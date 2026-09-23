Kungen av hybrider, Toyota Prius, har sålts i fler än fem miljoner exemplar sedan lanseringen strax innan millenieskiftet. För de allra flesta är det ett pålitligt och bekvämt mellankliv från fossildrivet till eldrivet – men för ett par i Kanada blev en Prius räddningen för deras bobåt.
Motorkrångel: Då fick bobåten hybridmotorn från en Prius
Det var när båtens, en 45 fot lång Bayliner Bodega, gamla motorer började ge upp som ägarna bestämde sig för att testa något annat. För motsvarande cirka 20 000 svenska kronor kunde man lägga vantarna på en krockskadad Prius. Hybridsystemet var dock fullt fungerande, vilket var en förutsättning. Tanken var nämligen att peta ner Priusens hela drivlina i båten.
Bensinmotorn skulle driva båten, medan hybridsystemet samtidigt kunde användas för att ladda batterier och förse båten med el.
Tog tre månader av modifieringar
Motorbytet visade sig dock vara betydligt mer jobb än paret först hade räknat med. Projektet skulle egentligen vara klart på ungefär en månad, men båten blev stående på land i omkring 100 dagar.
Drivlinan var tvungen att lyftas i och ur båten flera gånger innan man hittade en fungerande lösning. Växellådan behövde byggas om och en ny ram till motorn tillverkades. Även kylning, avgassystem och kabeldragning krävde en hel del arbete att få fungerande.
Det hela dokumenterades på parets Youtube-kanal och har genererat ungefär 300 000 visningar.
En stor utmaning visade sig vara att Priusens växelväljare inte var anpassad för en båt med två förarplatser. Därför fick ägarna bygga ett eget system för att kunna styra drivlinan från hytten respektive från flybridge.
När Baylinern till slut sjösattes återstod ändå en del problem. Motorn gav inte full effekt och avgassystemet blev för varmt. Efter ytterligare justeringar och ett byte av vattenpump gick det bättre.
Kapade bränsleförbrukningen med 76 procent
Bytet till hybridmotorn innebar en drastiskt lägre bränsleförbrukning. De gamla motorerna var törstiga nog att sluka cirka 15 liter i timmen, hybridmotorn tog ned förbrukningen till 3,5 liter bensin i timmen.
Vid projektets slut kunde man sälja de delar av Priusen som inte användes, och på så sätt betalade stora delar av projektet sig självt.
Elkonvertera gamla bilar
Byta gamla slutkörda bensin- dieselmotorer mot nygamla el- eller hybridmotorer kan vara ett förhållandevis billigt sätt att blåsa liv också i gamla klassiska bilar. Drivlinebytet är dock ett högst komplicerat ingrepp som kräver både kunskap och tid.
I Sverige har bland annat två elkonverterade Saab 900 tillskansat sig en hel del uppmärksamhet, både från påhejare och kritiker. Saabarna fick motor och batteripaket från Nissan Leaf men själva ombyggnationen ska ha tagit mer än två år att slutföra.
Läs även:
Nya finska modellen är den ultimata daycruisern
Det är Finlands dödligaste båt
Först i världen (efter 30 försök): Självseglande båt över Atlanten