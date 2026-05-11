Nya krisen: Spelandet knäcker hushållen

Spelar dubbelt så mycket nu

Enligt Afrikas största bank, Standard Bank, har andelen som läggs på spel fördubblats till 2 procent mellan 2021 och 2025.

Spelandet är extremt ojämnt fördelat, som alla andra missbruksbeteenden. Cirka 7 procent av människorna lägger mer än hela sin inkomst på spel, enligt forskare.

I Sydafrika, Afrikas största ekonomi, har spelutgifterna ökat med cirka 50 procent per år de tre senaste åren.

Det ökande spelandet följs av ökad upplåning och i förlängningen allt fler missade lånebetalningar.

”Ju mer skuldsatta kunderna blir, desto mer spelar de och desto större blir glappet”, säger banken Absas vd Kenny Fihla.

”Detta är ett enormt problem som vi ärligt talat oroar oss för.”

Hälften av fritidsutgifterna

Det har han anledning till. De senaste åren har andelen missade lånebetalningar för spelare i Sydafrika ökat fyra gånger snabbare som den hos icke-spelare.

Ökningen är monumental. Spel är i dag den tolfte största kategorin i landets konsumentprisindex, strax efter öl.

Det representerar idag 54,5 procent av utgifterna för fritidsaktiviteter, enligt Sydafrikas statliga statistikmyndighet.

Spelbolagen drar hämningslös nytta av den ökade efterfrågan i Afrika. New York-noterade Supergroup, som driver Betway och Spin, lämnade till och med USA för att fokusera på Afrika.

Det lönade sig. Bolagets intäkter i Afrika ökade med 27 procent 2025 och skapar momentum.

Game on! Onlinespel ökar kraftigt i Afrika, spelbolagens intäkter har mer än fördubblats sedan 2023 och spel blir ett allt större problem. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

”Fortfarande låga” belopp på spel

I Afrika liksom i världen i övrigt vill spelbolagen ge sken av att de bryr sig om spelarna och inte bara deras plånböcker.

Ulrik Bengtsson, vd för Sunbet-operatören Sun International, säger hos Bloomberg att även om hushållens utgifter för spel har ökat, är de fortfarande låga i förhållande till utgifterna för viktiga varor och tjänster, ett argument som måste ha hittats väldigt långt ner i säcken.

Bengtsson framför även att spelbolag som hans är bättre än ”tusentals offshore-plattformar som redan riktar sig till sydafrikanska konsumenter bortom all reglerings räckvidd”.

Lösningen är enligt speldirektören en licensierad, skattebetalande bransch och Sun International har varit med och grundat en branschorganisation för att bidra till en bättre spelreglering.

Toby Chance, parlamentsledamot för Democratic Alliance, menar att inga riktiga ansträngningar gjorts i Sydafrika.

”Den politiska viljan har saknats”, sa han och tillägger att landet ”rånats” av illegala aktörer som inte betalar sin rättmätiga skatt.

