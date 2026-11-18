Upp till 7 290 kronor i månaden till boendet, pengar till jobbintervjun och tusentals stiftelser som delar ut ekonomiskt stöd. Det finns fler möjligheter att få hjälp med ekonomin än många kanske känner till. Och inför 2027, när hushållens utgifter väntas stiga, finns det extra anledning att se över vilka bidrag du kan ha rätt till.
Pengarna du missar – 10 bidrag du kanske inte känner till
Det blir, trist nog, dyrare att leva nästa år. Åtminstone om man utgår från Konsumentverkets nya beräkningar, som presenterades på tisdagen.
För en familj med två vuxna och två yngre barn väntas de beräknade kostnaderna öka med 830 kronor i månaden under 2027.
Och de högre kostnaderna kommer ovanpå en redan pressad hushållsekonomi.
”Fler uppger att de har svårt att få ekonomin att gå ihop, och flera indikatorer som mäter människors möjligheter att klara vardagsutgifter har försämrats sedan 2022”, säger Katya Vasileva-Gull, statistiker på SCB.
För hushåll som behöver ekonomisk hjälp finns flera olika bidrag att söka.
Bidrag till boendet
1. Bostadstillägg för pensionärer
Ensamstående pensionärer kan få upp till 7 290 kronor i månaden i skattefritt bostadstillägg. Ändå uppskattas över 100 000 pensionärer gå miste om pengarna.
För att ansöka, vilket du gör hos Pensionsmyndigheten, behöver du normalt ha fyllt 67 år, bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension.
2. Upp till 6 550 kronor vid sjukersättning
Även personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning kan ha rätt till bostadstillägg.
En ensamstående kan få högst 6 550 kronor i månaden från Försäkringskassan.
3. Bostadsbidrag för unga
Du som är under 29 år och har låg inkomst kan ha rätt till bostadsbidrag även om du inte har barn. Som mest handlar det om 1 300 kronor i månaden.
Bidraget beräknas utifrån bland annat inkomst och boendekostnad.
4. Bostadsbidrag till barnfamiljer
Familjer med barn som bor hemma kan även de få bostadsbidrag från Försäkringskassan.
Maxbeloppet är 4 200 kronor i månaden för ett barn, 5 200 kronor för två barn och 6 200 kronor för tre eller fler barn.
Hur mycket familjen faktiskt får beror på inkomsten, bostaden och hur mycket barnen bor där.
Pengar till jobbintervjun och för att byta yrke
5. Upp till 3 600 kronor för en jobbintervju
Har du blivit kallad till en jobbintervju långt hemifrån kan Arbetsförmedlingen ersätta resa och övernattning med sammanlagt högst 3 600 kronor.
Du måste bland annat vara inskriven som arbetssökande, ha fyllt 20 år och vara eller riskera att bli arbetslös. Resan ska ta mer än tre timmar tur och retur, och Arbetsförmedlingen måste bedöma att den är motiverad.
Ansökan ska göras före resan.
6. Pengar för att byta yrke
Vill du utbilda dig mitt i arbetslivet finns omställningsstudiestödet från CSN.
Bidraget kan motsvara upp till 80 procent av din tidigare inkomst, med ett tak på 5 773 kronor i veckan före skatt under 2026.
Stödet riktar sig till personer som redan har arbetat under en längre tid.
Läs även: Svensk myndighet slår larm om studielånen – vill skärpa reglerna. Dagens PS
7. 75 000 kronor vid adoption
Föräldrar som adopterar ett barn från ett annat land kan få 75 000 kronor i adoptionsbidrag.
Barnet måste bland annat vara under tio år och adoptionen ska uppfylla Försäkringskassans villkor. Ansökan behöver skickas in inom ett år efter att adoptionen blivit giltig i Sverige.
Extra pengar för studier och tandvård
8. Studerar du och har barn?
Föräldrar som studerar med studiemedel kan få ett extra tilläggsbidrag från CSN.
Vid heltidsstudier är bidraget 780 kronor för fyra veckor om du har ett barn. Beloppet blir högre om du har fler barn.
9. Ersättning för extra utgifter
En funktionsnedsättning kan medföra kostnader som andra slipper.
Genom Försäkringskassans merkostnadsersättning kan vuxna med vissa merkostnader få upp till 3 453 kronor i månaden skattefritt.
Det kan exempelvis handla om extra kostnader för hjälpmedel eller transporter.
10. Extra bidrag till tandvården
De flesta vuxna känner kanske till det vanliga tandvårdsbidraget, som är 300 eller 600 kronor per år beroende på ålder.
Men personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan också få särskilt tandvårdsbidrag.
Det ger 1 000 kronor per halvår under 2026 och kan användas till förebyggande tandvård. Bland annat kan vissa former av muntorrhet och diabetes ge rätt till stödet.
Fick 8 000 kronor från en stiftelse
Pengarna behöver förstås inte komma från staten.
Sverige har också tusentals – drygt 5 200 – stiftelser som delar ut ekonomiskt stöd till privatpersoner. I somras berättade PS om hur bland andra pensionärer, studenter och ensamstående föräldrar kan få hjälp från sådana fonder.
Exempelvis har förtidspensionären Elisabeth Trumstedt, genom olika fonder, fått pengar till en dammsugare och hjälp att betala en tandläkarskuld.
När Hem & Hyra träffade henne 2024 hade hon precis fått hjälp med att söka pengar från Föreningen FVO. Hon beviljades 8 000 kronor, pengar hon använde till mat, kläder och att betala tillbaka pengar hon lånat av sin syster.
FVO är fortfarande aktiv och förmedlar stöd från över 70 stiftelser.
Pengar till ensamstående kvinnor och höga hyror
Det finns även stiftelser med mer specifika villkor.
Alma Detthows Hjälpfond kan ge upp till 5 000 kronor per år till ensamstående kvinnor med tillfälliga ekonomiska behov. Under 2026 får årsinkomsten vara högst 236 800 kronor. Stiftelsen tar emot ansökningar under två perioder om året.
I Göteborg finns Emily Dicksons stiftelse, som riktar sig till barnfamiljer med ekonomiska problem, framför allt på grund av höga hyror.
Fler stiftelser går att hitta i Länsstyrelsernas stiftelsesök. Ansökningarna prövas av respektive stiftelse, som själv avgör vilka som får pengar.
Men konkurrensen kan vara hård.
Alma Detthows Hjälpfond uppger att den får omkring 5 000 ansökningar om året och har möjlighet att bevilja bidrag till färre än var tionde sökande.
Läs också: Ta halva veckan ledigt i fem år – bara 500 kronor mindre i pension. Dagens PS