Nu blir det dyrare att klicka hem varor från till exempel USA och Kina. 1 juli kommer en ny avgift på varor värda upp till 150 euro.
1 juli: Så mycket dyrare blir det att e-handla
Svenskar kommer att behöva betala mer när man e-handlar och klickar hem varor från länder utanför EU.
1 juli kommer den nya tullavgiften som omfattar alla varor med ett värde upp till 150 euro. Avgiften hamnar på 3 euro, ganska exakt 33 kronor men det kan bli ett extra pålägg.
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Kostar för varje varuslag
Det handlar enligt Tullverket nämligen om en tullavgift per vara i paket av det här slaget.
Paket med lågt värde har tidigare varit befriade från tull, men det har gjort att stora volymer importerats utan någon som helst kontroll, menar man.
Men avgiften ”per vara” innebär alltså att om man köper exempelvis en tröja och ett par skor, varor ur två olika varuslag, i samma paket blir det dubbel avgift.
Mest från USA och Kina
Det är framför allt köp från USA och Kina som är frekventa för svenska e-handelsköp.
Nu ska konsumenten hålla reda på varifrån varorna fraktas. Om du beställer från en europeisk hemsida men där man fraktar från USA eller Asien, blir det en tullavgift.
Det var i december 2025 som EU:s finansministrar enades om den nya avgiften, som ska minska strömmen av billiga varor från e-handelsföretag som Shein och Temu.
Det kan få effekt, om vi ska tro en undersökning Tullverket lät Novus göra tidigare i år.
Hälften beredda att avstå
Där sade 23 procent av de svarande att en tullavgift skulle ha ”avgörande betydelse” och få dem att avstå från denna typ av köp.
31 procent svarade att skulle ha ”stor betydelse” och få dem att ofta avstå.
Endast 7 procent sade att en tullavgift inte skulle påverka dem alls och 15 procent att det bara skulle ha ”en viss betydelse”.
”Undersökningen visar att den extra tullavgiften kommer påverka svenskarna, men att det ändå är en förvånansvärt stor andel som svarar att en tull på 3 euro per varupost är överkomligt”, säger Tullverkets Carina Asplund.
”Men det kan också förklaras av att det inte riktigt har gått fram att det handlar om en kostnad för varje varupost, inte själva paketet.”
Fakta/Nya tullavgifterna
1 juli införs en tullavgift på 3 euro när du beställer en vara värd upp till 150 euro. Detta gäller när du handlar på nätet och varan kommer från ett land utanför EU.
Om webbhandlaren inte är ansluten till IOSS (Import One Stop Shop) är det du som ska betala tullavgift och moms när varan förs in i Sverige.
Om dina varor kommer till destinationen inom EU och anmäls för import efter 30 juni tas tullavgiften ut, även om du gjorde din beställning innan 1 juli.
(Källa: Tullverket)