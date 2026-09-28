Kinapaketen blir upp till 95 procent dyrare

Sedan den 1 juli tillkommer det andra påslaget: En tull på 33,99 kronor per vara i försändelser värda upp till 150 euro, eller 1 699 kronor. Den tas ut per varuslag. Det betyder att en t-shirt och en klocka adderar sex euro, eller 67,97 kronor. Fem t-shirtar ger bara tre euro, eller 33,99 kronor, enligt EU-kommissionen. Tullen gäller till den 1 juli 2028.

Pålägg tre: Hanteringsavgiften

Det tredje pålägget är två euro, cirka 22,66 kronor. Avgiften tas ut per vara, inte per paket, och gäller oavsett om försändelsen är värd mer eller mindre än 150 euro, enligt kommissionens delegerade förordning från den 21 september 2026. Den ska införas senast den 1 november, efter granskning i parlamentet och rådet.

Betalningsskyldigheten ligger hos plattformen som säljer eller förmedlar varan. Avgiften krävs inte in vid leveransen, men får läggas på priset, rapporterar Il Sole 24 Ore.

EU:s tullmyndigheter hanterade 4,6 miljarder lågvärdespaket 2024, varav 91 procent kom från Kina.

Bernd Lange, ordförande i Europaparlamentets handelsutskott, sade följande när förslaget lades fram i maj i fjol, enligt Reuters: