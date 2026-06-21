1 juli: Så mycket dyrare blir det att e-handla

Mest från USA och Kina

Det är framför allt köp från USA och Kina som är frekventa för svenska e-handelsköp.

Nu ska konsumenten hålla reda på varifrån varorna fraktas. Om du beställer från en europeisk hemsida men där man fraktar från USA eller Asien, blir det en tullavgift.

Det var i december 2025 som EU:s finansministrar enades om den nya avgiften, som ska minska strömmen av billiga varor från e-handelsföretag som Shein och Temu.

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Det kan få effekt, om vi ska tro en undersökning Tullverket lät Novus göra tidigare i år.

Nästan hälften av svenskarna överväger att upphöra med denna typ av e-handel när det blir dyrare från och med 1 juli. (Foto: Pressbild Tullverket)

Hälften beredda att avstå

Där sade 23 procent av de svarande att en tullavgift skulle ha ”avgörande betydelse” och få dem att avstå från denna typ av köp.

31 procent svarade att skulle ha ”stor betydelse” och få dem att ofta avstå.

Endast 7 procent sade att en tullavgift inte skulle påverka dem alls och 15 procent att det bara skulle ha ”en viss betydelse”.

”Undersökningen visar att den extra tullavgiften kommer påverka svenskarna, men att det ändå är en förvånansvärt stor andel som svarar att en tull på 3 euro per varupost är överkomligt”, säger Tullverkets Carina Asplund.

”Men det kan också förklaras av att det inte riktigt har gått fram att det handlar om en kostnad för varje varupost, inte själva paketet.”

Fakta/Nya tullavgifterna

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1 juli införs en tullavgift på 3 euro när du beställer en vara värd upp till 150 euro. Detta gäller när du handlar på nätet och varan kommer från ett land utanför EU.

Om webbhandlaren inte är ansluten till IOSS (Import One Stop Shop) är det du som ska betala tullavgift och moms när varan förs in i Sverige.

Om dina varor kommer till destinationen inom EU och anmäls för import efter 30 juni tas tullavgiften ut, även om du gjorde din beställning innan 1 juli.

(Källa: Tullverket)

Svensk handel: ”Temu och Shein fara för Sverige”. Dagens PS