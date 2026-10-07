EX60, Sveriges mest googlade modell för tillfället, och en reell ödessatsning från Volvo har visat sig svårare än väntat att bygga och leverera. Det menar källor som EFN varit i kontakt med och som har insikt i produktionen.
Sveriges mest googlade bil dröjer – endast 291 EX60 hittills
Sedan lanseringen i början av året, och produktionsstarten under vårkanten, har bilen prisats som genomtänkt, praktisk, vacker och kraftfull – Volvos bästa elbil, menar vissa recensenter.
Exakt hur stort intresset varit för modellen går inte att fastställa utan försäljnings- eller reservationssiffror, vilka Volvo inte delat med sig av. Men Dagens PS har tidigare rapporterat om hur lanseringen av EX60 resulterat, i alla fall i grannlandet Norge, i en flodvåg av XC60 på begagnatmarknaden.
Utöver det har också modellen fastställt vara den mest googlade i Sverige sedan september förra året. Snittet ligger, enligt Riddermarks, strax över 60 000 sökningar per månad. I nacken flåsar XC60 med en motsvarande siffra på 55 000.
Därför dröjer leveranserna
Tyvärr verkar det som att de flesta köparna får vänta ett bra tag på sina nya bilar. Hittills har nämligen bara 291 EX60 registrerats i Sverige, enligt Mobility Sweden. Siffran står i stark kontrast med prognosen om 40 000 levererade bilar till årets slut. Förra året var det endast 39 EX60 som landade hos nya svenska kunder.
Det är EFN som först rapporterat om de tröga leveranserna. Enligt källor som de varit i kontakt med, som har insikt i Volvos produktion, handlar det om svårigheter med att montera bilarnas batteripaket.
Volvo själva är inte pigga på att bekräfta uppgifterna. De medger viss problematik men går vill inte kommentera några specifika delar i produktionen.
“Med megacasting, cell-to-body-batterier, med mera, introducerar EX60 toppmoderna och nya tekniker för branschen för vilka det inte finns några ritningar att kopiera. Därför tar ramp-up-fasen längre tid än vad vi initialt planerade”, skriver presschefen Kristin Boldemann Wester i ett mejl till tidningen.
Ödesmodellen – jobb står på spel
Att Volvo svajar är ingen hemlighet. Lanseringen av storasyskonet EX90 beskrivs som ett fiasko och sedan börsintroduktionen 2021, efter Geelys övertagande, har aktiepriset fullkomligen kraschat ned till en fjärdedel av värdet som den kinesiska jätten betalade.
EX60 går knappt att beskriva på annat sätt än en ödesmodell. Redan förra året tvingades 3000 tjänster bort från bolaget, och den källa som uttalat sig menar nu att ytterligare tusentals jobb ligger under lupp.
Småpotatis jämfört med tyska krisen
Volvo är inte ensamma ute på djupt vatten. I Tyskland är Volkswagen huvudaktör i berättelsen om fordonskrisen, och där är allt större: Problemen tillika åtgärderna.
Den överproduktion på en halv miljon bilar per år, tillsammans med höga personalkostnader, har tvingat jätten till enorma sparpaket. Totalt ska omkring 100 000 jobb väck, och varumärkesportföljen ska halveras – hela märken ska försvinna.
Likt i den svenska sagan har också där presenterats en ödesmodell: Nya elektriska Polo har prisats av branschen och förbeställts i mer än 30 000 exemplar – i juni startades produktionen, men även där har leveranstiderna fått skjutas på – där dock främst på grund av den oväntat höga efterfrågan.