Hundratals personer köade i Hongkong den 13 oktober för att se en van Gogh som inte visats offentligt sedan 1964. Den säljs hos Sotheby’s i New York den 18 november och väntas kosta köparen över två miljarder kronor.
Van Gogh-tavla väntas sälja för 2 miljarder – visades senast 1964
Tavlan heter ”Châtaigniers en fleurs” och betyder kastanjeträd i blom. Den målades i maj 1890 i Auvers-sur-Oise, där konstnären dog två månader senare, vid 37 års ålder. Verk från den perioden, direkt efter att han skrivits ut från mentalsjukhuset i Saint-Rémy-de-Provence, kommer sällan till marknaden, rapporterade Reuters.
Senast allmänheten såg den var på Guggenheimmuseet i New York 1964.
Femtioen gånger det svenska rekordet
Klubbslaget väntas bli omkring 180 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Med auktionshusets provision betalar köparen 207 miljoner dollar, cirka 2,07 miljarder kronor, enligt The Art Newspaper.
Rekordet mäts på samma sätt. ”Verger avec cyprès” ur Microsoft-grundaren Paul Allens samling såldes hos Christie’s den 9 november 2022. Priset blev 117,2 miljoner dollar med provision, cirka 1,17 miljarder kronor, och klubbslaget 102 miljoner dollar, cirka 1,02 miljarder, enligt The Art Newspaper.
Värderingen ligger omkring 77 procent över, räknat på båda måtten, enligt Dagens PS beräkning.
Dagens PS rapporterade att Anders Zorns ”Söndagsmorgon” såldes för 35,25 miljoner kronor hos Bukowskis i december 2021. Det är den högsta summa en tavla har sålts för på auktion i Sverige, enligt SVT. Båda talen är klubbslag, och van Goghs väntade är 51 gånger så stort.
Toppen drar ifrån resten
Marknadssiffrorna förklarar värderingen. Den globala konstmarknaden omsatte 59,6 miljarder dollar 2025, cirka 596 miljarder kronor, en uppgång på 4 procent. Objekt över 10 miljoner dollar, cirka 100 miljoner kronor, ökade 30 procent i värde, och tillväxten var koncentrerad till toppen, enligt Art Basel och UBS.
Samma mönster syns i andra samlarobjekt. Prisuppgångarna drivs där av att så få sällsynta föremål alls kommer ut till försäljning, skrev Realtid i mars om klassiska bilar.
PS analys
Det som prissätts är inte måleri, utan knapphet. Auvers-perioden varade i drygt två månader, och när ett av verken lösgörs möter det en köparkrets som vuxit medan utbudet stått still.
Därför ska de 77 procenten inte läsas som att van Gogh blivit mer uppskattad sedan 2022. De mäter hur mycket kapital som söker verk ingen annan kan köpa. Att marknaden steg 4 procent medan toppsegmentet steg 30 procent betyder att pengarna samlas i allt färre föremål.
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