Fem år med halverad arbetstid behöver inte gräva ett enormt hål i den framtida pensionen. För vissa kan det handla om några hundralappar mindre i månaden. Och det finns fler sätt att trappa ner före pensionen.
Ta halva veckan ledigt i fem år – bara 500 kronor mindre i pension
Att fortsätta jobba heltid ända fram till pensionen lockar kanske inte alla. Och för den som vill trappa ner finns det en del goda nyheter.
Fem års halvtidsarbete före 68 års ålder kan sänka den sammanlagda pensionen med bara omkring två procent, konstaterar pensionsexperten Monica Zettervall på Pensionsmyndighetens blogg.
Om du annars skulle ha fått 25 000 kronor i pension motsvarar det 500 kronor mindre i månaden, före skatt.
Beräkningen gäller en lön under 52 125 kronor i månaden, enligt 2026 års nivåer.
Större delen är redan intjänad
Förklaringen är relativt enkel. När pensionsåldern närmar sig har många redan arbetat i flera decennier. Huvuddelen av pensionen är då intjänad och några år med lägre lön får därför ofta begränsad betydelse.
Det gäller även många av de omkring 400 000 privatanställda tjänstemän som omfattas av pensionsavtalet ITP2.
Här grundas en del av pensionen på slutlönen, men avtalet har ett särskilt skydd vid lönesänkningar.
”Faktum är att något års deltid i slutet av arbetslivet har ganska liten påverkan på tjänstepensionen, även om den är förmånsbestämd”, säger Staffan Ström på Alecta, hos Aftonbladet.
För en medelinkomsttagare som börjar arbeta halvtid vid 64 års ålder kan det handla om ett par hundralappar mindre i tjänstepension varje månad.
Fyra dagars jobb – nästan full lön
Det finns förstås fler vägar till ett lite lugnare arbetsliv före pensionen.
En av dem är 80/90/100-modellen. Den ger möjlighet att arbeta 80 procent, få 90 procent av lönen och samtidigt behålla full inbetalning till tjänstepensionen.
Med en heltidslön på 40 000 kronor skulle det betyda 36 000 kronor i månaden trots en ledig dag extra varje vecka, förutsatt att arbetstiden normalt är fördelad på fem dagar.
Upplägget är ett av flera exempel på hur arbetsgivare kan hjälpa anställda att trappa ner, skriver minPension.
Modellen bygger dock på ett erbjudande från arbetsgivaren och villkoren kan skilja sig åt, även mellan anställda på samma arbetsplats.
Läs mer: Nya vallöftet: Jobba 80 procent – få betalt för 90. Dagens PS
Extra pensionspengar kan ge kortare arbetsvecka
Fler kan ha möjlighet att trappa ner genom flexpension, som finns i flera kollektivavtal.
Här betalar arbetsgivaren in extra pengar till tjänstepensionen. Samtidigt får anställda en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid under de sista yrkesåren.
Pengarna kan användas för att komplettera inkomsten under deltidsåren. Men det går också att arbeta mindre utan att börja ta ut flexpensionen.
Vilka regler som gäller beror på kollektivavtalet och den som vill gå ner i arbetstid behöver ansöka hos arbetsgivaren.
En nackdel är att en lägre lön också kan ge lägre sjukpenning och a-kassa.
Och eftersom flexpensionen är en relativt ny företeelse har många som närmar sig pensionsåldern ännu inte hunnit samla ihop särskilt stora belopp.
På minPension finns också verktyget Simulatorn, där det går att räkna på hur olika arbetstider påverkar den framtida pensionen.
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