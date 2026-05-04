Nästan alla är förlorare på Polymarket och Kalshi

Ex-pokerproffs om oddsen

För den genomsnittliga användaren stannar förlusten oftast vid några hundralappar, men för de mest olycksaliga tio procenten är snittförlusten hela 4 000 dollar, motsvarande cirka 37 000 kronor. Dessa pengar hamnar hos handelsfirmorna, som kan liknas vid spelbolag som sysslar med vadslagning.

Småhandlare har ”ingen chans” att göra klipp, säger Michael Boss, en tidigare professionell pokerspelare, till WSJ som berättar att han själv dragit in mer än 668 000 dollar på Kalshi varav det mesta på sportspel.

Torsk direkt när du bettar

Kritiker menar att marknaderna har blivit en form av finansiell nihilism där man bettar på allt från naturkatastrofer till politiska mord. Men oavsett moralen i det hela visar granskningen att oddsen är riggade mot amatören. På Kalshi har man sett att vissa kontrakt systematiskt överprissätts, vilket gör att en småsparare som köper till rådande marknadspris i snitt förlorar elva procent av sin insats direkt.

Spåkula eller ett kasino?

Trots den skeva fördelningen fortsätter intresset att öka. Institutionella jättar som Intercontinental Exchange, ägare av New York-börsen, har klivit in med miljardinvesteringar i sektorn. Argumentet är att marknaderna ger värdefull data om makrorisker som inte går att hitta någon annanstans.

