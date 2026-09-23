Motorkrångel: Då fick bobåten hybridmotorn från en Prius

Bensinmotorn skulle driva båten, medan hybridsystemet samtidigt kunde användas för att ladda batterier och förse båten med el.

Tog tre månader av modifieringar

Motorbytet visade sig dock vara betydligt mer jobb än paret först hade räknat med. Projektet skulle egentligen vara klart på ungefär en månad, men båten blev stående på land i omkring 100 dagar.

Drivlinan var tvungen att lyftas i och ur båten flera gånger innan man hittade en fungerande lösning. Växellådan behövde byggas om och en ny ram till motorn tillverkades. Även kylning, avgassystem och kabeldragning krävde en hel del arbete att få fungerande.

Det hela dokumenterades på parets Youtube-kanal och har genererat ungefär 300 000 visningar.

En stor utmaning visade sig vara att Priusens växelväljare inte var anpassad för en båt med två förarplatser. Därför fick ägarna bygga ett eget system för att kunna styra drivlinan från hytten respektive från flybridge.

När Baylinern till slut sjösattes återstod ändå en del problem. Motorn gav inte full effekt och avgassystemet blev för varmt. Efter ytterligare justeringar och ett byte av vattenpump gick det bättre.