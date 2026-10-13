Van Gogh-tavla väntas sälja för 2 miljarder – visades senast 1964

Senast allmänheten såg den var på Guggenheimmuseet i New York 1964.

Femtioen gånger det svenska rekordet

Klubbslaget väntas bli omkring 180 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Med auktionshusets provision betalar köparen 207 miljoner dollar, cirka 2,07 miljarder kronor, enligt The Art Newspaper.

Rekordet mäts på samma sätt. ”Verger avec cyprès” ur Microsoft-grundaren Paul Allens samling såldes hos Christie’s den 9 november 2022. Priset blev 117,2 miljoner dollar med provision, cirka 1,17 miljarder kronor, och klubbslaget 102 miljoner dollar, cirka 1,02 miljarder, enligt The Art Newspaper.

Värderingen ligger omkring 77 procent över, räknat på båda måtten, enligt Dagens PS beräkning.

Dagens PS rapporterade att Anders Zorns ”Söndagsmorgon” såldes för 35,25 miljoner kronor hos Bukowskis i december 2021. Det är den högsta summa en tavla har sålts för på auktion i Sverige, enligt SVT. Båda talen är klubbslag, och van Goghs väntade är 51 gånger så stort.