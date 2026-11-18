4. Bostadsbidrag till barnfamiljer

Familjer med barn som bor hemma kan även de få bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Maxbeloppet är 4 200 kronor i månaden för ett barn, 5 200 kronor för två barn och 6 200 kronor för tre eller fler barn.

Hur mycket familjen faktiskt får beror på inkomsten, bostaden och hur mycket barnen bor där.

Pengar till jobbintervjun och för att byta yrke

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5. Upp till 3 600 kronor för en jobbintervju

Har du blivit kallad till en jobbintervju långt hemifrån kan Arbetsförmedlingen ersätta resa och övernattning med sammanlagt högst 3 600 kronor.

Du måste bland annat vara inskriven som arbetssökande, ha fyllt 20 år och vara eller riskera att bli arbetslös. Resan ska ta mer än tre timmar tur och retur, och Arbetsförmedlingen måste bedöma att den är motiverad.

Ansökan ska göras före resan.

6. Pengar för att byta yrke

Vill du utbilda dig mitt i arbetslivet finns omställningsstudiestödet från CSN.

Bidraget kan motsvara upp till 80 procent av din tidigare inkomst, med ett tak på 5 773 kronor i veckan före skatt under 2026.

Stödet riktar sig till personer som redan har arbetat under en längre tid.

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7. 75 000 kronor vid adoption

Föräldrar som adopterar ett barn från ett annat land kan få 75 000 kronor i adoptionsbidrag.

Barnet måste bland annat vara under tio år och adoptionen ska uppfylla Försäkringskassans villkor. Ansökan behöver skickas in inom ett år efter att adoptionen blivit giltig i Sverige.

Extra pengar för studier och tandvård

8. Studerar du och har barn?

Föräldrar som studerar med studiemedel kan få ett extra tilläggsbidrag från CSN.

Vid heltidsstudier är bidraget 780 kronor för fyra veckor om du har ett barn. Beloppet blir högre om du har fler barn.

9. Ersättning för extra utgifter

En funktionsnedsättning kan medföra kostnader som andra slipper.

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Genom Försäkringskassans merkostnadsersättning kan vuxna med vissa merkostnader få upp till 3 453 kronor i månaden skattefritt.

Det kan exempelvis handla om extra kostnader för hjälpmedel eller transporter.

10. Extra bidrag till tandvården

De flesta vuxna känner kanske till det vanliga tandvårdsbidraget, som är 300 eller 600 kronor per år beroende på ålder.

Men personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan också få särskilt tandvårdsbidrag.

Det ger 1 000 kronor per halvår under 2026 och kan användas till förebyggande tandvård. Bland annat kan vissa former av muntorrhet och diabetes ge rätt till stödet.

Fick 8 000 kronor från en stiftelse

Pengarna behöver förstås inte komma från staten.

Sverige har också tusentals – drygt 5 200 – stiftelser som delar ut ekonomiskt stöd till privatpersoner. I somras berättade PS om hur bland andra pensionärer, studenter och ensamstående föräldrar kan få hjälp från sådana fonder.

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Exempelvis har förtidspensionären Elisabeth Trumstedt, genom olika fonder, fått pengar till en dammsugare och hjälp att betala en tandläkarskuld.

När Hem & Hyra träffade henne 2024 hade hon precis fått hjälp med att söka pengar från Föreningen FVO. Hon beviljades 8 000 kronor, pengar hon använde till mat, kläder och att betala tillbaka pengar hon lånat av sin syster.

FVO är fortfarande aktiv och förmedlar stöd från över 70 stiftelser.

Pengar till ensamstående kvinnor och höga hyror

Det finns även stiftelser med mer specifika villkor.

Alma Detthows Hjälpfond kan ge upp till 5 000 kronor per år till ensamstående kvinnor med tillfälliga ekonomiska behov. Under 2026 får årsinkomsten vara högst 236 800 kronor. Stiftelsen tar emot ansökningar under två perioder om året.

I Göteborg finns Emily Dicksons stiftelse, som riktar sig till barnfamiljer med ekonomiska problem, framför allt på grund av höga hyror.

Fler stiftelser går att hitta i Länsstyrelsernas stiftelsesök. Ansökningarna prövas av respektive stiftelse, som själv avgör vilka som får pengar.

Men konkurrensen kan vara hård.

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Alma Detthows Hjälpfond uppger att den får omkring 5 000 ansökningar om året och har möjlighet att bevilja bidrag till färre än var tionde sökande.

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