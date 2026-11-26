Designen är förhållandevis återhållsam. De mjuka formerna och den rundade fronten följer BYD:s övriga formspråk, medan en ljusramp över bakluckan ger bilen ett något mer modernt uttryck. The Independent tycker att bilen har ett förvånansvärt tilltalande yttre, medan Blocket Bilguiden konstaterar att den snarare smälter in än sticker ut.

Invändigt är det gott om teknik, men också en hel del plast. Den stora pekskärmen sköter merparten av funktionerna och menyerna har blivit bättre, även om översättningar och menysystem fortfarande kan vara svårbegripliga. Trådlös Apple CarPlay och Android Auto finns, liksom Google-baserad navigation i vissa utrustningsnivåer.

Utrustningen är däremot generös. Beroende på version finns bland annat uppvärmda säten och ratt, panoramatak, head-up-display och 360-graderskamera. Auto Express uppskattar utrustningsnivån men påpekar att vissa materialval känns billiga.

Elbilskänsla bakom ratten

Det är framför allt drivlinan som gör Dolphin G intressant. BYD använder sin femte generation av DM-i-tekniken, där en fyrcylindrig bensinmotor på 1,5 liter arbetar tillsammans med en elmotor. Bensinmotorn fungerar huvudsakligen som generator, eller räckviddsförlängare, men kan även driva framhjulen direkt under vissa förhållanden.

I versionerna med det större batteriet på 18,3 kWh är den elektriska räckvidden upp till 105 kilometer enligt WLTP. Den billiga instegsmodellen Active har däremot ett betydligt mindre batteri på 7,4 kWh och klarar bara 40 kilometer på en laddning.

The Independent är särskilt imponerad av hur mjukt systemet arbetar. Övergången mellan eldrift och bensinmotor märks knappt, och bilen upplevs till stor del som en elbil bakom ratten. Även Auto Express uppskattar den smidiga drivlinan, men är mindre imponerade av den släpiga gasresponsen. Vid kraftig acceleration kan det dröja innan bensinmotorn hjälper till med full effekt.

Köregenskaperna får mer blandade omdömen. Styrningen beskrivs som lätt och okomplicerad, men knappast engagerande. Framför allt fjädringen väcker kritik. Auto Express upplever bilen som stötig över ojämnheter i låg fart, medan Blocket Bilguiden reagerar på hur bakvagnen hanterar brunnslock och tvärskarvar: ”Osnyggt hårt”.

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Vi Bilägare har dessutom fått anmärkningsvärda resultat i sitt undanmanöverprov. Med full last sladdade bakvagnen ut redan vid 64 km/tim. BYD uppger att en senare omtestning i Kina gav ett bättre resultat, men under andra förhållanden.