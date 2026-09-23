Volvo klarar inte pressen från Kina – försäljningen kraschar

Det är halva priset för kunderna – men de verkar inte gå igång på den stora rabatten ändå.

Volvo försöker hålla huvudet högt, och har som Dagens PS berättat, planerat 13 nya modeller till 2030, sju av dem kommer säljas i väst – resten går till Kina.

Kina och USA sviker

Det kanske kvittar att bolaget fortsätter att pumpa ut nya modeller när viktiga marknader som Kina och USA sviker.

I Trumps USA är det tullarna som ställer till det, och i Kina finns det som bekant en djungel av billiga elbilar att välja mellan, och då väljer få en dyr Volvo-modell.

Under det första halvåret 2026 rasade försäljningen i Kina med nästan en fjärdedel och landade på knappt 48 000 Volvo-bilar, enligt Carup.

Under perioden juni–augusti 2026 sålde bolaget drygt 148 000 bilar globalt, en minskning runt 7 procent jämfört med motsvarande period året före.

Kina och USA är som sagt marknaderna där det går som trögast.

Elbilar från Kina ökar snabbt i EU trots tullar, politisk press och hård konkurrens

(Foto: TT)

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Samtidigt ser det ut som att kunderna efterfrågar elbilar, sedan försäljningen av helt elektriska Volvo ökade med 27 procent under tremånadersperioden, medan bensin-, diesel- och mildhybridmodeller föll med 23 procent.