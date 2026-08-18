Därför överger norrmännen Volvo XC60

Anledningen till flodvågen av XC60:s på norska begagnatmarknaden spår man har med lanseringen av efterlängtade EX60 att göra.

”Volvo EX60 kommer snart att finnas på norska vägar. Många av dagens Volvokunder har väntat på den”, skriver tidningen.

Och från Volvos håll får man finurligt medhåll. Talespersonen kan inte bjuda på några specifika siffror eller slutsatser innan bilarna levererats till kund, men konstaterar att det är ”ett rimligt antagande”.

Så står sig begagnad XC60 i Sverige

I skrivande stund ligger 3533 säljesannonser för XC60 ute på Blocket, i juni månad ska modellen enligt Motor-life, ha varit den mest sålda – men i alla fall på Blocket ligger just nu VW Golf på förstaplats med 3921 aktiva annonser.

Om samma trend går att urskilja i Sverige som i Norge; att XC60-ägare går över till EX60, skulle den något tidigare leveransstarten i hemmalandet kunna innebära att kulmen på den begagnade XC60-vågen redan passerat – något som styrks av siffrorna från Carinfo: I juni skedde en topp i begagnade ägarbyten för XC60, i juli svalnade det av något och siffrorna för augusti halkar efter trots att mer än halva månaden passerat.

Mest sålda begagnade elbilen

Också på elbilssidan har Volvo tappat placeringar i listan över mest sålda begagnade bilar. I våras hade XC40 armbågat sig fram till toppen men enligt Carlas senaste statistik är det Tesla Model Y som regerat under juli månad.

XC40 har hoppat ned till en andraplats med 579 sålda begagnade bilar, följt av VW ID4 som registrerade 522.

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Sett till märken är dock Volvo fortfarande mest populärt bland elbilsköparna som letar begagnat.

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