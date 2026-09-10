Ödesmodellen ID. Polo slutsåld: "Förvånansvärt rolig att köra"

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Frågan är om ID. Polo kan bli del i vändningen för den tyska jätten.

Tidigare rapporter visar Volkswagens tapp på den inhemska marknaden mot bland annat de kinesiska uppstickarna. Bland annat BYD, Leapmotor och Xpeng ökar sin försäljning med hundratals procent kontra förra året – Volkswagen backar.

För Volkswagen är den nya, kompakta, elbilen ett reellt ödesdrag – och än så länge verkar modellen ha medvind.

Sedan orderböckerna öppnade i våras har hela 30 000 bilar beställts, Volkswagen själva säger, enligt Motor1, att bilen för tillfället är helt slutsåld, och än har ingen levererats ut till kund.

De första leveranserna väntas nu i höst men tyska Automobilwoche skriver att den som påbörjar konfigureringen av en ny ID. Polo och klickar på KÖP, kommer att behöva vänta upp till tio månader på sin bil.

Om den är värd väntan? Så här tycker branschen.

De tekniska bitarna

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ID. Polo bygger på Volkswagens nya MEB+-plattform och erbjuds med batterier på 37 eller 52 kWh. Den starkaste versionen har 211 hästkrafter och räckvidden anges till upp till 455 kilometer. Bagageutrymmet rymmer 441 liter, vilket är bra för klassen.

Volkswagen har också backat från de mest kritiserade touchlösningarna. Klimatreglagen är fysiska och flera funktioner styrs med vanliga knappar.

Men pekskärmen är fortfarande central – och bland annat Top Gear tycker att vissa av de små touchknapparna på skärmen är onödigt pilliga.