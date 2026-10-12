Hackare kapade kylsystem i 200 butiker – mat för miljoner slängd

Två butiker förlorade 3 miljoner

I Haguenau förlorade en Intermarché hela sitt fryslager, värt 50 000 euro, och en Leclerc kasserade färskvaror för uppskattningsvis 220 000 euro, enligt Clubic. Det motsvarar cirka 560 000 respektive 2,5 miljoner kronor.

Dominique Schelcher, vd för Coopérative U, kallar angreppet ”ytterst allvarligt och utan tidigare motstycke”, enligt AFP. Hon skriver vidare att:

Det är oacceptabelt.

Åklagaren utreder också bränder

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Åklagarmyndigheten i Paris har samtidigt inlett en utredning som leds av dess enhet för cyberbrott och har lämnats till polisens kontor för cyberbrottslighet. Utredarna ska identifiera de drabbade butikerna och koppla dem till matsvinnet och till flera brandlarm, enligt AFP.

Ingen har ännu erkänt attacken, och varken ingångspunkt, utnyttjad sårbarhet eller använda inloggningar går att fastställa, enligt Zataz. Äldre versioner av Danfoss styrsystem ska ha utsatts, de före version 4, enligt Clubic. Forskare vid säkerhetsföretaget Claroty har tidigare hittat både brister i systemet och tusentals gränssnitt som gick att nå publikt, men någon koppling till attacken är inte fastställd, enligt It-Connect.

Svensk fryst mat får inte bli varmare än minus 15 grader

Frysta varor ska förvaras kallare än minus 18 grader, och en kortvarig höjning till minus 15 accepteras vid transport eller avfrostning, men inte varmare. Det framgår av Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer från 2018, som Livsmedelsverket publicerar. De franska temperaturerna ligger alltså långt utanför gränsen.

Svensk dagligvaruhandel har drabbats förut, men av annat. Dagens PS rapporterade i juli 2021 att Coops it-haveri efter Kaseya-attacken kostade kedjan tiotals miljoner kronor, men då på grund av att kassorna slogs ut istället för frysar och kylar. Addtechs ransomware-attack år 2019 kostade 150 miljoner kronor i kvartalsresultatet, skrev Realtid år 2020.

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