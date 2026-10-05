Ett slutet nätverk dominerar PolyMarket: Några få har tjänat 400 miljoner

Ett typiskt konto förlorar bara runt 3 dollar, men de automatiserade konton som handlar snabbare än en människa kan klicka tjänade 246,8 miljoner dollar och räknades bort ur studien. Redan i maj visade en annan studie att över 70 procent förlorat pengar på plattformen.

Handeln har växt snabbt sedan Polymarket och konkurrenten Kalshi slog igenom under det amerikanska presidentvalet 2024.

I mars hade över en halv miljard dollar omsatts på kontrakt om de amerikanska bombningarna av Iran, och i augusti handlade de två plattformarna för i snitt 1,6 miljarder dollar om dagen, skriver FT.

”De kommer att bli större än aktiemarknaden”, sa Kalshis medgrundare Luana Lopes Lara till CNBC tidigare i år.

Ett trettiotal handlare i ett slutet Discordrum

FT-reportern Niamh Rowe har följt gruppen Alpha sedan april. Medlemmarna möts på chattplattformen Discord, nästan alla är i 20-årsåldern och de flesta har aldrig träffats eller vet varandras riktiga namn, men FT uppger att tidningen har verifierat deras affärer.

En Oxfordstudent med användarnamnet @sigh tog examen i somras med ett medelmåttigt betyg och omkring 750 000 dollar på kontot, till stor del från andra spelares order som blivit liggande när läget ändrats.

”Det ligger gratis pengar på golvet. Men du måste vara där. Och du måste vara väldigt snabb på att klicka”, säger han till FT.

En rysk matematiker med doktorsexamen, @gopfan, har tjänat 1,7 miljoner dollar på två konton genom att bygga valmodeller åtta timmar om dagen, sju dagar i veckan, även på semestern.

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”De vet att jag är miljonär. Det förändrar relationer genom att öka ojämlikheten. De ser framgångssagan och vill upprepa den. Men alla kan inte det”, säger han om sina vänner.

En statsvetardoktorand vid ett Ivy League-universitet, @jep-g, satte in 300 dollar och har gått plus med omkring 200 000 dollar. I augusti gick han på möten för spelberoende.

”Den största skadan är inte själva spelen. Det är berättelsen om att det här är demokratiserad, meritokratisk finans”, säger han.