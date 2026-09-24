Mekanikern: Därför ska du aldrig tanka mer än 3/4 full tank

För att minimera antalet tankstopp per månad kan man testa att köra mer bränslesnålt: Långsammare, snällare accelerationer och utan onödig last i bilen. En annan strategi är att varje gång fylla tanken till max, och sedan toppa med några extra droppar för sakens skull.

Men att alltid sikta på extrafull tank är inte en vinnande strategi i längden. Mekaniker menar nämligen att det faktiskt kan vara skadligt för bilen att tanka för fullt.

”Ska finnas plats för ångorna”

Mekanikern Juan Ebenezer intervjuas av franska Melty och förklarar farorna med den till brädden fyllda tanken: Bensin- och dieseldrivna bilar är utrustade med ett system för att hantera ångorna som genereras av bränslet. Om tanken fylls till max, och kanske lite till, ja då finns det en risk att flytande bränsle ockuperar plats som är till för ångorna.

En gång är ingen gång, men om vid upprepad toppning av tanken kan platsbristen för ångorna resultera i dyra problem.

Mekanikerns råd är därför: Tanka inte mer än 3/4 fulltank – för att vara på den säkra sidan.

Tänk på vädret

Också vädret är en faktor som ska tas i åtanke vid stoppet på macken. Liksom andra material och ämnen expanderar bränsle vid temperaturförändringar. En vanlig dag har det inte speciellt stor inverkan på bilens tank, men de dagar som bjuder på stora variationer i temperaturen kan bli problematiska.

Att fylla tanken tidigt på morgonen, när temperaturen är låg, och sedan låta bilen stå fulltankad tills mitt på dagen när temperaturen blivit högre innebär mindre marginaler för systemen som tar hand om bränslets ångor.

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Tillverkarna rekommenderar inte riktigt samma nivå av försiktighet som Ebenezer, men bland annat Toyota skriver att man inte ska fylla på extra bränsle efter att munstycket klickat till. De varnar att överfyllning kan orsaka läckage i bränslesystemet.

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