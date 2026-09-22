AUDI får inte säljas i Tyskland – märket borttaget från hemsida

Det sistnämnda saknar ring-emblemet, säljer modeller som E5 Sportback och E7X och finns bara på den kinesiska marknaden, eller det var tanken i alla fall.

Audis kinasatsning kännetecknas av AUDI-emblemet i versaler, delägs av SAIC och bilarna bygger på en gemensam digital plattform som man hoppas ska kunna konkurrera bättre på den kinesiska marknaden.

I resten av världen tänkte man att de traditionella Audi-bilarna (de med de fyra ringarna) skulle möta köparnas behov tillräckligt mycket. Därför begränsades Kina-märket till att bara säljas i Kina.

Bilhandlare sålde AUDI – Audi sätter stopp

Men bilhandlarkedjan Auto China, en stor importör av kinesiska märken till andra delar av världen – däribland Tyskland, kunde inte hålla sig från att sälja AUDI-bilar också på europeisk mark.

I augusti stoltserade man med att att de två kinesiska E5 Sportback och E7X fanns att köpa i Tyskland via Auto China.

Importören prissatte E5 till cirka 677 000 kronor och E7X till cirka 823 000 kronor. Man skrev om stort intresse för modellerna och några exemplar reserverades snabbt – E5 Sportback sågs till på gatorna i både Hamburg och Frankfurt.

För Audi kom nyheten som en överraskning; importören hade inte tillstånd att importera bilarna till Tyskland och därför tog det inte lång tid innan ”rättsliga förfaranden vidtogs”.

Enligt Electrive vill tillverkaren inte gå in närmre på exakt vad man gjort, men åtgärderna verkar ha haft effekt. De kinesiska AUDI-modellerna går inte längre att hitta på importörens hemsida.

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Om några bilar från kinesiska AUDI faktiskt hann levereras till kunder framgår inte ur rapporteringen.