Den stora massan är förlorare på plattformar som Polymarket och Kalshi. Bara ett fåtal proffs med stenkoll på algoritmer lägger beslag på miljarderna.
Nästan alla är förlorare på Polymarket och Kalshi
Det har stormat kring de så kallade prediktionsmarknaderna det senaste året. En granskning avslöjar nu vad som faktiskt sker på kontona.
Analysen är både dyster och tydlig. Hos marknadsledaren Polymarket har över 70 procent av användarna gått back. Men den riktigt intressanta statistiken hittas i toppen – en ynka promille av kontona står för hela 67 procent av de totala vinsterna. Det rör sig om färre än 2 000 konton.
Algoritmerna sover aldrig
Analysen, som The Wall Street Journal (WSJ) står bakom, visar att de som faktiskt tjänar pengar är proffs utrustade med tunga datakluster och blixtsnabba algoritmer. På Kalshi, den reglerade amerikanska utmanaren, är mönstret detsamma. Här utför de mest framgångsrika aktörerna upp till 60 affärer i minuten och justerar sina bud 30 gånger i sekunden.
För en vanlig människa är det som att ställa upp i ett Formel 1-lopp med en begagnad trampbil. Medan privatpersoner ofta agerar på känsla eller nyhetsrubriker dammsuger proffsens programvaror marknaden på små prisskillnader och utnyttjar varje uns av ineffektivitet.
Ex-pokerproffs om oddsen
För den genomsnittliga användaren stannar förlusten oftast vid några hundralappar, men för de mest olycksaliga tio procenten är snittförlusten hela 4 000 dollar, motsvarande cirka 37 000 kronor. Dessa pengar hamnar hos handelsfirmorna, som kan liknas vid spelbolag som sysslar med vadslagning.
Småhandlare har ”ingen chans” att göra klipp, säger Michael Boss, en tidigare professionell pokerspelare, till WSJ som berättar att han själv dragit in mer än 668 000 dollar på Kalshi varav det mesta på sportspel.
Torsk direkt när du bettar
Kritiker menar att marknaderna har blivit en form av finansiell nihilism där man bettar på allt från naturkatastrofer till politiska mord. Men oavsett moralen i det hela visar granskningen att oddsen är riggade mot amatören. På Kalshi har man sett att vissa kontrakt systematiskt överprissätts, vilket gör att en småsparare som köper till rådande marknadspris i snitt förlorar elva procent av sin insats direkt.
Spåkula eller ett kasino?
Trots den skeva fördelningen fortsätter intresset att öka. Institutionella jättar som Intercontinental Exchange, ägare av New York-börsen, har klivit in med miljardinvesteringar i sektorn. Argumentet är att marknaderna ger värdefull data om makrorisker som inte går att hitta någon annanstans.
