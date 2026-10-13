Den 1 november 2026 lägger EU på en hanteringsavgift på varje varupost från webbutiker utanför unionen. För paket under 150 euro, motsvarande cirka 1 680 kronor, blir kostnaden 56 kronor per varupost. Fraktbolagen kan dessutom ta ut egna avgifter.
1 november: Så mycket dyrare blir Temu-paketen
Erika Karlsson på Tullverkets presstjänst skriver i ett mejl till Dagens PS den 13 oktober 2026 att:
Kommissionen har fastställt beloppet till 2 euro per varupost. Avgiften ska tas ut oavsett varans värde. Den ska täcka kostnader för bland annat riskanalys, infrastruktur och kontroller.
Beloppet står i en delegerad förordning från kommissionen den 21 september 2026. I akten är tillämpningsdatumet lämnat öppet och ska fyllas med den tionde dagen efter publicering i EU:s officiella tidning, enligt förordningen. Den 1 november är kommissionens besked, enligt kommissionen.
Avgiften på 3 euro per varupost infördes den 1 juli och gäller också försändelser under 150 euro, motsvarande cirka 1 680 kronor, enligt samma mejl. Ihopslagna motsvarar dessa avgifter cirka 56 kronor per varupost, enligt Dagens PS beräkning.
Varupost är inte samma sak som paket
Avgifterna tas per varupost och inte per försändelse. Ett paket med tre olika varuslag och ett värde under 150 euro bär dem alltså tre gånger, vilket blir 168 kronor. Tullverket påpekade redan i juni att många tror att avgiften tas per paket.
Till det kommer 25 procents moms på hela ordervärdet, skrev Realtid i augusti. Dagens PS räknade i september ut att en order på 300 kronor kan bli 95 procent dyrare med moms och avgifter inräknade.
Fraktbolaget kan lägga på mer
Uppgiftskraven skärps samtidigt. Produktidentifierare, så kallade PID, blir obligatoriska för importerade varor som säljs på distans. Koderna anges i tulldeklarationen och tas fram av tillverkaren eller säljaren. Kravet gäller från den 1 november, enligt DHL.
Notan stannar därför inte nödvändigtvis vid 56 kronor. Karlsson på Tullverkets presstjänst skriver vidare till Dagens PS att:
Oftast deklarerar inte privatpersoner själva utan det görs av det post- eller kurirföretag som sköter frakten av varan. Det är möjligt att de tar ut högre avgifter när de nya kraven införs.
Den kostnaden finns redan. PostNord tar 100 kronor för en förenklad tulldeklaration och 175 kronor för en fullständig, båda inklusive moms, enligt PostNord.
Köpen har redan halverats
Andelen svenskar som köper från Temu eller Shein har halverats jämfört med tiden före avgiften. Andelen som handlar från utlandet föll från 23 till 16 procent på ett år, enligt Svensk Handel.
Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, säger i samma pressmeddelande.
Hittills verkar det helt klart som att tullavgiften gett önskat resultat.
PS analys
Hanteringsavgiften är inte byggd för att stoppa billiga paket, utan för att betala för kontrollen av dem. Presstjänsten räknar upp riskanalys, infrastruktur och kontroller, alltså myndigheternas egna kostnader. Tullavgiften i juli hade däremot effekt på köpen.
Men det dyraste för konsumenten blir sannolikt inte de 22 kronorna. Det blir ledet efter: PID-kraven lägger administration på den som deklarerar, och det är posten eller kuriren. Den kostnaden syns inte i EU:s beslut och den har inget tak.
Pålägget pressar ut de minsta ordrarna, men den avgift svenska kunder kommer att märka mest är nog den som fraktbolagen själva sätter.
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