstänks en amerikansk soldat ha tjänat hundratusentals dollar genom att satsa pengar på en militär operation i Venezuela innan informationen blev offentlig.

Myndigheter varnar nu för att marknaden riskerar att bli ett nytt område för insiderhandel där personer med tillgång till politisk eller militär information kan få enorma fördelar.

“Det har blivit ett verkligt problem”, säger CFTC:s tillsynschef David Miller enligt Reuters.