1 november: Så mycket dyrare blir Temu-paketen

Kommissionen har fastställt beloppet till 2 euro per varupost. Avgiften ska tas ut oavsett varans värde. Den ska täcka kostnader för bland annat riskanalys, infrastruktur och kontroller.

Beloppet står i en delegerad förordning från kommissionen den 21 september 2026. I akten är tillämpningsdatumet lämnat öppet och ska fyllas med den tionde dagen efter publicering i EU:s officiella tidning, enligt förordningen. Den 1 november är kommissionens besked, enligt kommissionen.

Avgiften på 3 euro per varupost infördes den 1 juli och gäller också försändelser under 150 euro, motsvarande cirka 1 680 kronor, enligt samma mejl. Ihopslagna motsvarar dessa avgifter cirka 56 kronor per varupost, enligt Dagens PS beräkning.

Varupost är inte samma sak som paket

Avgifterna tas per varupost och inte per försändelse. Ett paket med tre olika varuslag och ett värde under 150 euro bär dem alltså tre gånger, vilket blir 168 kronor. Tullverket påpekade redan i juni att många tror att avgiften tas per paket.

Till det kommer 25 procents moms på hela ordervärdet, skrev Realtid i augusti. Dagens PS räknade i september ut att en order på 300 kronor kan bli 95 procent dyrare med moms och avgifter inräknade.