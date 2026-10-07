Sveriges mest googlade bil dröjer – endast 291 EX60 hittills

Exakt hur stort intresset varit för modellen går inte att fastställa utan försäljnings- eller reservationssiffror, vilka Volvo inte delat med sig av. Men Dagens PS har tidigare rapporterat om hur lanseringen av EX60 resulterat, i alla fall i grannlandet Norge, i en flodvåg av XC60 på begagnatmarknaden.

Utöver det har också modellen fastställt vara den mest googlade i Sverige sedan september förra året. Snittet ligger, enligt Riddermarks, strax över 60 000 sökningar per månad. I nacken flåsar XC60 med en motsvarande siffra på 55 000.

Därför dröjer leveranserna

Tyvärr verkar det som att de flesta köparna får vänta ett bra tag på sina nya bilar. Hittills har nämligen bara 291 EX60 registrerats i Sverige, enligt Mobility Sweden. Siffran står i stark kontrast med prognosen om 40 000 levererade bilar till årets slut. Förra året var det endast 39 EX60 som landade hos nya svenska kunder.

Det är EFN som först rapporterat om de tröga leveranserna. Enligt källor som de varit i kontakt med, som har insikt i Volvos produktion, handlar det om svårigheter med att montera bilarnas batteripaket.

Volvo själva är inte pigga på att bekräfta uppgifterna. De medger viss problematik men går vill inte kommentera några specifika delar i produktionen.

“Med megacasting, cell-to-body-batterier, med mera, introducerar EX60 toppmoderna och nya tekniker för branschen för vilka det inte finns några ritningar att kopiera. Därför tar ramp-up-fasen längre tid än vad vi initialt planerade”, skriver presschefen Kristin Boldemann Wester i ett mejl till tidningen.