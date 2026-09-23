Den kinesiska konkurrensen är för stor, och det gäller även Volvo Cars. Trots att biltillverkaren halverat priset på sin prestigemodell S90 så säljs det inte tillräckligt med Volvo-bilar i Kina.
Volvo klarar inte pressen från Kina – försäljningen kraschar
En Volvo S90 har tidigare kostat motsvarande drygt 600 000 kronor på den kinesiska marknaden. Nu erbjuds modellen för omkring 220 000 yuan, motsvarande knappt 330 000 svenska kronor.
Det är halva priset för kunderna – men de verkar inte gå igång på den stora rabatten ändå.
Volvo försöker hålla huvudet högt, och har som Dagens PS berättat, planerat 13 nya modeller till 2030, sju av dem kommer säljas i väst – resten går till Kina.
Kina och USA sviker
Det kanske kvittar att bolaget fortsätter att pumpa ut nya modeller när viktiga marknader som Kina och USA sviker.
I Trumps USA är det tullarna som ställer till det, och i Kina finns det som bekant en djungel av billiga elbilar att välja mellan, och då väljer få en dyr Volvo-modell.
Under det första halvåret 2026 rasade försäljningen i Kina med nästan en fjärdedel och landade på knappt 48 000 Volvo-bilar, enligt Carup.
Under perioden juni–augusti 2026 sålde bolaget drygt 148 000 bilar globalt, en minskning runt 7 procent jämfört med motsvarande period året före.
Kina och USA är som sagt marknaderna där det går som trögast.
Samtidigt ser det ut som att kunderna efterfrågar elbilar, sedan försäljningen av helt elektriska Volvo ökade med 27 procent under tremånadersperioden, medan bensin-, diesel- och mildhybridmodeller föll med 23 procent.
Måste utvecklas snabbare
För att kunna hålla jämna steg med Kina när det gäller tekniken i elbilarna måste Volvo Cars dock gasa på rejält i utvecklingen – för att inte släpa efter ytterligare.
Kinesiska bilmärken har på flera områden tagit ledningen inom den teknik som kinesiska bilköpare värderar högt, framför allt eldrift, batterier, mjukvara, uppkoppling och avancerade digitala funktioner.
Det märks särskilt i premiumsegmentet.
Märken som BYD, Nio, Xiaomi och Huawei-stödda Aito har lanserat nya modeller i högt tempo. Bilarna erbjuder stora skärmar, avancerade förarassistanssystem, röststyrning, appar och kontinuerliga mjukvaruuppdateringar, samtidigt som flera modeller har lång elektrisk räckvidd och mycket snabb laddning.
Tar fram snabbare batterier
Kina har dessutom en stark position inom själva elbilstekniken. Kinesiska företag dominerar stora delar av den globala batteritillverkningen. CATL och BYD hör till världens största batteriproducenter och utvecklar bland annat batterier som kan laddas allt snabbare.
Det ger kinesiska biltillverkare både tekniska och kostnadsmässiga fördelar.
Premium får ny innebörd
Det har förändrat vad premium betyder på den kinesiska bilmarknaden.
Tidigare kunde europeiska märken som Mercedes-Benz, BMW, Audi och Volvo ta mer betalt för varumärke, kvalitet och köregenskaper.
För många yngre kinesiska kunder väger nu digital teknik, mjukvara och elektrifiering betydligt tyngre.
Kinesiska märken har snabbt vunnit kunder även på andra platser som Europa, Australien, Sydostasien och Latinamerika.
Det gäller som sagt för tillverkare som Volvo Cars att lägga in en extra växel för att hinna i kapp.
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