Från den 1 november väntas en hanteringsavgift på två euro, cirka 22,66 kronor, läggas på varje vara som beställs från länder utanför EU, oavsett vad varan kostar. Det är det tredje pålägget, efter momsen och tullen på tre euro, eller 33,99 kronor.
Kinapaketen blir upp till 95 procent dyrare
De två EU-avgifterna blir tillsammans drygt 56 kronor per vara i försändelser upp till 150 euro, eller cirka 1 699 kronor.
Dagens PS räknade i juni på hur mycket dyrare näthandeln blev den 1 juli. Moms betalas på allt som beställs utanför EU, normalt 25 procent av värdet inklusive frakt, enligt PostNord. Det är det första påslaget.
Sedan den 1 juli tillkommer det andra påslaget: En tull på 33,99 kronor per vara i försändelser värda upp till 150 euro, eller 1 699 kronor. Den tas ut per varuslag. Det betyder att en t-shirt och en klocka adderar sex euro, eller 67,97 kronor. Fem t-shirtar ger bara tre euro, eller 33,99 kronor, enligt EU-kommissionen. Tullen gäller till den 1 juli 2028.
Pålägg tre: Hanteringsavgiften
Det tredje pålägget är två euro, cirka 22,66 kronor. Avgiften tas ut per vara, inte per paket, och gäller oavsett om försändelsen är värd mer eller mindre än 150 euro, enligt kommissionens delegerade förordning från den 21 september 2026. Den ska införas senast den 1 november, efter granskning i parlamentet och rådet.
Betalningsskyldigheten ligger hos plattformen som säljer eller förmedlar varan. Avgiften krävs inte in vid leveransen, men får läggas på priset, rapporterar Il Sole 24 Ore.
EU:s tullmyndigheter hanterade 4,6 miljarder lågvärdespaket 2024, varav 91 procent kom från Kina.
Bernd Lange, ordförande i Europaparlamentets handelsutskott, sade följande när förslaget lades fram i maj i fjol, enligt Reuters:
Med 4,6 miljarder paket kan man inte ha ordentliga kontroller, och kontroller kostar mycket. Därför är det rimligt att be Alibaba, Temu eller Shein att betala sin del av kostnaden.
Så mycket kostar en beställning för 300 kronor
Tre olika varor för 300 kronor ger nio euro i tull och sex euro i hanteringsavgift, alltså 169 kronor.
Är säljaren ansluten till IOSS betalar du momsen redan i kassan, 75 kronor, och notan blir 544 kronor. Går paketet i stället genom vanlig förtullning, räknas momsen på varuvärdet plus tull, avgifter och frakt, enligt Skatteverket, och notan blir omkring 587 kronor, enligt Dagens PS beräkning.
Skillnaden betalningssumman på 587 kronor som mest, är alltså 95,67 procent högre än beställningssumman på 300 kronor.
Fjärde avgiften kommer i tullen
Även med IOSS kan tull behöva tas ut, och då kostar PostNords hantering 100 kronor. En fullständig deklaration kostar 175 kronor, båda inklusive moms, enligt PostNord.
Småpaketen från Kina till Sverige föll nästan 70 procent efter den 1 juli, och andelen som handlat på Temu och Shein sjönk från 18 till 8 procent, enligt Tullverket, skriver Realtid.
På en vara för 40 kronor är pålägget större än priset, och påslagen ser ut att fungera då paketen slutar strömma in i landet.
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