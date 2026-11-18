Fyra dagars jobb – nästan full lön

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Det finns förstås fler vägar till ett lite lugnare arbetsliv före pensionen.

En av dem är 80/90/100-modellen. Den ger möjlighet att arbeta 80 procent, få 90 procent av lönen och samtidigt behålla full inbetalning till tjänstepensionen.

Med en heltidslön på 40 000 kronor skulle det betyda 36 000 kronor i månaden trots en ledig dag extra varje vecka, förutsatt att arbetstiden normalt är fördelad på fem dagar.

Upplägget är ett av flera exempel på hur arbetsgivare kan hjälpa anställda att trappa ner, skriver minPension.

Modellen bygger dock på ett erbjudande från arbetsgivaren och villkoren kan skilja sig åt, även mellan anställda på samma arbetsplats.

Läs mer: Nya vallöftet: Jobba 80 procent – få betalt för 90. Dagens PS

Extra pensionspengar kan ge kortare arbetsvecka

Fler kan ha möjlighet att trappa ner genom flexpension, som finns i flera kollektivavtal.

Här betalar arbetsgivaren in extra pengar till tjänstepensionen. Samtidigt får anställda en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid under de sista yrkesåren.

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Pengarna kan användas för att komplettera inkomsten under deltidsåren. Men det går också att arbeta mindre utan att börja ta ut flexpensionen.

Vilka regler som gäller beror på kollektivavtalet och den som vill gå ner i arbetstid behöver ansöka hos arbetsgivaren.

En nackdel är att en lägre lön också kan ge lägre sjukpenning och a-kassa.

Och eftersom flexpensionen är en relativt ny företeelse har många som närmar sig pensionsåldern ännu inte hunnit samla ihop särskilt stora belopp.

På minPension finns också verktyget Simulatorn, där det går att räkna på hur olika arbetstider påverkar den framtida pensionen.

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