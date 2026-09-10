Mer än 30 000 ID. Polo har förbeställts sedan lanseringen i våras, nu har testkörarna börjat släppa sina recensioner – och den till synes lite tråkiga bilen badar i beröm.
Ödesmodellen ID. Polo slutsåld: "Förvånansvärt rolig att köra"
Volkswagenkoncernen behöver framgångar för att ta sig ur sina ekonomiska trångmål. Framtidsplanen är klar: Omkring 100 000 anställda får sparken, varumärkes- och modellutbudet ska halveras och minst fyra fabriker hänger fortfarande löst. Men det räcker inte att se över kostnaderna, pengar måste också in.
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Frågan är om ID. Polo kan bli del i vändningen för den tyska jätten.
Tidigare rapporter visar Volkswagens tapp på den inhemska marknaden mot bland annat de kinesiska uppstickarna. Bland annat BYD, Leapmotor och Xpeng ökar sin försäljning med hundratals procent kontra förra året – Volkswagen backar.
För Volkswagen är den nya, kompakta, elbilen ett reellt ödesdrag – och än så länge verkar modellen ha medvind.
Sedan orderböckerna öppnade i våras har hela 30 000 bilar beställts, Volkswagen själva säger, enligt Motor1, att bilen för tillfället är helt slutsåld, och än har ingen levererats ut till kund.
De första leveranserna väntas nu i höst men tyska Automobilwoche skriver att den som påbörjar konfigureringen av en ny ID. Polo och klickar på KÖP, kommer att behöva vänta upp till tio månader på sin bil.
Om den är värd väntan? Så här tycker branschen.
De tekniska bitarna
ID. Polo bygger på Volkswagens nya MEB+-plattform och erbjuds med batterier på 37 eller 52 kWh. Den starkaste versionen har 211 hästkrafter och räckvidden anges till upp till 455 kilometer. Bagageutrymmet rymmer 441 liter, vilket är bra för klassen.
Volkswagen har också backat från de mest kritiserade touchlösningarna. Klimatreglagen är fysiska och flera funktioner styrs med vanliga knappar.
Men pekskärmen är fortfarande central – och bland annat Top Gear tycker att vissa av de små touchknapparna på skärmen är onödigt pilliga.
Tar inga risker i utseendet
ID. Polo ser ut som en Polo, fast elektrisk. Auto Bild beskriver designen som ”behagligt återhållsam” och på andra håll liknar man modellen vid plattformskompisen Cupra Raval, fast ”vänligare” till utseendet.
Den klassiska looken lär inte dra några blickar till sig på parkeringen, kanske inte ens från ägaren själv. Men samtidigt innebär det också ett ganska tidlöst yttre som troligtvis inte kommer kännas daterat inom den närmsta tiden.
Förvånansvärt bra körkänsla
Det är bakom ratten som ID. Polo överraskar. Efter testkörningen lyfter tyska Auto und Motorsport fram komforten, de välavvägda bromsarna och den låga ljudnivån på motorväg. Även styrningen och väghållningen får beröm.
Top Gear går ännu längre och beskriver bilen som förvånansvärt rolig att köra. Den starkaste versionen gör 0–100 km/h på 7,1 sekunder och har en styrning som är både snabb och exakt.
Auto Express gillar den snabba styrningen och stabiliteten, men tycker att fjädringen är väl fast på sämre vägar – samtidigt beskriver man modellen som ”seriöst överraskande”.
Slutsats?
Volkswagen verkar ha valt den säkra vägen med ID. Polo. Ingen spektakulär design och inga revolutionerande lösningar – men en praktisk, bekväm och välbyggd elbil som faktiskt känns som en Volkswagen.
Om det räcker för att vända koncernens kräftgång återstår förstås att se. Men de första recensionerna, och försäljningssiffrorna, är lovande.
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