När kinesiska AUDI-bilar gjorde intåg på tyska marknaden via en importör utan tillstånd ilsknade traditionella Audi till. Nu är kinamodellerna borttagna från importörens hemsida.
AUDI får inte säljas i Tyskland – märket borttaget från hemsida
Det finns Audi, och så finns det AUDI. Det förstnämnda är välbekant – fyra ringar i fronten, och med modeller som A6 Allroad, Q7 och nya energisnåla A2.
Det sistnämnda saknar ring-emblemet, säljer modeller som E5 Sportback och E7X och finns bara på den kinesiska marknaden, eller det var tanken i alla fall.
Audis kinasatsning kännetecknas av AUDI-emblemet i versaler, delägs av SAIC och bilarna bygger på en gemensam digital plattform som man hoppas ska kunna konkurrera bättre på den kinesiska marknaden.
I resten av världen tänkte man att de traditionella Audi-bilarna (de med de fyra ringarna) skulle möta köparnas behov tillräckligt mycket. Därför begränsades Kina-märket till att bara säljas i Kina.
Bilhandlare sålde AUDI – Audi sätter stopp
Men bilhandlarkedjan Auto China, en stor importör av kinesiska märken till andra delar av världen – däribland Tyskland, kunde inte hålla sig från att sälja AUDI-bilar också på europeisk mark.
I augusti stoltserade man med att att de två kinesiska E5 Sportback och E7X fanns att köpa i Tyskland via Auto China.
Importören prissatte E5 till cirka 677 000 kronor och E7X till cirka 823 000 kronor. Man skrev om stort intresse för modellerna och några exemplar reserverades snabbt – E5 Sportback sågs till på gatorna i både Hamburg och Frankfurt.
För Audi kom nyheten som en överraskning; importören hade inte tillstånd att importera bilarna till Tyskland och därför tog det inte lång tid innan ”rättsliga förfaranden vidtogs”.
Enligt Electrive vill tillverkaren inte gå in närmre på exakt vad man gjort, men åtgärderna verkar ha haft effekt. De kinesiska AUDI-modellerna går inte längre att hitta på importörens hemsida.
Om några bilar från kinesiska AUDI faktiskt hann levereras till kunder framgår inte ur rapporteringen.
Riskerna med importbilar
Fenomenet importbilar är inget nytt i bilvärlden. Ibland är det den enda lösningen för att få tag på speciella och unika modeller som bara säljs på vissa specifika marknader. Den som är bevandrad bilentusiast har säkerligen funderat på att direktimportera en drömbil från ett fjärran land mer än en gång.
I vissa kretsar är det den japanska marknadens bilar som är mest eftertraktade, så kallade JDM (Japanese domestic market) är modeller eller versioner som byggdes specifikt för japanska köpare – eller som såldes i mycket små upplagor i resten av världen. Bland annat Nissan Skyline R32, Toyota Supra MK4 och Mazda RX-7 FD är exempel på sådana modeller, skriver en JDM-importör.
På andra håll är det amerikanska muskelbilar som står i fokus. Bland annat Chevrolet Camaro här i Sverige.
Men att beställa hem bilar från andra marknader är annat än enkelt. Dels innebär köpet mängder av byråkrati och pappersarbete, som många importföretag visserligen gladeligen hjälper till med – men andra marknader har också andra regler och specifikationer, vilket gör att det kan bli svårt eller dyrt att få bilen laglig i sitt nya land.
Några konkreta risker med importbilar innefattar, enligt branschexperter:
- Svårare att kontrollera historiken – utländska uppgifter kan saknas eller vara svåra att få fram.
- Dolda skador – bilen kan ha varit allvarligt skadad före importen.
- Mätarfusk – körsträckan kan vara svårare att verifiera.
- Bristande servicehistorik – service och underhåll kan vara dåligt dokumenterat.
- Annan tidigare användning – bilen kan ha varit exempelvis taxi eller hyrbil.
- Annan specifikation – utrustningen kan skilja sig från svenska versioner.
- Reservdelar – vissa delar kan vara svårare eller dyrare att få tag på.
- Andrahandsvärde – en ovanlig import kan vara svårare att sälja vidare.
- Försäkring och garanti – villkoren kan skilja sig från svensk-sålda bilar.
- Mer administration – importen kan kräva extra dokument och kontroller.