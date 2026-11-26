Med ett pris från 306 900 kronor är BYD Dolphin G DM-i Sveriges billigaste nya laddhybrid. Den kinesiska småbilen lockar bland annat med över 1000 kilometers kombinerad räckvidd. Men de första testerna visar också att det finns en del att önska bakom ratten.
Sveriges billigaste laddhybrid testad – så bra är BYD:s utmanare
BYD Dolphin G DM-i är ett försök att kombinera småbilens smidiga format med laddhybridens flexibilitet. Med en längd på 4,16 meter placerar den sig i samma storleksklass som Volkswagen Polo och Renault Clio.
Designen är förhållandevis återhållsam. De mjuka formerna och den rundade fronten följer BYD:s övriga formspråk, medan en ljusramp över bakluckan ger bilen ett något mer modernt uttryck. The Independent tycker att bilen har ett förvånansvärt tilltalande yttre, medan Blocket Bilguiden konstaterar att den snarare smälter in än sticker ut.
Invändigt är det gott om teknik, men också en hel del plast. Den stora pekskärmen sköter merparten av funktionerna och menyerna har blivit bättre, även om översättningar och menysystem fortfarande kan vara svårbegripliga. Trådlös Apple CarPlay och Android Auto finns, liksom Google-baserad navigation i vissa utrustningsnivåer.
Utrustningen är däremot generös. Beroende på version finns bland annat uppvärmda säten och ratt, panoramatak, head-up-display och 360-graderskamera. Auto Express uppskattar utrustningsnivån men påpekar att vissa materialval känns billiga.
Elbilskänsla bakom ratten
Det är framför allt drivlinan som gör Dolphin G intressant. BYD använder sin femte generation av DM-i-tekniken, där en fyrcylindrig bensinmotor på 1,5 liter arbetar tillsammans med en elmotor. Bensinmotorn fungerar huvudsakligen som generator, eller räckviddsförlängare, men kan även driva framhjulen direkt under vissa förhållanden.
I versionerna med det större batteriet på 18,3 kWh är den elektriska räckvidden upp till 105 kilometer enligt WLTP. Den billiga instegsmodellen Active har däremot ett betydligt mindre batteri på 7,4 kWh och klarar bara 40 kilometer på en laddning.
The Independent är särskilt imponerad av hur mjukt systemet arbetar. Övergången mellan eldrift och bensinmotor märks knappt, och bilen upplevs till stor del som en elbil bakom ratten. Även Auto Express uppskattar den smidiga drivlinan, men är mindre imponerade av den släpiga gasresponsen. Vid kraftig acceleration kan det dröja innan bensinmotorn hjälper till med full effekt.
Köregenskaperna får mer blandade omdömen. Styrningen beskrivs som lätt och okomplicerad, men knappast engagerande. Framför allt fjädringen väcker kritik. Auto Express upplever bilen som stötig över ojämnheter i låg fart, medan Blocket Bilguiden reagerar på hur bakvagnen hanterar brunnslock och tvärskarvar: ”Osnyggt hårt”.
Vi Bilägare har dessutom fått anmärkningsvärda resultat i sitt undanmanöverprov. Med full last sladdade bakvagnen ut redan vid 64 km/tim. BYD uppger att en senare omtestning i Kina gav ett bättre resultat, men under andra förhållanden.
Stort bagage – men trångt i baksätet
På pappret förefaller Dolphin G vara förhållandevis praktisk. Bagageutrymmet rymmer 425 liter, vilket är ovanligt mycket för en småbil. Med baksätet fällt växer volymen till 1 225 liter.
Den som hoppas klämma in vuxna passagerare i baksätet kan eventuellt vänta sig lite protester. Auto Express beskriver benutrymmet som begränsat, vilket Blocket Bilguiden håller med om och samtidigt påpekar den begränsade takhöjden. Väljs panoramatak till så försvinner ytterligare lite huvudutrymme.
The Independent lyfter fram den stora bagagevolymen och tycker att bilen fungerar väl som familjebil i mindre format. Höjden på tröskeln till bagageutrymmet får dock en del kritik.
Sammantaget framstår BYD Dolphin G DM-i som en kompetent men inte särskilt raffinerad småbil. Den mjuka drivlinan, långa elräckvidden och stora bagageutrymmet väger upp en del av bristerna. Men fjädringen, baksätet och vissa materialval visar att det finns kompromisser bakom prislappen.
Den billigaste versionen kostar 306 900 kronor, men den som vill ha den längre elräckvidden behöver lägga minst 339 900 kronor.
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